Sua cera perfumada pode poluir o ar interior e um motor a diesel

Você pode pensar duas vezes antes de criar a atmosfera com um elenco de cera perfumada (ou pelo menos abrir uma janela ao mesmo tempo): um novo estudo revela que essas velas livres de chamas podem criar níveis de poluição de ‘ar interno em igual com motores a diesel e fogões a gás.





A equipe por trás do estudo, Estados Unidos e Alemanha, descobriu que Compostos orgânicos voláteis chamado terpenosLimpo pela fusão de cera e outros produtos de perfume, interaja com o ozônio para formar um número preocupante de partículas em uma escala nanométrica.





Embora o impacto desses tipos de partículas na saúde ainda não esteja completamente claro, elas são pequenas o suficiente para entrar nos pulmões. Estudos anteriores vincularam essas partículas finas, também chamadas de aerossol de nanocluster, com problemas como doenças cardicaias.

“Para entender como as partículas suspensas no ar são formadas dentro, você deve medir as menores nanopartículas – até um único nanômetro”. disse Engenheiro Civil Brandon Bor, da Universidade de Purdue.





“Nessa escala, podemos observar os primeiros estágios da formação de novas partículas, onde os aromas reagem com o ozônio para formar pequenos grupos moleculares. Esses aglomerados evoluem rapidamente, empurrando e se transformando no ar que nos rodeia”.





Para detectar essas pequenas partículas, os pesquisadores compraram equipamentos pesados: um biscoito de partículas de mobilidade (PSMPs) e uma reação da reação de prótons reação Espectrômetro de massa (PTR-TOF-MS) foram usados ​​para verificar o tamanho das nanopartículas interiores em um ambiente de “laboratório da casa”.





O ferro fundido de ceras perfumadas é frequentemente comercializado como menos poluente que as velas, porque não há chamas ou combustão – mas esses resultados mostram que podem ser tão ruins quanto as velas quando se trata de semear as músicas (e potencialmente nossas vias aéreas).

Mesmo sem chamas ou fumaça, a fusão perfumada pode liberar compostos orgânicos mais voláteis que as velas, porque têm mais perfume e base em uma superfície maior quando aquecidos.





Pode haver bilhões dessas partículas em seu sistema respiratório após 20 minutos de exposição a produtos perfumados, de acordo com as experiências gerenciadas para este estudo – e ainda não sabemos o que isso poderia fazer com nossos pulmões.





“Os produtos perfumados não são apenas fontes passivas de perfumes agradáveis ​​- eles modificam ativamente a química do ar interno, levando à formação de nanopartículas em concentrações que podem ter implicações importantes na saúde”. disse Engenheiro Civil Nusrat Jung, da Universidade Purdue nos Estados Unidos.





A equipe do estudo espera que seu trabalho promova a pesquisa sobre poluição do ar interno – algo que geralmente não é tão amplamente estudado quanto a poluição externa, embora seja potencialmente tão perigoso para a nossa saúde.





Trabalho anterior Da mesma equipe sugere que os difusores de petróleo, a limpeza do ar, os desinfetantes e outros produtos perfumados também emitem muitas nanopartículas. Edifícios, sistemas de aquecimento e ar condicionado devem ser projetados pensando nessa poluição interna das nanopartículas sugerem pesquisadores.





“Uma floresta é um ambiente virgem, mas se você usar produtos de limpeza e aromaterapia cheios de perfumes quimicamente fabricados para recriar uma floresta em sua casa, você realmente cria uma enorme quantidade de poluição do ar interno que não deve respirar”. disse Jung.

A pesquisa foi publicada em Ciências e cartas de tecnologia enstáveis.