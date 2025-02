Tenha cuidado com os dados que dão vencimento profundo … e qualquer outra IA

A Deepseek abalou o mundo tecnológico e os mercados financeiros quando chegou a lojas de aplicativos há algumas semanas, prometendo fornecer os mesmos tipos de modelos de inteligência artificial de alto desempenho que players estabelecidos, como o Openai e o Google, por uma fração do custo.

Mas alguns no governo e na segurança de dados estão preocupados com o fato de os laços de um abertamente popular abertamente com a IA da China poderiam colocar os dados americanos em risco, comparando -os à plataforma de mídia social de Tiktok, que os membros do Congresso eles votaram esmagadoramente para proibir no ano passado .

Essas preocupações não se limitam a Deepseek. Eles são algo que todos aqueles que baixam os aplicativos de chatbot de seus telefones devem levar em consideração, mesmo além da onda da bandeira de segurança nacional em salas legislativas. Descreveremos algumas dicas úteis abaixo.

Dois membros da casa dos EUA planos anunciados para introduzir legislação Isso proibiria o aplicativo em todos os dispositivos do governo, citando a capacidade do Partido Comunista Chinês de acessar os dados coletados pela Deepseek e outros aplicativos de propriedade chinesa, bem como o potencial de usar o DeepSeek para espalhar a desinformação chinesa.

“Este é um incêndio em segurança nacional de cinco alarmes”, disse o representante americano Josh Gottheimer, um democrata de Nova Jersey, em um estado do governo e potencialmente colocou em risco a segurança nacional.

“Já vimos o livro de brincadeiras da China antes com Tiktok e não podemos permitir que isso aconteça novamente”, disse Gottheimer.

Austrália proibiu a aplicação em dispositivos do governo. Alguns estados dos EUA fizeram o mesmo, com Texas sendo um dos primeiros. Governador de Nova York também emitiu uma proibição estatal estatal para dispositivos e sistemas do governo estadual.

Os funcionários da Coréia do Sul deram as coisas um passo adiante, ordenando que as lojas de aplicativos no país do país sejam eliminadas Até que sejam feitas melhorias para garantir que ela cumpra as leis de proteção de dados da Coréia do Sul.

Os laços de Deepseek com a China, bem como sua popularidade selvagem nos Estados Unidos e no Buzz Real, eles são diferentes dos da plataforma de redes sociais.

E embora o DePseek possa ser o novo assistente da AYS agora, existem muitos novos modelos e versões de IA no horizonte, o que torna importante ter cuidado ao usar qualquer tipo de software de IA.

Enquanto isso, será difícil vender que a pessoa comum evite baixar e usar o Depseek, disse Dimitri Sirota, CEO da Bigid, uma empresa de segurança cibernética especializada no cumprimento da segurança da IA.

“Acho que ela é tentadora, especialmente por algo que tem sido muito notícia”, disse ele. “Acho que, até certo ponto, as pessoas só precisam garantir que operem dentro de um certo conjunto de parâmetros”.

Por que as pessoas estão preocupadas com o Deepseek?

Como o Tiktok, o DePseek tem laços com a China e os dados do usuário são enviados de volta aos servidores em nuvem naquele país. Também como Tiktok, de propriedade da Bytedance, com sede na China, a lei chinesa exige que a Deepseek entregue dados do usuário ao governo se o governo solicitar.

Com Tiktok, os legisladores de ambos os lados do salão preocupavam -se com o fato de os dados dos usuários dos Estados Unidos poderem ser usados ​​pelo Partido Comunista Chinês para fins de inteligência, ou que o próprio aplicativo possa ser modificado para inundar usuários dos EUA com propaganda porcelana. Essas preocupações finalmente levaram o Congresso a aprovar uma lei no ano passado que proibiria o Tiktok, a menos que um comprador considerado apropriado pelos funcionários dos EUA seja vendido.

Mas ter uma administração profunda, ou qualquer outra IA, não é tão simples quanto proibir um aplicativo. Ao contrário de Tiktok, que empresas, governos e pessoas podem optar por evitar, Deepseek é algo que as pessoas podem acabar encontrando e fornecendo informações, mesmo sem saber.

O consumidor médio provavelmente nem saberá qual modelo de IA está interagindo, disse Sirota. Muitas empresas já estão executando mais de um tipo de modelo de IA, e o “cérebro”, ou o modelo específico de IA que alimenta esse avatar, pode até ser “trocado” com outra na coleção da empresa enquanto o consumidor interage com ele, dependendo de Que tarefas ele precisa fazer.

Enquanto isso, o zumbido que envolve a IA em geral não está cedendo no curto prazo. Mais modelos de outras empresas também estão a caminho, incluindo alguns que serão de código aberto, como Deepseek, e certamente atrairão a atenção futura de empresas e consumidores.

Como resultado, o foco no Depseek elimina apenas alguns dos riscos de segurança de dados, disse Kelcey Morgan, gerente sênior da Rapid7 Products Management.

Em vez de se concentrar no modelo atualmente no centro das atenções, empresas e consumidores devem descobrir quanto risco eles desejam correr em relação a todos os tipos de IA e estabelecer práticas projetadas para proteger os dados.

“Isso é independentemente do que está quente na próxima semana”, disse Morgan.

O Partido Comunista Chinês poderia usar dados Speeek para fins de inteligência?

Especialistas em segurança cibernética dizem que a China tem pessoas suficientes e processando poder para extrair as enormes quantidades de dados coletados pela DeepSeek, combiná -los com informações de outras fontes e potencialmente criar perfis de usuários dos EUA.

“Acho que entramos em uma nova era na qual o cálculo não é mais a limitação”, disse Sirota, apontando as habilidades de empresas como a Palantir Technologies, que fabrica software que permite que as agências cruzem grandes quantidades de dados para inteligência propósitos, e acrescentando que a China tem os mesmos tipos de capacidades.

Embora as pessoas que brincarem com depseek possam ser jovens e relativamente sem importância agora, como com os usuários do Tiktok, a China está feliz em jogar o jogo longo e esperar para ver se algum deles cresce para ser alguém de influência e vale a pena, Sirota, Sirota disse. .

Andrew Borene, diretor executivo da Flashpoint, o maior fornecedor de dados privados e inteligência do mundo, disse que isso é algo que as pessoas em Washington, independentemente das inclinações políticas, tornaram -se cada vez mais conscientes nos últimos anos.

“Sabemos que os formuladores de políticas estão cientes; sabemos que a comunidade tecnológica está ciente”, afirmou. “Minha avaliação pessoal é que não tenho certeza de que o consumidor dos EUA esteja necessariamente ciente de quais são esses riscos ou para onde esses dados estão indo e por que isso pode ser uma preocupação”.

Borene enfatizou que quem trabalha no governo deve exercer “níveis mais altos de cautela” se você optar por usar o DeepSeek, mas também disse que todos os usuários devem levar em consideração que seus dados podem terminar nas mãos das autoridades chinesas.

“Esse é um fator importante a considerar”, disse ele. “Eu não precisava ler a política de privacidade para saber disso”.

Mantenha suas informações privadas privadas. Getty Images

Como permanecer seguro enquanto usa os modelos depseek ou outros modelos de IA

Como pode ser difícil na maioria das vezes saber qual modelo de IA está realmente usando, os especialistas dizem que é melhor ter cuidado ao usar qualquer um deles.

Aqui estão algumas dicas para fazer isso.

Seja inteligente com o IA como com todo o resto. As melhores práticas usuais para a tecnologia também se aplicam aqui. Estabeleça senhas longas, complicadas e exclusivas, sempre habilite a autenticação de dois fatores quando puder e mantenha todos os seus dispositivos e software atualizados.

Mantenha informações pessoais pessoais. Pense antes de inserir detalhes pessoais sobre você em um chatbot de IA. Sim, isso cobre óbvio não como números de previdência social e informações bancárias, mas também os tipos de detalhes que podem não ativar automaticamente alarmes, como seu endereço, local de emprego e nomes de amigos ou colegas de trabalho.

Seja cético Assim como desconfiava dos pedidos de informações que vêm na forma de e -mails, mensagens de texto ou publicações nas redes sociais, você também deve se preocupar com as consultas da IA. Pense nisso como um primeiro encontro, disse Sirota. Se um modelo fizer perguntas estranhamente pessoais na primeira vez em que você o usar, escapasse.

Não se apresse em ser um dos primeiros a adotar. O fato de uma IA ou um aplicativo estar em tendência não significa que você deve tê -lo imediatamente, disse Morgan. Decida por si mesmo o risco que você deseja executar quando se trata de novo software no mercado.

Leia os termos e condições. Sim, isso é muito para perguntar, mas com qualquer aplicativo ou software, você deve realmente ler essas declarações antes de começar a fornecer dados, para ter uma idéia de onde você está indo, o que está sendo usado e quem você pode compartilhar com. Essas declarações também podem fornecer informações sobre se uma IA ou um aplicativo está coletando e compartilhando dados de outras partes do seu dispositivo, disse Borene. Se for esse o caso, desligue essas licenças.

Esteja ciente dos adversários dos Estados Unidos. Qualquer sede na China deve ser tratada com suspeita, mas também os de outros estados adversos ou não governados, como Rússia, Irã ou Coréia do Norte, disse Borene. Os direitos de privacidade que você pode desfrutar em lugares como a União dos EUA ou a União Europeia não se aplicam nessas aplicações, independentemente do que dizem os termos e condições.