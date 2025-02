‘Stravake Swarm’: Emergência em Santorini depois de milhares de terremotos

O governo da Grécia acaba de declarar o estado de emergência Na ilha de Santorini, enquanto os terremotos sacudem a ilha várias vezes ao dia e às vezes com apenas alguns minutos de intervalo.

O “enxame de terremotos” também afeta outras ilhas vizinhas do mar Egeu. Gradualmente, começou com muitos terremotos muito pequenos (menos magnitude 3) e especialmente imperceptível no final de janeiro. No entanto, no início de fevereiro, a atividade sísmica se intensificou à medida que os terremotos se tornaram maiores e mais frequentes.





Até aqui, Vários milhares de terremotos foram registrados Nas últimas duas semanas. Nada menos que 30 por dia era superior a magnitude 4,0 – a maioria deles com menos de 10 km de profundidade, o que é bastante grande e superficial o suficiente para ser sentida por pessoas que vivem nas ilhas locais.





Esses terremotos maiores resultaram em quedas de rochas ao longo dos penhascos costeiros das ilhas, bem como pequenos danos a edifícios vulneráveis. O maior terremoto até o momento foi uma magnitude de 5,1 em 6 de fevereiro, que também foi sentido na capitalAtenas, bem como em Creta e em certas partes da Turquia, a mais de 240 km.





Geralmente, um destino turístico popular, Santorini agora está praticamente vazio. Durante a semana passada, cerca de 11.000 turistas e moradores deixaram a ilha, com grande medo da atividade sísmica pode prever uma erupção vulcânica.





Então, como acontece um “enxame de terremotos”? E o que poderia acontecer nos próximos dias e semanas?

Sem estranho aos terremotos

Esta região do mundo não é estranha aos terremotos. Grécia é um dos mais ativos sísmicos sísmicos Regiões da Europa.





A atual atividade sísmica está localizada perto de Anydros, uma ilha desabitada a cerca de 30 km a nordeste de Santorini. Essa região é encontrada no arco vulcânico da “área de subducção helênica”, onde a placa tectônica africana desliza lentamente sob a placa da Eurásia (e em particular a microplaca do mar Egeu). A região hospeda vulcões, bem como muitas zonas fracas na crosta – que os cientistas da Terra costumam chamas de “falhas”.





O próprio Santorini é uma caldeira principalmente submersa – uma cratera formada após uma atividade vulcânica nos últimos 180.000 anos, com sua última erupção na década de 1950.





No entanto, esta sequência de terremotos não está localizada sob Santorini. E cientistas locais assistindo Santorini Não relatou nenhuma mudança Indicando a atividade sísmica atual é um precursor de outra erupção de Santorini. Em vez disso, os terremotos parecem alinhar -se com as falhas entre Santorini e os Amorgos da ilha vizinha.





Sabe -se que os defeitos próximos já produziram terremotos antes. Por exemplo, em 1956, um 7.8 Terremoto de amplitude Aqui, ele também produziu um tsunami ruim e foi rapidamente seguido por uma réplica de magnitude 7,2. Mais de 53 pessoas morreram após este terremoto e réplica e tsunami. Muitos outros ficaram feridos.

Terremotos, representados na forma de círculos coloridos, de janeiro a fevereiro de 2025 Anydros Swarm, perto de Santorini, Grécia (Fonte: Seismo.auth.gr) e falhas ativas conhecidas, representadas na forma de linhas pretas (fonte: Zenodo).

Nenhum evento notável

Os terremotos tectônicos ocorrem durante o acúmulo de estresse na crosta terrena é repentinamente liberada, causando uma pausa ao longo de uma falha e liberando energia na forma de ondas sísmicas.





Como regra, terremotos moderados a maiores (chamados de bases principais) são seguidos por terremotos menores (chamados réplicas) que diminuem gradualmente em amplitude e frequência ao longo do tempo. É isso que os sismologistas chamam de sequência da força de trabalho após choque.





Algumas seqüências se comportam de maneira diferente e não têm um único evento notável. Em vez disso, eles envolvem vários terremotos de um tamanho semelhante que ocorre ao longo de dias, semanas ou até meses. Esses tipos de seqüências são o que os sismologistas chamam de “enxames de terremotos”.





O terremoto de 1956 foi uma sequência de choque de meias após choque, com réplicas pelo menos oito meses após o ponto. No entanto, a atual atividade sísmica perto de Santorini, pelo menos 7 de fevereiro, tem milhares de terremotos, muitos dos quais com amplitudes entre 4,0 e 5,0.





Isso sugere que provavelmente é um enxame de terremoto.





Os enxames de terremotos são frequentemente associados a um movimento fluido na crosta terrestre e a atividade sísmica resultante é geralmente menos dramática do que o movimento repentino de um passo muito.





Os sismologistas estão interessados ​​em distinguir entre as principais sequências da série e enxames de terremotos como pode Ajude -os a entender melhor Os processos que lideram esses fenômenos.





Um terremoto maior é sempre possível

Não podemos prever exatamente o que virá da atividade do terremoto perto de Santorini. Observações globais Os terremotos nos dizem que apenas uma pequena fração (aproximadamente 5%) dos terremotos é maior terremotos.





Dito isto, ainda poderia haver uma possibilidade de que um terremoto maior e potencialmente prejudicial possa estar lá em breve.

Embora os enxames geralmente envolvam tremores terrestres de amplitudes mais baixas, eles podem durar dias por semanas ou persistir por meses. Eles podem até desacelerar e depois se intensificar novamente, habitantes perturbadores com tremores intermitentes do solo.

