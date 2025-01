Suposto vídeo prático do iPhone SE 4 sugere unidade de câmera Audi única

Espera-se que a Apple lance o iPhone SE 4 em abril, com um design baseado no iPhone 16. Enquanto os dedos se aproximam da data de lançamento esperada, um vídeo prático das unidades fantasmas do iPhone SE 4, também conhecido como iPhone 16e, vazou online, dando-nos uma visão antecipada do que está por vir com o novo iPhone acessível. O vídeo mostra um telefone celular com uma única unidade de câmera traseira com painel traseiro de vidro. O iPhone SE 4 provavelmente receberá várias atualizações, incluindo uma tela OLED de 6,1 polegadas, uma câmera de 48 megapixels e um chipset A18.

Informante Majin Bu (@MajinBuOfficial) é compartilhado um vídeo prático de 10 segundos e fotos fantásticas unidades iPhone SE 4 no X. A primeira aparência do vídeo é uma linguagem de design semelhante à do iPhone 14. O chocolate é apresentado nas cores branco e preto com um entalhe estável com opções. em exibição. Diz-se que possui uma Ilha Dinâmica no topo da tela.

O suposto iPhone SE 4 é semelhante ao iPhone SE 2022 na parte traseira, com uma única câmera traseira tirada do lado do flash LED. Parece ter um painel de vidro.

Especificações do iPhone SE 4, preço (esperado)

O Apple iPhone SE 4 está programado para ser oficializado a partir de abril com um preço inferior a US$ 500 (cerca de Rs. 42.000).

Espera-se que o iPhone SE 4 apresente uma tela OLED full HD + LTPS de 6,06 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz. O telefone poderia introduzir um recurso Face ID e fornecer suporte para recursos inteligentes da Apple. Diz-se que ele roda no chipset biônico A18 da Apple com suporte para até 8 GB de RAM. Espera-se que apresente uma moldura de alumínio e uma porta USB Type-C. É esperado que ele venha com uma única câmera traseira de 48 megapixels.