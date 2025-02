Surma Spiral Form revelada no escuro ao redor do sistema solar

A borda do sistema solar é um lugar estranho, cheio de peculiaridades que acabamos de começar a investigar. Mas talvez o mais estranho de tudo seja a nuvem de Oort, um grande campo de detritos gelados que se estende a 100.000 vezes a distância entre a terra e o sol.





Temos uma idéia aproximada do tamanho e da forma desse campo, mas os detalhes especiais escapam de nossa compreensão. Agora, um novo estudo de computador revelou uma estrutura surpreendente – uma espiral gerada pelas forças das marés exercidas pela galáxia da própria Via.





Descoberta, no prelo em O jornal astrofísicoestá atualmente Disponível no servidor anterior do ARXIV.





“Enquanto a maré galáctica atua para dissociar os corpos do disco disperso, cria uma estrutura espiral no espaço físico que mede aproximadamente 15.000 unidades astronômicas de comprimento”, ” Escreva uma equipe Dirigido pelo astrônomo David Nesvorný, do Southwest Research Institute, nos Estados Unidos. “A espiral está com uma longa vida de serviço e persiste na nuvem interna do Oort até agora”.

O sistema solar externo é uma borda difícil de investigar. Sabemos que existem muitos pequenos objetos congelados no cinto de Kuiper em frente à órbita de Netuno; E, além disso, de 1.000 unidades astronômicas a 100.000 unidades astronômicas, gira o Oort CloudO grande escopo da influência gravitacional do sol.





É daqui que os cometas de longo prazo do sistema solar são de, afundaram suas órbitas e enviaram cardificações para o sol, liberando fluxos de gás como sublime de gelo.





Também sabemos que a nuvem de Oort está quase dividida em duas partes. A parte externa é enorme, uma nuvem esférica que se estende de cerca de 10.000 unidades astronômicas do sol. O interior é a nuvem interna do Oort. Segundo simulações, essa parte é mais uma forma de toro ou rosquinha, estendendo -se de 1.000 a 10.000 unidades astronômicas.





A maioria dos cometas de longo prazo do sistema solar vem da nuvem de Oort externa. A região interior é muito mais estável. Está mais próximo do sol, o que significa que está mais fortemente ligado pela gravidade do sol; E também não está sujeito a distúrbios pelas estrelas que passam que despertam a nuvem externa e eliminam os objetos congelados de suas órbitas normais.





Devido a essa estabilidade a longo prazo, a nuvem interna do OORT é geralmente modelada como um disco plano mais ou menos alinhado no nível eclípico do sistema solar.

Nesvorný e seus colegas estudam a nuvem interna da Oort há anos. Em suas pesquisas mais recentes, eles usaram o supercalculador Pleiades de la Nasa para simular o campo de detritos, aplicando os efeitos gravitacionais do sol, bem como os efeitos gravitacionais externos exercidos pela galáxia da Via Láctea e as órbitas dos cometas.





Eles simularam a vida útil de 4,6 bilhões de anos do sistema solar, a formação do sol de um nó de material denso em uma enorme nuvem molecular de gás e poeira. À medida que o sol foi formado, o material restante nessa nuvem formou os planetas, os asteróides, os cometas e o restante do sistema solar, incluindo a nuvem externa de Oort.





Mas as simulações sugerem que a nuvem interna do Oort não é um disco toroidal agradável. Em vez disso, reflete a forma da galáxia da Via Láctea, com uma estrutura espiral e uma corrente com um disco semelhante à cadeia de disco galáctico. Todo o disco mede aproximadamente 15.000 unidades astronômicas de diâmetro – e é inclinado a 30 graus em comparação com o plano eclíptico.

À distância, ele pareceria uma espiral, com dois braços torcidos.





Essa estrutura, de acordo com simulações, apareceu no início da história do sistema solar, nos primeiros centenas de anos após a formação do sistema solar. Também é notavelmente estável – ele persiste até hoje. E, mesmo quando as estrelas passam de perto pelo sistema solar, ele permanece intacto, o que significa que não está ligado aos distúrbios gravitacionais induzidos pelas estrelas que passavam.





Para confirmar o que estavam olhando, os pesquisadores retornaram em estudos anteriores. Todo o trabalho anterior sugeriu que a nuvem de Oort interno tem uma forma de espiral que persistiu através de vários ajustes de parâmetros em suas simulações.





Observando diretamente e, portanto, confirmando, essa espiral será muito difícil, se possível. Mas corresponde aos dados de observação e sua presença em estudos anteriores que nem sequer o buscavam é interessante.





Diminuir os mistérios da nuvem de Oort significa retornar ao passado distante do sistema solar e observar as influências em jogo durante seu treinamento e sua evolução. Às vezes, a coisa difícil vale a pena.

A pesquisa em equipe será publicada em O jornal astrofísicoe está disponível em arxiv.