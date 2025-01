Spectrum abre pontos de acesso Wi-Fi em Los Angeles para ajudar sobreviventes de incêndios florestais

Depois de dias de incêndios florestais brutais que queimaram dezenas de milhares de acres em Los Angeles e transformaram milhares de casas em cinzas, o provedor de serviços de Internet Spectrum está desbloqueando vários de seus pontos de acesso Wi-Fi para que qualquer pessoa possa usá-los. Eles não exigem login ou criação de uma conta; basta procurar o nome do Wi-Fi no seu dispositivo e clicar.

Spectrum, um ISP regional de Charter Communications, abriu mais de 35.000 pontos de acesso Wi-Fi na área de Los Angeles para uso público. Qualquer pessoa pode pesquisar o ponto de acesso mais próximo em Site do espectro e, em seguida, conecte-se à rede Wi-Fi chamada Spectrum Free Trial para se conectar, conforme observado pelo repórter técnico da KTLA, Rich DeMuro, em um correspondência no X (antigo Twitter).

Os clientes do Spectrum cujos equipamentos foram danificados ou destruídos pelos incêndios florestais não serão cobrados pelos danos, escreveu a empresa em uma postagem no blog. Aqueles com eletricidade, mas sem serviço de Internet, ganharão créditos até voltarem a ficar online, que serão aplicados para economizar na próxima conta.

Outros ISPs e operadoras se esforçaram para fornecer serviços adicionais enquanto os incêndios florestais queimam. A T-Mobile e a rede de microssatélites Starlink ativaram temporariamente seu serviço de parceria para permitir que os clientes se conectassem à constelação de satélites dial-up da Starlink (que as empresas ativaram anteriormente para ajudar nos esforços de socorro do furacão Helene no sudeste dos EUA, em outubro passado). Embora ainda em modo de teste, esta rede de microssatélites permite aos usuários enviar mensagens de texto SMS e receber alertas de emergência quando estiverem fora da rede T-Mobile.

A Verizon tem renunciou a quaisquer taxas de chamadas, mensagens de texto e uso de dados para clientes pré-pagos e pós-pagos em condados afetados pelo incêndio até 18 de janeiro, ao mesmo tempo doando um milhão de dólares combinados à Cruz Vermelha Americana e à Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. AT&T é dispensar cobranças extras para conversas, mensagens de texto e dados ilimitados para clientes do sul da Califórnia até 15 de fevereiro, doando US$ 100.000 para a Cruz Vermelha Americana e igualando as doações de funcionários para diversas instituições de caridade. A operadora também instalou diversas estações de carregamento de dispositivos para o público, além de prestar assistência aos socorristas.