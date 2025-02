Teleportação realizada entre computadores quânticos em um mundo primeiro

Em um uso revolucionário de teletransporte, as unidades críticas de um processador quântico foram distribuídas com sucesso em vários computadores, provando o potencial de distribuição dos módulos quânticos sem comprometer seu desempenho.





Enquanto a transferência ocorreu apenas em um espaço de dois metros (cerca de um metro e oitenta) em um laboratório da Universidade de Oxford, o salto foi mais do que suficiente para sublinhar a viabilidade da escala da tecnologia de tecnologia, teletransportando estados quânticos em um ` `Internet ” de sistemas conectados.





O teletransporte é uma peculiaridade médica que só faz sentido graças a uma lente quântica, onde existem objetos em uma imprecisão de possíveis características até que os processos de medição os forçam a adotar cada estado.





Ao misturar os estados indecisos de diferentes objetos em um ato conhecido como emaranhamento, escolhendo cuidadosamente os tipos certos de medidas a serem feitos, é possível usar as respostas para forçar um objeto emaranhado a uma certa distância para adotar (e destruir) o identidade quântica do objeto original.





Pode não ser o tipo de teletransporte que faria os passageiros brilharem no espaço do espaço em um piscar de olhos, mas é perfeito para compartilhar a imprecisão das informações necessárias para operações lógicas em um processador quântico.





“As manifestações anteriores do teletransporte quântico se concentraram na transferência de estados quânticos entre sistemas fisicamente separados” disse O principal autor Dougal Main, físico da Universidade de Oxford.





“Em nosso estudo, usamos o teletransporte quântico para criar interações entre esses sistemas remotos”.

Quando os computadores convencionais usam interruptores binários “ou desativam” para realizar canais de cálculo em bits de informação, os computadores quânticos usam distribuições matematicamente complexas de possibilidades chamadas qubits, geralmente representadas em uma característica simples de uma partícula carregada como um átomo carregado.





Para tornar esse processo prático, centenas ou até milhares dessas partículas deve ter seus estados ainda para determinar um ao outro de uma maneira limitada, sem objetos intrusivos desenhando suas próprias possibilidades e estragando cálculos.





A escala de tecnologia atual nesse nível é complicada por obstáculos que requerem processos de correção de erros ou blindagem para preservar estados quânticos delicados por tempo suficiente para serem medidos.





Vincular um certo número de processadores menores em uma rede para criar um tipo de supercomputador quântico é outra solução. Embora as informações quânticas possam ser transmitidas na forma de uma onda de luz, o potencial de seu estado de corrompido irreversivelmente ao longo do caminho é uma opção impraticável.





O teletransporte requer medidas de recebimento da maneira antiga – através de dados binários confiáveis. Uma vez enviados, as operações na extremidade da recepção podem modificar sua própria partícula emaranhada até que se assemelha efetivamente ao original.





A imprecisão quântica muito importante do estado de giro teletransportado na experiência da Universidade de Oxford foi uma correspondência de 86% com o original, mais do que bom para servir como uma porta lógica para uma operação simples conhecida sob o nome de Algoritmo de Groverque tiveram sucesso com 71% de eficiência entre os dois processadores quânticos.





“Ao interconectar os módulos usando links fotônicos, nosso sistema ganha flexibilidade preciosa, permitindo que os módulos sejam atualizados ou trocados sem perturbar toda a arquitetura”, explica Principal.





Ter opções para reestruturar uma rede quântica pode diversificar as aplicações dessa tecnologia, reutilizando ferramentas de ferramentas em ferramentas que podem medir e testar a física em seu nível mais fundamental.

Esta pesquisa foi publicada em Natureza.