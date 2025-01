Tentei construir um site usando IA em 3 horas e demorou apenas 30 minutos

Existem muitos motivos pelos quais você pode precisar criar um site em 3 horas, e algumas pessoas estão particularmente motivadas para fazê-lo: uma pessoa criativa que adora a ideia de experimentar inteligência artificial, por exemplo, ou um solopreneur que precisa de um página de destino. para se conectar com novos clientes.

Ou eu, a pessoa que está pensando na ideia de criar um site, mas está sobrecarregada com o excedente de talentos criativos, identidade de marca e empresas de design disponíveis para contratar… e está perfeitamente ciente das etapas entre a fase inicial de um projeto de design de site. brainstorming e lançamento.

Ouvi falar do Wix pela primeira vez em 2016, mas não tinha olhado muito para isso desde que me comprometi com outra plataforma de design. Então, quando percebi que parte de suas ofertas mais recentes de IA incluía um construtor de sites atualizado, pensei que seria um bom momento para experimentar o Wix como domínio de site e verificar sua opinião sobre IA. (Admito que minha curiosidade foi influenciada pelo fato de ele estar classificado em primeiro lugar na lista de construtores de sites da CNET.)

Wix ADI x Wix AI

A primeira versão do construtor de sites do Wix, Wix ADI, foi lançada como uma maneira mais rápida de criar sites. Depois de inserir seus requisitos e preferências de projeto, o ADI responde com opções de projeto baseadas nessas entradas. Isso permite que você personalize o processo de design na tentativa de tornar o design menos uma tarefa grande e mais uma abordagem guiada.

Seu público-alvo é alguém sem experiência em design que busca simplificação e facilidade, mas precisa de um plano de assinatura, que varia de US$ 17 a US$ 159 por mês, para acessá-lo.

A principal diferença entre Wix ADI e o novo Wix AI é que o Wix AI é um aprimoramento do ADI, a próxima geração de construção de sites, “oferecendo design mais sofisticado e recursos de geração de conteúdo, bem como um conjunto de ferramentas Wix AI projetadas para ajudar a aumentar sua produtividade e reduzir o esforço necessário. para criar o site que você imagina.”

Com novas atualizações de IA, incluindo um sistema de chat que usa processamento de linguagem natural (aprendizado de máquina que ajuda as máquinas a se comunicarem em linguagem humana, como chatbots Bing e ChatGPT) para entender sua visão, a resposta do Wix AI é um resultado de site mais personalizado. Além disso, o uso do Wix AI é gratuito.

Como o Wix AI oferece design de site… em 30 minutos

Agradeço a alegria do construtor de sites Wix AI. Para antecipar as possibilidades criativas futuras, a experiência do usuário da página de destino confirmou isso.

Assim que entrei na área de criação de sites Wix, fui recebido com uma mensagem para iniciar uma conversa sobre o projeto do meu site. No rodapé, lembra que “A IA pode cometer erros”, portanto, como sempre, certifique-se de verificar a veracidade de suas sugestões. Também recomenda que você não compartilhe informações pessoais, algo que você deve sempre ter em mente ao usar chatbots de IA: mantenha informações pessoais e confidenciais fora da mesa para evitar o risco de violação de dados.

Estas foram as etapas para configurar meu site no Wix AI:

1: O criador do site primeiro me perguntou sobre meu Nome do site, tipo de site, Aplicativos do site e meu projeto Metas. Em seguida, eles me perguntaram sobre os serviços que eu ofereceria e os objetivos finais específicos do site.

2: Fui questionado sobre recursos específicos que dariam suporte a esses objetivos. Eu não sabia a resposta para isso, então pedi algumas sugestões ao Wix AI.

Captura de tela da CNET

3: O sistema de processamento de linguagem natural pegou essas respostas e gerou um site para mim. Incluía um Resumo do site que detalha quais estruturas foram adicionadas ao meu site, além da capacidade de Torne-o um pouco diferente ou regenere o site. Acabei usando esse recurso porque não fiquei satisfeito com a primeira foto, que incluía uma foto de uma mão que literalmente não poderia pertencer a mim ou ao meu público-alvo.

4: A segunda tentativa do Wix de criar um site foi mais alinhada, incluindo um estilo semelhante a um bloco que funcionou bem com minha visão simples e organizada. A partir daqui, você pode ajustar o conteúdo e os detalhes do layout: tipografia, imagens, cores, espessuras de linha, texto e mover-se pelos blocos de layout.

5: Meu site resultou em cinco bloqueios, incluindo Menu do site/página inicial, Ofertas, vitrine da galeria, Filosofia e Rodapé. Sabendo que eu poderia facilmente gastar os outros 150 minutos da minha expectativa inicial alternando e ajustando cada área do meu site, fiquei feliz com o que o Wix criou para mim em 30.

Você deveria experimentar o construtor de sites AI do Wix?

O design do site que criei com Wix AI. Captura de tela da CNET

Como alguém que entrou (e saiu rapidamente) de um curso de design de sites de US$ 1.000, gostei do Wix AI Website Builder por seu processo de design. O sistema de chat era minha parte favorita; Eu senti como se estivesse trabalhando individualmente com um consultor de design. E como isso me forçou a pensar sobre meu objetivo final e minhas necessidades de design (o que acho que é metade da batalha), navegar no design de um site depois que a estrutura foi projetada com base em suas necessidades específicas parece muito mais acessível.

Agora, eu me rotulo absolutamente como alguém sem experiência em design, com pouco tempo (e paciência) e cujo objetivo final era criar algo que considerasse completo. O construtor de sites Wix AI não foi criado para alguém que projeta diariamente, mas um profissional de design experiente pode achar a experiência de construção de sites uma ferramenta divertida para navegar e explorar. E para quem não tem experiência em design, tornou a tarefa fácil, possível e rápida.

Eu poderia citar inúmeras atividades que desperdiçam 30 minutos (você sabe, aquelas que superficialmente parecem três horas), mas eu não colocaria o Construtor de Sites Wix AI nesse lugar. Todos merecemos expressar as nossas necessidades e vê-las satisfeitas, mesmo que seja com uma plataforma de inteligência artificial.

E ouça! E responda de acordo. Fascinante.