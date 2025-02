Suas amígdalas podem realmente voltar depois de removê -las

O corpo humano é composto mais 37 bilhões de célulasCada um com uma vida útil limitada. Essas células são continuamente substituídas para manter o órgão e a função do sistema. No entanto, com o tempo, ou como resultado de danos, o número de células funcionais pode diminuir para um nível que causa sintomas ou mesmo falência de órgãos.





A regeneração de órgãos e sistemas é um são científico que se baseia em células -troncoMas, devido ao seu número limitado e à sua lenta taxa de divisão, não é um caminho prático para a regeneração dos órgãos. Levaria muitos anos para repovoar todos os tipos de células necessárias.





No entanto, algumas pessoas veem os órgãos “reaparecem”, como Katy Golden que tiveram suas amígdalas retiradas pela segunda vez na idade adulta depois de subir mais de 40 anos.





Uma das razões pelas quais as amígdalas podem repelir é que uma das operações para retirá -las é um Amigdalectomia parcial. Somente a remoção de parte das amígdalas leva a complicações mais rápidas e menos 6% das crianças podem ver o crescimentoo que pode exigir cirurgia adicional mais tarde na vida.

A maioria das pessoas combina o crescimento e a regeneração dos órgãos com o fígado. Tão pouco quanto 10% do fígado pode retomar em um fígado totalmente funcional. É também assim que os transplantes parciais de fígado permitem doador para “empurrar de volta” Um fígado de tamanho normal e totalmente funcional.





Um órgão que tem uma capacidade surpreendente de regenerar é o baço e às vezes pode se regenerar sem que as pessoas percebam.





O baço é um órgão de alto risco para uma lesão e é o Órgão mais frequentemente ferido Em um trauma abdominal piscou durante colisões de trânsito, lesões esportivas ou atividades triviais, como Corra para os móveis.





O baço está em alto risco porque possui muitos vasos sanguíneos e, portanto, muito sangue, mas é cercado apenas por um cápsula fina Isso pode rasgar o trauma, permitindo que o sangue escape. Pode Tome a morte Se não for tratado rapidamente.





O que também pode acontecer são pequenos pedaços do baço – às vezes apenas algumas células – podem se tornar livres no abdômen e continuar a “crescer” onde elas se estabeleceram – chamadas esplenosecontinue a ter atividade funcional semelhante a um baço maduro e normalmente localizado. Isso pode ser benéfico para aqueles que devem remover o baço devido a uma lesão traumática, alguns relatórios sugerindo regeneração 66% dos pacientes.

Nos últimos anos, nossos pulmões também provaram ter uma capacidade de regeneração.





É sabido que fumar e outros poluentes Destrua os alvéolos (pequenos airbags) onde o oxigênio mudou de sangue. Demonstrou -se que a cessação do tabagismo permite células que evitaram danos aos produtos químicos do câncer no tabaco de fumaça para ajudar Regenerar e repovoar A mucosa dos tratos respiratórios com células saudáveis.





Quando um pulmão foi eliminado, o pulmão restante deve se adaptar para apoiar os tecidos do corpo e garantir que o oxigênio suficiente os alcine. Estudos mostraram que o pulmão restante Aumenta o número de células Em vez disso, ele tem compensação por aproximadamente no grosso para tomar mais oxigênio.





Não são apenas os órgãos dentro dessa regeneração. Um órgão que o faz constantemente em grande escala é a pele.





Como o maior órgão, ele tem várias funções de barreira para manter coisas como água E germes. Com um superfície de quase 2 m²A pele requer uma quantidade significativa de regeneração para reconstruir as 500.000.000 de células que são perdidas todos os dias – acabou 2 g de células da pele por dia.





A regeneração tecidual é muito mais comum

Um dos tecidos regenerativos mais ativos é o revestimento endometrial do útero, que é perdido a cada 28 dias como parte do ciclo menstrual e cruzamentos 450 ciclos daquele durante a vida de uma mulher.





Esta camada varia entre 0,5 e 18 mm de espessura De acordo com a cena do ciclo menstrual, o células funcionais que são perdidos com o sangue dos vasos que sustentam um ovo fertilizado se implantar.





Os órgãos genitais dos homens também podem mostrar regeneração. Vasectomiaque exclui um pedaço do tubo (ir) A conexão dos testículos às aberturas da uretra é usada para reduzir o risco de gravidez, impedindo que o esperma de mover testículos para fora do pênis.





No entanto, as extremidades de corte dos condutos mostraram uma capacidade de regeneração e reconectada. Algumas seções, onde Até 5 cm foi restrito ou excluído, mostrou regeneração, mesmo através de cicatriz. Essa “reordenação” pode causar gestações inesperadas.





O osso é outro tecido que pode se regenerar. Se você já quebrou um osso, saberá que ele é reparado para que (possivelmente) você encontre a função.





Esse processo de interrupção leva de seis a oito semanas. Mas o processo de regeneração da arquitetura óssea e força Continue por meses e anos Além dessa data.





No entanto, com Idade em crescimento e em Mulher pós-menopausicaEste processo diminui e o osso não pode se regenerar ao seu força anterior Ou estrutura.





Quando os órgãos emparelhados existem e você está perdido, há boas evidências de que o órgão restante pode aumentar sua capacidade funcional para ajudar o corpo a lidar com a manutenção da função. Por exemplo, quando um rim é removido, o rim restante ampliar Para gerenciar a carga de trabalho adicional, filtre o sangue e remova efetivamente o desperdício.





Embora a regeneração dos órgãos seja rara, ocorre e geralmente leva anos para se manifestar porque os órgãos são estruturas complexas.

O trabalho continua tentando entender como os cientistas podem desenvolver esse conhecimento para ajudar a escassez de órgãos doadores. Felizmente, a regeneração de tecidos ocorre com muito mais frequência do que muitas pessoas poderiam supor, e é uma parte essencial permanecer viva.

Adam TaylorProfessor e diretor do Centro de Aprendizagem de Anatomia Clínica, Universidade de Lancaster

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.