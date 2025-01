Telescópio espacial James Webb detecta supernova de 11,4 bilhões de anos atrás

Os astrónomos, utilizando o Telescópio Espacial James Webb (JWST), identificaram uma das supernovas mais antigas alguma vez registadas, que se pensa ter ocorrido há cerca de 11,4 mil milhões de anos. Esta explosão estelar, designada AT 2023adsv, foi desencadeada por uma estrela massiva estimada em 20 vezes o tamanho do Sol. O evento, como parte do JWST Advanced Extragalactic Survey (JADES), fornece informações sobre a evolução das estrelas no universo primitivo e os violentos processos cósmicos que se seguiram ao Big Bang.

Uma explosão estelar única no universo primitivo

Segundo JADES, esta supernova ocorreu no início da galáxia massiva, destacando as características distintas das mortes de estrelas antigas. Conforme relatado pelo space.com, o Dr. David Coulter, Investigador Científico do Telescópio Espacial (STScI), explicou na 245ª reunião da Sociedade Astronômica Americana que essas estrelas antigas são maiores, mais quentes e produzem explosões mais poderosas do que as estrelas contemporâneas. A extraordinária energia e conexões do AT 2023adsv com os primeiros ambientes estelares são examinadas para compreender as diferenças no mecanismo de explosão em comparação com as estrelas do universo moderno.

Evolução dos primeiros lados e suas supernovas

A primeira geração de estrelas, chamada População III, carecia de elementos pesados, resultando em vidas mais curtas e terminações mais violentas. Suas mortes explosivas semearam metais no mundo, abrindo caminho para futuras gerações de estrelas. A Dra. Christa DeCoursey, da Universidade do Arizona, destacou a importância destas observações para a investigação de estrelas individuais em galáxias primitivas. O programa JADES identificou mais de 80 supernovas antigas, expandindo significativamente o nosso conhecimento de eventos cósmicos antigos.

Exploração de supernovas

Conforme relatado pelo space.com, de acordo com Takashi Moriya do Observatório Astronômico Nacional do Japão, os níveis de energia incomuns observados em AT 2023adsv sugerem que as propriedades iniciais das supernovas poderiam ser fundamentalmente diferentes. Espera-se que o lançamento do Telescópio Espacial Nancy Grace da NASA em 2026 expanda esses estudos, potencialmente localizando milhares de supernovas distantes para investigação adicional pelo JWST. Estas descobertas continuam a aprofundar a nossa compreensão da evolução estelar e galáctica inicial do Universo.