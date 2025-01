Tata Electronics adquire participação de 60% na fabricante de iPhone Pegatron Technologies da Índia

A Tata Electronics Pvt Ltd (TEPL) anunciou na sexta-feira a aquisição do controle acionário de 60 por cento na unidade de fabricação terceirizada de Taiwan Pegatron da Índia, consolidando sua posição como um player importante no setor indiano de fabricação de eletrônicos.

Assuntos financeiros relacionados à transação não foram divulgados.

A Pegatron Índia é uma subsidiária da taiwanesa Pegatron Corporation, fornecendo serviços contratados de fabricação eletrônica (EMS) para gigantes globais como a Apple.

Espera-se que o último acordo fortaleça a posição da Tata como fornecedora da Apple e estratégia de fabricação do iPhone.

A Tata Electronics anunciou a aquisição de 60 por cento da Pegatron Technology da Índia, dizendo que isso reflete sua nova estrutura de propriedade e direção de negócios, à medida que continua a fornecer serviços de fabricação de eletrônicos de qualidade.

O último movimento do braço eletrônico do conglomerado de software de publicidade segue a aquisição das operações da Wistron na Índia (com sede em Narsapura, Karnataka) em março de 2024.

Na verdade, numa mensagem de Ano Novo aos funcionários, o presidente da Tata Sons, N Chandrasekaran, afirmou que continuará a transferir favores para a Índia com cadeias globais, para que a maior empresa do mundo encontre um novo equilíbrio entre flexibilidade e eficiência, criando o potencial para transformar o país. economia

Chandrasekaran o chamou de “o novo tecido dourado da Índia”.

Na sexta-feira, o CEO e MD da Tata Electronics, Randhir Thakur, disse que a aquisição de uma participação importante na Pegatron da Índia é um passo na estratégia da Tata Electronics para aumentar sua presença em vestuário.

“Estamos ansiosos por novas tecnologias de IA, digitais e baseadas em tecidos à medida que trazemos esses novos recursos e expandimos nossas operações na Índia”, disse Thakur.

Além de a TEPL adquirir uma participação maior na Pegatron Technologies India, as duas empresas trabalharão para completar a estrutura de sua equipe.

O Grupo Tata elaborou um plano agressivo para a fabricação de eletrônicos e semicondutores.

A Tata Electronics está construindo sua primeira fábrica em Dholera, Gujarat, Índia, com um investimento total de Rs 91.000 milhões. Além disso, outros Rs 27.000 milhões serão investidos em uma instalação green field em Jagiroad, Assam, para montagem e teste de chips semicondutores. Juntos, esses recursos permitirão que chips semicondutores para aplicações automotivas, dispositivos móveis, inteligência artificial (IA) e outros segmentos importantes atendam clientes em todo o mundo.

O Grupo Tata criará 5 lakh empregos industriais nos próximos cinco anos em setores como semicondutores, veículos elétricos, baterias e indústrias relacionadas, disse Chandrasekaran em outubro do ano passado.

O principal mandatário de Tata Soni afirmou que a Índia não pode atingir os objectivos de uma nação desenvolvida se o país não conseguir criar empregos na indústria.

©ThomsonReuters 2024