Sua próxima cama pode ser elegível para HSA ou FSA. É assim

Um colchão ruim pode ter consequências graves para a saúde que vão muito além de virar e virar incessantemente à noite. Pode causar dor intensa e exacerbar facilmente as condições de saúde existentes. É por isso que o IRS permite que você use seu dinheiro antes dos impostos em sua Conta Poupança de Saúde (HSA) ou Conta de Despesas Flexíveis (FSA) para itens de saúde, como um anel inteligente ou roupa de cama. Um HSA ou FSA pode ser uma ótima maneira de comprar o novo colchão de que você precisa, mas não está disponível para todos. Primeiro, você tem que se qualificar.

Cada fabricante de colchões possui um processo diferente. Por exemplo, com número dos sonhosPrimeiro você compra seu colchão e depois responde a uma pesquisa para avaliá-lo. Com Abacate, Preencha a pesquisa primeiro e depois revise-a. Se você está pensando em comprar uma cama nova, veja como comprar sua próxima cama com fundos HSA ou FSA.

Posso usar meu FSA ou HSA como colchão?

Os colchões geralmente não são cobertos pelos fundos da HSA e da FSA, mas há exceções. De acordo com o Loja HSA“Uma despesa com colchão só é elegível quando seus componentes e custos de construção excederem os de um colchão padrão para a saúde geral”. Para usar seus fundos em um colchão novo, você precisará fornecer um carta de necessidade médica (LMN) de um profissional médico indicando que você tem necessidade médica de um novo colchão elegível para HSA ou FSA.

Os sintomas comuns de um LMN incluem, mas não estão limitados a:

A elegibilidade do colchão inclui camas para adultos e crianças. Até 2024, o contribuições anuais antes de impostos para uma conta poupança de saúde são limitados a US$ 4.150 individualmente ou US$ 8.300 por família, com um subsídio adicional de US$ 1.000 para pessoas com 55 anos ou mais. Você tem o ano todo para usar esses fundos, mas os fundos não utilizados serão perdidos após 31 de dezembro de cada ano. Depois de enviar sua reclamação e LMN, normalmente leva apenas alguns dias para receber a aprovação da despesa.

Marcas de colchões que podem ser elegíveis para FSA ou HSA

Aqui estão algumas das marcas de colchões mais populares que podem ser elegíveis para FSA ou HSA e seus respectivos processos para compra de um colchão novo.

número dos sonhos

Sleep Number é um dos fabricantes de colchões mais conhecidos e possui um processo estabelecido para compra de novos colchões elegíveis para FSA e HSA. É linha de cama inteligente Inclui as camas inteligentes c2, p5 e i8.

É fácil compre uma nova cama Sleep Numbercom apenas três etapas necessárias.

Compre seu colchão:Depois de escolher o colchão que deseja adquirir, conclua a compra normalmente. Conclua a pesquisa Truemed: Seu recibo ou confirmação de pedido conterá um link para uma rápida pesquisa de reembolso realizada pelo parceiro de defesa da saúde do Sleep Number. verdadeiro. Os resultados serão enviados automaticamente a um fornecedor autorizado para que você possa acessar uma avaliação gratuita. Enviar documentação:Se aprovado, um LMN será enviado a você por e-mail dentro de alguns dias. Incluirá instruções sobre como enviar o seu pedido de reembolso ao seu fornecedor HSA ou FSA.

Néctar

Nectar é um fabricante popular de colchões, com modelos populares como Nectar Luxe e Nectar Premier Hybrid.

Nectar usa um processo simplesTal como os seus concorrentes, utilizam fundos HSA ou FSA para comprar um novo colchão.

vá pagar: Adicione o colchão escolhido ao carrinho e em Forma de pagamento, escolha “Pagar com HSA/FSA”. Preencha o questionário: O Nectar exige que você preencha uma rápida pesquisa de saúde para confirmar a elegibilidade. Envie sua reivindicação: Use seus fundos HSA ou FSA diretamente para pagar pelo colchão ou você pode usar um método de pagamento pessoal para enviar uma reclamação posteriormente ao administrador da HSA ou FSA.

Abacate

Com o Avocado, você tem uma grande variedade de colchões elegíveis para FSA e HSA, disponíveis para adultos e crianças. Todos os colchões são elegíveis e têm uma legenda HSA/FSA exclusiva com um ícone de verificação verde onde a caixa “Compre agora” está localizada.

O abacate também requer três etapasmas eles são ligeiramente diferentes do Sleep Number.

Verifique sua elegibilidade: Preencha uma pesquisa rápida da Sika para determinar a elegibilidade. Compre seu colchão: Compre o colchão selecionado usando Sika para pagar com seus fundos HSA ou FSA. Envie sua reclamação: As instruções para enviar seu pedido de reembolso estarão no recibo da Sika. Se aprovado, sua carta de necessidade médica será acompanhada.

nuvem de sonhos

DreamCloud também requer três etapas para receber um reembolso pela sua nova cama.

Verificar: Adicione seu colchão DreamCloud ao carrinho e escolha “Pagar com HSA/FSA” como forma de pagamento. Conclua a pesquisa:DreamCloud enviará a você uma pesquisa de elegibilidade para preencher para determinar se você pode usar seus fundos HSA ou FSA para um novo colchão. Pague pelo seu colchão: Você pode usar seu cartão HSA ou FSA como um cartão de crédito normal para efetuar o pagamento. Você também pode usar um método de pagamento pessoal e registrar uma reclamação por meio do administrador da HSA ou FSA.

cama fantasma



Com cama fantasmater opções de colchão como o Ghostbed Oasis ou o Ghostbed Luxe. Ghostbed oferece um processo simples que funciona em conjunto com Truemed.

vá pagar:Adicione o colchão Ghostbed escolhido ao carrinho e selecione “Pagar com fundos HSA/FSA” na finalização da compra. Conclua a pesquisa Truemed:Após adquirir seu colchão, você será redirecionado para o site da Truemed, onde preencherá uma rápida pesquisa de saúde. Finalizar pagamento: Após a pesquisa, você pode finalizar o pagamento diretamente através da Truemed. Se preferir pagar com um método de pagamento pessoal, você precisará registrar uma reclamação posteriormente para obter um reembolso.

Em poucas palavras

Se o seu colchão sabota o seu sono, você poderá receber dinheiro antes dos impostos para investir em um novo. No entanto, os colchões são normalmente excluídos dos fundos da HSA/FSA, a menos que sejam considerados clinicamente necessários por um profissional médico. Observe que pode ser difícil obter aprovação e, portanto, você pode não receber os fundos para uma nova cama.

Se você está preocupado com o orçamento, considere um colchão mais acessível como o Híbrido exclusivo de cama do Brooklyn, que é uma opção econômica e de grande valor. Nosso guia com os melhores colchões de 2024 pode ajudá-lo a encontrar o colchão certo para suas necessidades a um preço acessível.