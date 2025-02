Strange Metal de minérios além do nosso mundo encontrado em um antigo esconderijo do tesouro

No meio de um cache de tesouros dourados brilhantes da Idade do Bronze Ibérico, um par de objetos corroídos pode ser o mais precioso de todos.

Uma pulseira opaca e um hemisfério oco enferrujado decorado com ouro são forjadas, encontraram pesquisadores, não de metal sob o chão, mas com meteoritos de ferro caindo do céu.





A descoberta, dirigida pelo chefe de conservação agora se aposentou no Museu Arqueológico Nacional, Espanha, Salvador Rovira-Llorens, foi revelado em um papel Publicado no ano passado e sugere que as técnicas de trabalho e trabalho de metal foram muito mais avançadas do que pensávamos na Iberia há mais de 3.000 anos.





Tesouro de Villena, como o cache 66 principalmente objetos de ouro é conhecido, foi descoberto há mais de 60 anos em 1963, no que hoje é Alicante na Espanha e, desde então, tornou -se um dos exemplos mais importantes da Idade do Bronze na Península Ibérica e em toda a Europa.

No entanto, a determinação da idade da coleção foi um pouco difícil de fazer, graças a dois objetos: um pequeno hemisfério oco, considerado como parte de um cetro ou uma espada; E uma única pulseira do tipo TORC. Os dois têm o que os arqueólogos descreveram como uma aparência “ferrosa”-isto é, para dizer que parecem ser feitos de ferro.





Na Península Ibérica, a Idade do Ferro – onde a terra derretida começou a substituir o bronze – começou apenas em cerca de 850 aC. O problema é que os materiais de ouro foram datados entre 1500 e 1200 aC. Portanto, determine onde os artefatos de aparência ferrosos estão no contexto do tesouro de Villena era uma espécie de quebra -cabeça.

Mas o minério de ferro da crosta terrestre não é a única fonte de ferro maleável. Existem vários artefatos de ferro pré-ferragens em todo o mundo que foram forjados por tecidos de meteoritos. O mais famoso é talvez a adaga de ferro meteorítica do faraó de Tutankhamun, mas há outras armas da Idade do Bronze no material, e elas foram muito apreciadas.





Existe uma maneira de fazer a diferença: o ferro de meteorito tem um teor de níquel muito mais alto que o ferro escavado no chão. Os pesquisadores, portanto, obtiveram permissão do Museu Arqueológico Municipal de Villena, que abriga a coleção, para testar cuidadosamente os dois artefatos e determinar a quantidade de níquel que eles continham.

Eles removeram cuidadosamente amostras dos dois artefatos e submeteram o material à espectrometria de massa para determinar sua composição. Apesar do alto grau de corrosão, que altera a composição elementar do artefato, os resultados sugerem fortemente que o hemisfério e a pulseira foram feitos de ferro meteorítico.





Isso resolve cuidadosamente o dilema da maneira como os dois artefatos se alinham com o restante da coleção: eles foram fabricados durante o mesmo período, datando de cerca de 1400 a 1200 aC.





“Os dados disponíveis sugerem que a pulseira do Capuchon e da Villana atualmente seriam as duas primeiras peças atribuíveis ao ferro meteorítico na Península Ibérica”. Os pesquisadores explicam em seu artigo“O que é compatível com uma cronologia tardia de bronze, antes do início da produção generalizada da terra”.





Agora, como os objetos são tão seriamente corroídos, os resultados não são conclusivos. Mas existem técnicas mais recentes e não invasivas que podem ser aplicadas a objetos para obter um conjunto de dados mais detalhado que ajudaria a cimentar os resultados, sugere a equipe.





Os resultados foram publicados em Trabalho pré -histórico.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em fevereiro de 2024.