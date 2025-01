T-Mobile e SpaceX ativam mensagens de texto por satélite para incêndios em Los Angeles

Como Os incêndios continuam a devastar a área de Los Angeles.A T-Mobile e a SpaceX anunciaram na noite de quinta-feira que ativarão a cobertura Starlink para quem precisar.

“Hoje, a T-Mobile e a Starlink abriram o serviço T-Mobile Starlink Direct-to-Cellular nas áreas afetadas do sul da Califórnia para fornecer alertas de emergência sem fio e SMS e permitir mensagens de texto para o 911”, disse o provedor de serviços sem fio. “Embora a constelação direta à célula da SpaceX não tenha sido totalmente implantada, estamos mais uma vez disponibilizando temporariamente esta versão de teste inicial para aqueles que mais precisam dela.”

A operadora afirma que a sua rede “permaneceu forte” e também “restaurou aproximadamente metade dos locais que foram afetados pela perda de energia comercial”.

“Conforme as condições permitem com segurança, nossas equipes estão avaliando os locais impactados em Altadena, Duarte, Calabasas, Malibu, Fillmore e Agoura Hills, e continuam a implantar e reabastecer geradores portáteis nos locais até que a energia comercial seja restaurada.”

Os incêndios em Los Angeles são a mais recente implantação da nova função de satélite para manter os usuários conectados durante um desastre natural. Anteriormente, habilitou o serviço em resposta aos furacões Milton e Helene no ano passado.

Como foi o caso dos furacões, as mensagens de texto via satélite serão limitadas aos usuários da T-Mobile com “telefones compatíveis”. Contudo, alertas de emergência sem fio e avisos de evacuação podem ser enviados via satélite para qualquer pessoa nas áreas afetadas, independentemente do seu provedor de serviços sem fio.

Novamente, é importante notar que se trata de SMS, ou mensagem de texto tradicional, e é feito por meio do aplicativo de mensagens normal do seu telefone. Não funcionará com serviços de mensagens ou aplicativos baseados na Internet como iMessage, WhatsApp ou Facebook Messenger. A T-Mobile disse à CNET que os dispositivos suportados incluem “a maioria” dos telefones Android e iPhones anteriores à série iPhone 14.

Os usuários da Apple com iPhone 14 (ou posterior) rodando iOS 18 também podem enviar iMessages, independentemente da operadora, via satélite em áreas sem cobertura, graças à parceria da Apple com a empresa de satélite Globalstar. A T-Mobile diz que os usuários desses iPhones usarão os serviços de satélite da Apple e não o Starlink da SpaceX.

Embora tenha usado o serviço em situações de emergência, o lançamento em Los Angeles ocorre logo depois que a T-Mobile e a SpaceX anunciaram que iniciariam o teste beta do serviço este ano e abriram as inscrições.