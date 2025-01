Telescópio Hubble captura vista deslumbrante das protoestrelas da nebulosa de Orion

O Telescópio Espacial Hubble capturou uma vista extraordinária da Nebulosa de Orion, a região da estrela da Terra mais próxima da Terra, localizada a cerca de 1.500 anos-luz de distância. Esta nova imagem destaca as protoestrelas HOPS 150 e HOPS 153, que desempenham papéis significativos na remodelação do ambiente circundante. A nebulosa, visível a olho nu perto do cinturão da constelação de Órion, é iluminada pela atividade destas estrelas jovens, dando aos cientistas um vislumbre das fases iniciais da formação estelar.

Protoestrelas e Evolução

Segundo Conduzido pelo Herschel Orion Protostar Survey, usando o Observatório Espacial Herschel da ESA, HOPS 150 é um sistema estelar binário composto por duas pequenas estrelas rodeadas por órbitas poeirentas. As protoestrelas continuam a acumular estes materiais a partir dos seus arredores, alimentando o seu crescimento com uma enorme nuvem de gás e poeira a mais de 2.000 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Conforme relatado pela NASA, as observações da luz infravermelha emitida sugerem que HOPS 150 está a meio caminho da sua evolução para um sistema estelar maduro.

quebra HOPS 153 Névoa Transfiguradora

O jato estreito visto na imagem é originário de HOPS 153, outra protoestrela localizada nas proximidades, mas ainda imersa em vapor denso. Embora a nebulosa nascente de HOPS 153 permaneça obscurecida, o impacto no material circundante é claramente visível. Esta força esculpe regiões no meio interestelar, libertando energia e criando perturbações que podem influenciar a formação de estrelas próximas. As interações entre as saídas e saídas de gás são cruciais para a compreensão de como as estrelas jovens formam os seus ambientes.

As descobertas, auxiliadas por dados da NASA e da ESA, fornecem informações sobre como as protoestrelas se transformam em estrelas totalmente desenvolvidas, mudando os seus ambientes e impactando o meio interestelar. Estes processos contêm pistas vitais sobre a dinâmica da formação estelar na nossa galáxia.

