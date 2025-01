‘Star Wars: Skeleton Crew’: saiba quando estreia o episódio 7 no Disney Plus

Star Wars: Skeleton Crew é a mais recente série Disney Plus que se passa em uma galáxia muito, muito distante. Em vez de focar em um herói Jedi principal, o show segue quatro heróis infantis improváveis ​​​​que, após uma descoberta incrível, viajam para os confins da galáxia.

Para eles, os Jedi são meros contos de fadas. Segundo o cocriador Christopher Ford, tudo isso fazia parte do plano. “Queríamos incluir a ideia de que essas crianças tinham ouvido falar dos Jedi e das histórias do bem contra o mal, da mesma forma que em nosso planeta temos contos de fadas ou histórias do Rei Arthur dos Cavaleiros da Távola Redonda”, disse ele. Os arquivos holográficos.

O maior nome associado à série é o indicado ao Oscar Jude Law. Detalhes sobre seu personagem foram mantidos em segredo até agora. Juntando-se a ele estão Ravi Cabot-Conyers como Wim, Robert Timothy Smith como Neel, Ryan Kiera Armstrong como Fern, Kyriana Kratter como KB, Nick Frost, Kerry Condon e TV na rádio Tunde Adebimpe. Jon Watts co-criou o programa com Ford e eles compartilham os créditos de redação em seis dos oito episódios da temporada.

Skeleton Crew é uma série independente separada da Saga Skywalker, o que é bom. Em vez de se aprofundar em temas mais sombrios como The Acolyte fez, parece que Star Wars: Skeleton Crew usa algumas imagens e nostalgia no estilo Amblin para trazer uma sensação de diversão infantil ao universo Star Wars. Mas será que terá sucesso onde a série anterior de Star Wars falhou? Temos a programação completa de lançamento dos episódios abaixo para que você possa planejar sua exibição de acordo.

Leia mais: Análise do Disney Plus: mais do que apenas brincadeira de criança

Ravi Cobot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith estrelam Star Wars: Skeleton Crew. Matt Kennedy/2024 Lucafilm Ltd.

Como assistir Star Wars: Equipe de Esqueleto

Os primeiros seis episódios da nova série Star Wars já estão disponíveis para transmissão na Disney Plus. O penúltimo episódio da primeira temporada de Skeleton Crew estará disponível nos EUA a partir de terça-feira, 7 de janeiro, às 3h ET/meia-noite PT. O episódio também estará disponível no streamer no Reino Unido às 8h GMT e às 19h na Austrália. O oitavo e último episódio da temporada chegará no dia 14 de janeiro.

Se você não possui o Disney Plus e está interessado em fazer uma assinatura, você tem muitas opções. O Disney Plus está disponível para compra por conta própria, ou você pode pesquisar nos pacotes da Disney para encontrar aquele que melhor atende às suas necessidades.