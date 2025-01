Tata Motors busca uso de bateria local à medida que a competição de EV aumenta

A Tata Motors, o maior fabricante de automóveis eléctricos da Índia, aposta que as baterias EV fabricadas localmente a ajudarão a manter a sua vantagem numa indústria onde a concorrência está a aumentar com novos choques, disse o CFO do grupo numa conferência de imprensa.

A liderança de mercado de EV da Tata caiu de 73% para 62% em 2024, conforme a rival JSW MG Motor compartilhava com seus novos carros. Este ano, a Mahindra & Mahindra, a Hyundai Motor e a líder de mercado Maruti Suzuki também lançarão veículos elétricos na Índia. A gigante global de EV Tesla está de olho na Índia há muito tempo.

O Grupo Tata investirá US$ 1,5 bilhão (cerca de Rs. 12.976 crore) para construir uma gigafábrica inicial de motores na Índia e permitir que a Tata Motors integre ainda mais sua cadeia de suprimentos, disse PB Balaji, CFO do grupo Tata Motors, à Reuters.

“A necessidade de todo o ecossistema é algo que temos. Seremos dominantes neste mercado”, disse Balaji à margem do salão automóvel da Índia na semana passada, onde EVs de players nacionais, bem como da BYD da China e da Vinfast do Vietname ocuparam o centro do palco. cena

A Tata, proprietária do icônico Jaguar Land Rover da Grã-Bretanha, tem modelos EV que variam de cerca de US$ 10.000 (cerca de Rs. 8,6 lakh) a US$ 27.000 (cerca de Rs. 23,3 lakh) e atrai outros grupos de empresas, que fornecem peças e se configuram para manter o tigelas. localizado e de baixo custo.

Como a Agratas, o braço de baterias do Grupo Tata de US$ 165 bilhões (cerca de Rs. 14,27,287 crore), iniciará a produção de células de bateria de íons de lítio em 2026, a Tata Motors terá grande potência no segmento de EV mais caro.

“O veículo de lançamento é um dado adquirido, mas será possível sustentá-lo para sempre? Retrocedemos”, disse Balaji, acrescentando que a produção na fábrica de West Gujarat estará “a todo vapor” em 2018.

Os novos participantes Mahindra, Maruti e Hyundai não têm uma cadeia de fornecimento semelhante e começarão com baterias e outras peças de fornecedores do mercado.

A Tata Motors também é bem financiada para apoiar o mercado competitivo, disse Balaji. Recebeu mil milhões de dólares (cerca de 8.650 milhões de rupias) em financiamento da empresa de capital privado norte-americana TPG e está a beneficiar a iniciativa indiana de veículos eléctricos, sob a qual espera angariar cerca de 750 milhões de dólares nos próximos quatro anos. A primeira parcela de US$ 17 milhões (cerca de Rs. 147 milhões) chegou, disse Balaji.

“É o suficiente e há mais dinheiro. Eles têm todo o dinheiro do TPG, o negócio está bem financiado e, à medida que o preço da bateria começa a cair, começa mais autofinanciamento”, disse ele.

As vendas de veículos elétricos na Índia representarão apenas 2,5% dos 4,3 milhões de carros vendidos no país até 2024, mas o seu crescimento de 20% sofreu com o crescimento geral do mercado de 5%. Os analistas esperam que as vendas de EV dupliquem até 2025, face aos 100.000 do ano passado, perdidas devido a novos choques.

Os modelos elétricos representarão cerca de 12% das vendas de automóveis da Tata Motors em 2024 e pretende aumentar esse número para 30% até 2030, disse ele.

