Sua embalagem de comida para tirar pode aumentar seu risco de insuficiência cardíaca

Os recipientes plásticos descartáveis ​​podem levar a produtos químicos perigosos em seus alimentos para tirar, aumentando potencialmente o risco de doenças cardiovasculares.

Em experimentos em ratos, pesquisadores da China encontraram evidências de que a água potável exposta a vários aditivos químicos que se infiltram embalagens plásticas aquecidas causam alterações no corpo, que começam com bactérias intestinais modificadas.





Os roedores que ingeriram esse coquetel de contaminantes plásticos por apenas três meses mostraram fibras quebradas ou mal alinhadas, infiltração de células inflamatórias e inchaço mitocondrial em seu tecido cardíaco. Eles também mostraram sangramento entre as células do miocárdio, marcadas por pentagramas negros na imagem abaixo:

Não se sabe se a mesma coisa ocorre ou não no corpo humano, mas os resultados sugerem que os recipientes de plástico aquecidos podem não ser um veículo seguro para alimentos.





Enquanto esperamos mais pesquisas, os autores do estudo da Universidade Médica de Ningxia na China discutir“É essencial evitar o uso de recipientes de plástico para alimentos de alta temperatura”.





Suas experiências em ratos foram causadas por uma pesquisa com 3.179 idosos na China. Aqueles que relataram maior exposição plástica a um questionário tiveram maior probabilidade de sofrer de insuficiência cardíaca congestiva.





Outras pesquisas recentes e preocupantes revelaram que os microplásticos se acumulam nos coágulos sanguíneos no cérebro humano, coração e pernas, de modo que o epidemiologista Yueping Wu e seus colegas decidiram estudar mais efeitos cardiovasculares.





Em três meses, eles alimentavam 24 roedores os produtos químicos que são lavados de recipientes de plástico quando aquecidos por água da torneira fervente, que inclui compostos como BPA, ftalatos e vários plastificantes. Esses “lixiviados” foram produzidos colocando recipientes de plástico em água quente para durações de 1, 5 e 15 minutos.





No final, os roedores que bebiam água contaminada tinham um microambiente intestinal modificado em comparação com os oito roedores de controle que não o fizeram. Seus microbiomas intestinais haviam mudado significativamente após a exposição ao plástico e seus produtos químicos, incluindo alterações de flora associadas à inflamação.





O sangue desses animais expostos também mostrou um pico nos mensageiros imunes inflamatórios, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares.





“Essas mudanças podem estar ligadas ao lixiviado de produtos plásticos que perturbam a microbiota e os fatores inflamatórios, o que desencadeia a inflamação e os danos no miocárdio”, os autores explicar.

O calor causa a decomposição do plástico com mais facilidade, mas até a água engarrafada, que geralmente é mantida à temperatura ambiente ou mais fria, parece nadar com microplásticos.





Recentemente, estudos mostraram que os recipientes de alimentos plásticos no microondas podem liberar microplásticos e nanoplásticos na refeição, mesmo que os contêineres afirmem estar em termos de microondas. Tão raro quanto três minutos pode liberar bilhões de pequenas partículas de plástico.

Quantas dessas partículas plásticas são absorvidas no corpo quando ingeridas é desconhecido. É também um mistério quanto à duração dos fragmentos.





Certos estudos sobre artérias obstruídas em pacientes humanos encontraram pequenos fragmentos de plástico que se acumulam em mais de 50% das placas. Em cerca de 34 meses de cirurgia, aqueles que têm plásticos em suas artérias tiveram 4,5 vezes mais chances de ter um ataque cardíaco, um derrame ou morte em comparação com aqueles em que nenhum plástico foi detectado.





Quando o corpo é exposto a contaminantes plásticos, os pesquisadores suspeitam que há uma chance de que os aditivos possam reduzir a atividade das enzimas antioxidantes e desencadear a reação inflamatória do corpo, deixando -o exposto a danos cardiovasculares.

Os efeitos potenciais na saúde da poluição plástica estão apenas começando a surgir, mas as evidências crescentes não são exatamente inspiradoras.





Em um Estudo publicado no ano passadoOs cientistas descobriram que, quando as pessoas colocam talhadores de plástico descartáveis ​​quentes na boca, isso reduz sua diversidade de microbiota intestinal.





Na próxima vez que você for lembrar, você pode pensar no calor dos alimentos e no material de embalagem que pode acontecer.

O estudo foi publicado em Ecotoxicologia e segurança ambiental.