Streaming de ‘Blink Twice’ agora: onde assistir o thriller mais bem avaliado

Um dos thrillers mais aclamados pela crítica (e também perturbadores) do verão passado finalmente chegou ao streaming doméstico, com Blink Twice agora disponível para assistir sob demanda via Prime Video.

O filme marca a estreia na direção da estrela de The Batman, Zoë Kravitz, com Channing Tatum no papel principal.

Tatum interpreta o sinistro bilionário da tecnologia Slater King, que convida a garçonete Frida (Naomi Ackie) para passar férias depois de conhecê-la em um evento de gala de arrecadação de fundos que ele está organizando. Levada para um idílico resort privado onde as festas e o champanhe parecem intermináveis, Frida logo percebe que há uma tendência insidiosa nos acontecimentos que ocorrem na ilha paradisíaca.

Além de Tatum e Ackie, o filme também é estrelado por Geena Davis, Christian Slater, Haley Joel Osment, Levon Thurman-Hawke e Kyle MacLachlan.

Siga abaixo para ver quando você pode transmitir Blink Twice na tela da sua TV.

Data de lançamento do Blink Twice e como transmitir em todo o mundo

O filme chega ao serviço de streaming Prime Video em Terça-feira, 21 de janeiro.

Se você preferir usar o Prime Video sem uma assinatura do Amazon Prime, uma assinatura independente custa US$ 9 por mês para transmissão com anúncios e US$ 12 por mês para a versão sem anúncios nos EUA. Verifique o preço local do seu país para uma conta Prime Video independente.

Veja abaixo detalhes sobre como se inscrever para uma assinatura Amazon Prime, que inclui acesso ao Prime Video e concede um teste gratuito de 30 dias para novos assinantes.

James Martin/CNET Junto com o Prime Video, a assinatura do Amazon Prime inclui acesso a streaming de música sem anúncios, Prime Gaming, ofertas de compras e o serviço de entrega gratuita da empresa. Prime custa US$ 15 por mês ou US$ 140 por ano nos Estados Unidos. Novos clientes ou aqueles que não utilizaram o serviço nos últimos 12 meses podem experimentá-lo com Avaliação gratuita de 30 dias do Amazon Prime.

Alternativamente, o filme está disponível para aluguel por US$ 4 ou compra por US$ 20 no Prime Video e Apple TV Plus.