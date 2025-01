Telescópio NASA Sphereba no mapa do universo e a vida de busca é um ingrediente

Uma missão inovadora projetada para aprimorar o entendimento de todas as origens e potencial da vida em nossa galáxia é definida como discutido no briefing do vento da NASA. O SortEx (Spectrum Photômetro da História do Universo, Éfeso do Explorador de Reionização e CIES) será visualizado pela entrevista coletiva programada para 12:00 na sexta -feira, 31 de janeiro. 27 de fevereiro, promete oferecer insights de crise na história e na vida do mundo, formando moléculas.

Insights da missão Sphaerex

De acordo com a NASA, é missão Sphereba detalhesObservatório e pesquise o céu inteiro na luz do drama mais próximo. Os propósitos incluem explorar como as galáxias se desenvolveram, o universo e a localização de água e moléculas orgânicas nas regiões onde as estrelas e planetas são formados. Por 450 milhões de galáxias e 100 milhões de estrelas na Via Láctea que devem ser estudadas, fornecendo informações vitais para os pesquisadores.

E o espaço, desenvolvido pela BAE Systems, apresenta três cones concêntricos para reduzir o calor e a luz, executando medições precisas. As contribuições para a missão incluem um teste criogênico uma câmara fornecida pelo Instituto de Astronomia e Espaço da Coréia.

Especialistas em missão para briefing

Conforme relatado, a porta e libertada por Laurie Leshin, diretora do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL), onde a conferência de mensagens será realizada. O briefing também incluirá Shar Domagal, Goldman, diretor de agente da NASA é a Divisão de Astrofísica, juntamente com os gerentes de projeto James Fanson e Beth Fabinsky de Nasa JPL. O investigador principal Jamie Bock, da Caltech, e Cesar Marin, engenheiro de integração da Spherex, também compartilham suas idéias.

Detalhes de lançamento e colaboração

O Observatório lançará o Auto pela SpaceX Falcon 9 Rocket, compartilhando seu passeio com a descarga de ferro da NASA. Os dados coletados e disponibilizados publicamente no iPAC da Caltech, permitindo análises adicionais de uma comunidade científica. Esta missão, gerenciada pela NASA JPL para a Diretoria de Missões de Ciência da Agência, visa responder a perguntas profundas sobre as criaturas e ingredientes do Universo.