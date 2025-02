SpaceX Starship Flight 7 Bang of Air Pollution

A explosão do voo 7 da SpaceX Starship 7 em meados de janeiro provocou discussões na destruição do potencial impacto ambiental. O nível superior do foguete, que pesava cerca de 85 toneladas sem combustível, explodiu até a altura de cerca de 146 quilômetros. São relatados fragmentos de espaço desinteressado que derrotaram o Caribe. As primeiras crenças sugerem que o evento gerou quantidades significativas óxidos metálicos e óxidos de nitrogênio, poluentes conhecidos por seus próprios efeitos na camada de ozônio terrestre e composição atmosférica. Os cientistas estão avaliando até que a contaminação deixada na atmosfera superior do acidente.

Estimativas de emissões de um estrondo

Como relatado Por Space.com, de acordo com a estimativa preliminar do University College London Questões atmosféricas, os pesquisadores Connor Barker, cerca de 45,5 toneladas de toneladas de óxidos e 40 talentos métricos no éter. Barker observou no SPAC.com em um e -mail que a quantidade de poluição por metal em energia gerada era aproximadamente um material de meteorita de entrada de batata de terceiros na terra da atmosfera. Os números permanecem estimativas aproximadas do que um cálculos definitivos no impacto ambiental.

Riscos potenciais na atmosfera

Os detritos espaciais experimentaram Jonathan McDowell declarou no SPAC.com e “muitas toneladas” da permanente do espaço provavelmente a esfera no oceano, reduzindo a potencial poluição do avião. Ao contrário de muitos satélites e grau de foguete tradicional de alumínio, a composição de aço inoxidável termina os óxidos de alumínio de produção, que são familiares ao ozônio e refletividade atmosférica.

Com o aumento da frequência de reentradas de satélite e lançamentos de foguetes, os cientistas estão elevando o impacto cumulativo desses poluentes. Pesquisas sugerem que óxidos de nitrogênio e partículas de metal acumulando na mesosfera e na estratosfera superior não afetam os modelos de ar e a recuperação lenta da camada de ozônio.