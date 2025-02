Switch 2 Patentes aparentemente confirmam rumores de funcionalidade do mouse

A Nintendo não revelou muito sobre seu próximo console do Switch 2, pois o causou no mês passado com um reboque de revelação, deixando vazamentos e rumores para preencher as lacunas. Mas algumas novas patentes sugerem fortemente que um recurso de rumores, que usa um controlador de alegria como um mouse de computador, poderia entrar no Switch 2, afinal.

As duas novas patentes, ambas publicadas hoje, têm um tesouro de desenhos detalhados que mostram o Switch 2 e seus Joy-Con em uma variedade de posições. Ele Primeira patente Explique como um “novo dispositivo de entrada”, um controlador Joy-Con, pode ser usado como um mouse (como o japonês traduz pelo Google Translate). Embora não seja uma confirmação oficial de que o Switch 2 permitirá que você use seus CANs de alegria como ratos de computador, mostre o quanto a Nintendo investiu na idéia e provavelmente a incluiu no console final.

Nintendo

Vários dos desenhos daquela primeira patente mostram a alegria com o lado interno para baixo e uma mão colocada de tal maneira que os dedos se aconchegam nos botões laterais e, quando são orientados dessa maneira, parecem botões de mouse. Embora o mercearia do tipo. A partir da linguagem ultra clínica das patentes, as descrições entram em detalhes sobre como a luz entra em um sensor no lado interno do Joy-Con, presumivelmente como um mouse de computador óptico moderno funciona.

Nintendo

Talvez os mais intrigantes sejam outros desenhos que mostrem a um único usuário dois Joy-Con em uma orientação do mouse ao mesmo tempo e outro desenho que mostra um usuário que opera um Joy-Con normalmente com outro na orientação do mouse. Embora os rumores anteriores dessa funcionalidade sugerissem que ela poderia tornar o Switch 2 mais adequado para jogos de jogos que exigem um mouse, como estratégia e moba, mas a possibilidade de a Nintendo querer que os jogadores usem dois montes- com o no Ao mesmo tempo em que sugerem que o novo console poderia ter alguns dos insumos de controle mais inovadores (e extravagantes) pelos quais a empresa é famosa, de mini-jogos em 1-2, ele muda para as criações malucas da Nintendo LaBo.

Nintendo

Patente No. 2: ímãs Joy-Con e uma mola de carga potencial

Ele Segunda patente Ele detalha como os novos Joy-Con se conectam ao Switch 2 e se alinham com rumores anteriores, detalha como os ímãs mantêm os controladores conectados ao console. Curiosamente, a patente sugere que os ímãs estão dentro do console e são atraídos pelos botões na lateral do Joy-Con (que se tornam botões do ombro quando o controlador é sustentado com as duas mãos).

Os desenhos e descrições detalham coisas como, segurando um único solo de Joy-Con, um dos pára-choques equipados com uma pulseira de pulso desliza para o novo controlador.

Mas a revelação mais emocionante desta segunda patente está no final dos desenhos: um suporte de suporte ou carregamento, que permite que os usuários recarreguem até duas alegrias sem a necessidade de anexá -las ao console. Os detalhes da patente também sugerem que a doca pode ter uma capacidade sem fio para se conectar com os controladores.

Como a Nintendo não publicou nenhuma informação de especificações quando introduziu o Switch 2, essas patentes são a fonte mais oficial de informações no novo console que encontramos. A Nintendo planeja ter uma revelação completa do console em um Nintendo Direct em 2 de abril.

