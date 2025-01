Super Bowl 2025: Como ver o programa de tempo de parte com Megastar Kendrick Lamar

Algumas pessoas olham para o Super Bowl para o futebol, outras para comerciais e outras para o show musical da parte em tempo, cheio de estrelas, que viajou muito longe do saudável Com pessoas dias. Ele é sempre um intérprete de estrela agora e é o mais próximo que temos para um concerto nacional.

É isso que você deve saber e como ajustar o programa de tempo parcial do 2025 Super Bowl.

Quem está tocando o show de tempo de tempo do Super Bowl?

O influente músico e rapper e 17 vezes o vencedor do Grammy, Kendrick Lamar (que recebe o prêmio Pulitzer Music 2018) estará subindo ao palco. Como os chefes e o confronto dos Eagles, ele estava aqui antes. Lamar atuou no Super Bowl 2022 como parte de um mega-show que também tinha o Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg e Mary J. Blige. Esse desempenho ganhou um prêmio Emmy durante um especial de variedade especial.

Mas este ano, ele está levando o centro do palco. Com Lamar está seu parceiro vencedor do Grammy Sza, que apareceu em Álbum recente de Lamar, GNX. Lamar e Sza também fizeram todas as estrelas indicadas ao Oscar, o principal single do bem -sucedido filme de Pantera Negra de 2018.

Qual é a controvérsia da música com Drake?

Segundo os relatos, Lamar planeja tocar sua música 2024 Não é como nós Durante o show de tempo parcial. É uma pista diss visada para seu rival musical Drake. Drake está exigindo a gravadora do Universal Music Group Por difamação e assédio, alegando que a empresa ajudou a espalhar uma narrativa “falsa e maliciosa” sobre isso através da música.

Nem são apenas alguns insultos simples. A demanda de Drake de que a UMG “aprovou, publicou e divulgou uma campanha para criar um golpe viral de uma música de rap que acusa falsamente Drake de ser um pedófilo e pede uma remuneração violenta contra ele”.

Quem está cantando o hino nacional?

O jogo fica na Louisiana, e todos os cantores antes do jogo são desse estado. Jon Batiste cantará o hino nacional, Shorty e Lauren Daigle cantarão para os Estados Unidos para a beleza, e Ledisi interpretará a criação de cada voz e cantará antes do jogo.

Como vejo o Super Bowl?

O Super Bowl será reproduzido no domingo, 9 de fevereiro, às 18:30 ET (15:30 PT), em Nova Orleans.

O grande jogo será transmitido em todo o país na Fox.

Leia mais: Super Bowl 2025: Data, hora, como ver os chefes vs. Águias grátis de qualquer lugar

Quais equipes estão jogando no Super Bowl?

Os chefes de Kansas City, liderados pelo marechal Patrick Mahomes, estão atirando no terceiro título consecutivo do Super Bowl. Nenhum outro time venceu três seguidas, e alguns fãs aguardam a primeira multidão de três.

Mas os chefes terão que derrotar o Philadelphia Eagles, procurando seu segundo Super Bowl. Os Chiefs venceram o Eagles há dois anos pelo primeiro de seus títulos consecutivos, os Eagles venceram os Patriots de Tom Brady quando venceram o Super Bowl em 2018 em Minneapolis. Desde então, Brady se retirou do futebol e estará no estande da transmissão, chamando o jogo para a Fox.