‘Suits la’: Aqui está como ver a série spin-off de Stephen Amell

Seis anos se passaram desde que os figurinos terminaram e, desde então, a popularidade do drama legal (que estreou na rede dos EUA em 2011) explodiu, graças à transmissão. Mais de uma década depois, estamos preparados e prontos para retornar ao mundo das roupas. E desta vez, os anjos está onde está.

Stephen Amell lidera o elenco do spin-off altamente esperado. Aqui, ele interpreta Ted Black, um ex -promotor federal de Nova York que se move por todo o país para trocar direito penal com o da variedade de entretenimento. Parece uma escolha segura, mas lidar com os conflitos nos bastidores que podem surgir em Hollywood apresenta seus próprios desafios únicos.

Eles se juntam a Amell na equipe Lex Scott Davis (como Erica Rollins), Josh McDermitt (como Stuart Lane) e Bryan Greenberg (como Rick Dodson). Gabriel Macht, que estrelou a série original como Harvey Spector, repetirá seu papel no spin-off.

Continue lendo para aprender a transmitir roupas de Los Angeles e mais informações sobre como uma VPN pode ajudar.

Stephen Amell interpreta Ted Black em ternos LA, que é transmitido na NBC e transmitindo em pavão. David Astorga/NBC

Quando ver as fantasias de Los Angeles em pavão

Ternos serão lançados por seu primeiro episódio em Domingo, 23 de fevereiro às 21:00 ET/PT Em NBC. No dia seguinte, estará disponível para transmitir em pavão. A temporada de 10 episódios seguirá esta programação semanal até o final.

James Martin/CNET A Peacock oferece dois planos: o prêmio real da Turquia suportado por anúncios, que custa US $ 8 por mês ou US $ 80 anualmente e o Peacock Premium Plus, que custa US $ 14 por mês ou US $ 140 por ano. A segunda opção inclui a função para baixar títulos, oferece acesso à sua estação NBC local e tem menos comercial do que o plano mais barato. Se você deseja salvar, o pavão ofertas Ofertas para os alunos e usuários da Xfinity Internet e Instacart Plus. Leia nossa verdadeira revisão da Turquia para obter mais informações.

Como ver suítes com uma VPN

Talvez viaje para o exterior e queira transmitir ternos para o pavão enquanto estiver longe de casa. Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para acessar o filme de qualquer lugar do mundo. Existem outros bons motivos para usar uma VPN para transmissão.

Um VPN criptografa seu tráfego e é a melhor maneira de impedir que seu ISP estrangula suas velocidades. Também é uma ótima idéia se viaja e estiver conectada a uma rede Wi-Fi e deseja adicionar uma camada adicional de privacidade para seus dispositivos e sessões mais recentes. A transmissão da TV pode ser um pouco mais suave com uma VPN de qualidade confiável que passou nossos testes e padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir legalmente conteúdo sempre que a VPN for permitida em seu país e possui uma assinatura válida no serviço de transmissão que você está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas aconselhamos contra a transmissão ou quitação de conteúdo em torrentes ilegais. Recomendamos o ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa melhor lista, como Surfshark ou NordVPN.

James Martin/CNET Preço US $ 13 por mês, US $ 100 nos primeiros 15 meses (depois US $ 117 por ano) ou US $ 140 nos primeiros 28 meses (depois US $ 150 por ano)Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 35% nos testes de 2025Grade 3.000 mais servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas O ExpressVPN é a nossa melhor seleção atual de VPN para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e trabalha em uma variedade de dispositivos. Normalmente, custa US $ 13 por mês, mas se você se registrar para uma assinatura anual, poderá economizar um desconto de 70% na sua taxa regular. Lembre -se de que o ExpressVPN oferece uma garantia de retorno em dinheiro de 30 dias. 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Siga as instruções do fornecedor da VPN para a instalação e escolha um país onde seu título eleitoral será transmitido em pavão. Antes de abrir o aplicativo de transmissão, certifique -se de estar conectado à sua VPN usando a região selecionada. Se você deseja transmitir os trajes dos anjos em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você inicie. Conta VPN. Agora, você está pronto para abrir o serviço para transmitir.

Se você encontrar problemas de transmissão, verifique se sua VPN está em operação no seu endereço IP criptografado. Em seguida, verifique se você seguiu as instruções de instalação corretamente e escolheu a área geográfica correta para ver. Se você ainda encontrar problemas de conexão, talvez seja necessário reiniciar seu dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte -se primeiro à sua VPN. Observe que alguns serviços de transmissão têm restrições ao acesso à VPN.