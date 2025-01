Acredita-se que o Samsung Galaxy A36 5G esteja em desenvolvimento como um smartphone carro-chefe e sucessor do Galaxy A35 5G, que será lançado na Índia em março de 2024. A certificação foi detectada na Índia, o que sugere um lançamento imediato no país . Embora a listagem não revele o design ou especificações do Samsung Galaxy A36 5G, vazamentos anteriores sugerem que ele pode apresentar recursos como uma câmera primária de 50 megapixels, Android 15 com One UI 7 e um chipset octa-core.

Números de modelo do Samsung Galaxy A36 5G revelados pela listagem do BIS

Identificado pela MySmartPrice, o Samsung Galaxy A36 5G foi registrado no Bureau of Indian Standards (BIS). O modelo aparece com o número SM-A366E/DS onde o identificador ‘DS’ se refere à variante dual-SIM. Diz-se que este modelo é o Galaxy A36 5G – um telefone encontrado anteriormente em vários sites da Samsung com o mesmo número.

A listagem do BIS é uma indicação de que o Galaxy A36 5G poderia ser lançado primeiro na Índia. O suposto sucessor do Galaxy A35 5G poderia basear-se nas especificações do telefone carro-chefe que chegou à Índia no ano passado. Espera-se que o Samsung Galaxy A36 5G seja lançado junto com o Galaxy A56 5G, que também há rumores de que está em desenvolvimento há algum tempo.

Especificações do Samsung Galaxy A36 5G (esperadas)

De acordo com relatórios anteriores, o suposto Galaxy A36 5G pode apresentar um orifício recortado de metal e uma tela com sensor de impressão digital. É provável que o telefone tenha uma unidade de câmera redesenhada com três diâmetros dispostos verticalmente dentro da ilha coberta. Supõe-se que ele chegue com um sensor primário de 50 megapixels, um sensor macro de 5 megapixels e uma câmera ultra grande angular de 8 megapixels. Na frente, diz-se que apresenta uma câmera selfie de 12 megapixels.

Pode medir 162,6 × 77,9 × 7,4 mm em termos de dimensões. Ele poderia comer chocolate corresponder um SoC Snapdragon 6 Gen 3 ou um chipset Snapdragon 7s Gen 2 e roda em One UI 7 baseado em Android 15.

Outro relatório indica que o Galaxy A36 5G supostamente marca 1.060 e 3.070 pontos nos testes core e multi-core, respectivamente, no Geekbench 6.2.2 para Android. Em comparação, o atual Galaxy A35 5G (Review) marcou 1.013 pontos no teste single-core e 2.805 pontos no teste multi-core conduzido pelo Gadgets 360.

