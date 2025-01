T Taurus em grande escurecimento: astrônomos estudam o potencial desaparecimento de uma estrela jovem

A brilhante protoestrela T Tauri, localizada a 471 anos-luz na constelação de Touro, deverá desaparecer de vista em décadas. Este fenómeno de obscurecimento, causado pelo gás espesso e pela poeira do disco rodeado pela sua estrela companheira, pode durar até um século. Os astrónomos têm observado este sistema, composto por três estrelas em crescimento, durante décadas devido ao seu brilho incalculável e ao seu papel significativo na compreensão da evolução protoestelar.

Grande escurecimento é esperado no sistema T Taurus

Segundo pesquisar aceito pelo Astronomical Journal, o disco que orbita T Taurus Sul A e B se moverá para uma posição onde obscurecerá T Taurus Norte, a única estrela visível do trio. As luzes do norte do T Taurus já diminuíram significativamente desde 2016, com os níveis de brilho caindo para magnitude 12 em 2022-2023. A Dra. Tracy Beck, do Space Telescope Science Institute, afirmou numa conferência de imprensa da American Astronomical Society que este escurecimento poderia continuar por cerca de 100 anos devido ao movimento relativo das estrelas.

Formação Única da Faculdade de Estudos Planetários

Como anunciado by space.com, o obscurecimento permitirá aos astrônomos estudar a composição do mundo através da absorção da luz do norte de T Taurus em determinados comprimentos de onda. As moléculas deixarão assinaturas distintas no disco, permitindo aos investigadores analisar o ambiente químico onde os planetas se formaram. T Taurus North estabelecendo a sua própria órbita planetária, com uma inclinação aparente de 28 graus, fornece outras informações sobre sistemas planetários semelhantes ao Cinturão de Kuiper no nosso sistema solar.

Astrônomos amadores desempenham um papel fundamental

Astrônomos amadores, com a ajuda da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis, trabalharam extensivamente para determinar o brilho das estrelas ao longo do tempo. Como os telescópios profissionais são frequentemente avaliados para observações de longo prazo, estes trabalhos serão fundamentais para o escurecimento contínuo do T Taurus Norte. Os cientistas encorajaram os entusiastas a participar neste raro evento astronômico.