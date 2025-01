Ter como alvo uma enzima pode prevenir doenças cardíacas induzidas pela obesidade, segundo estudo

Fibrilação atrial ou A-fibé um batimento cardíaco irregular que aumenta o risco de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e até morte prematura.

Embora muitos fatores de risco contribuam para a fibrose A, um se destaca pela sua prevalência crescente em todo o mundo: obesidade.





eu sou um pesquisador de cardiologiae minha equipe e eu principais mecanismos descobertos contribuindo para os efeitos adversos da obesidade na função cardíaca. Direcionar esses processos pode oferecer novos caminhos para o tratamento.





Como a obesidade estressa o coração

A obesidade é muito mais do que um problema de peso: é fundamentalmente muda a bioquímica do corpo. Isto, por sua vez, muda o seu metabolismoou as reações químicas que permitem o funcionamento do corpo.





Em particular, a presença crescente de ácidos graxosuma característica da obesidade, coloca pressão adicional nas células do coração.





Os ácidos graxos podem danificar diretamente as células do coração, desencadeando o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio – moléculas específicas que podem danificar os tecidos e perturbar as funções celulares normais.





Esses efeitos causam uma interrupção nos sinais elétricos do coração, causando batimentos irregulares.

permitir tela cheia = “tela cheia” frameborder = “0”> Quando os antioxidantes são incapazes de controlar as espécies reativas de oxigênio prejudiciais, o desequilíbrio causa mais estresse no corpo.

Uma importante fonte de espécies reativas de oxigênio é NOX2, uma enzima que se torna mais ativo em pessoas obesas. NOX2 influencia a atividade de várias proteínas-chave que regulam o ritmo cardíaco. Também contribui para o stress oxidativo nas aurículas – as câmaras superiores do coração – alterando o seu tamanho, forma e função. Esse remodelação cardíaca é um fator chave em ritmos cardíacos irregulares.





Uma abordagem em duas frentes

Minha equipe e eu procuramos entender melhor como o NOX2 afeta o coração e se direcioná-lo poderia reduzir o risco de desenvolvimento de batimentos cardíacos irregulares em pessoas obesas.





Abordamos esse problema de dois ângulos.





Primeiro, usamos ratos alimentados com uma dieta rica em gordura para induzir obesidade semelhante à dos humanos. Um grupo destes ratos foi capaz de produzir NOX2 funcional, enquanto outro grupo não conseguiu. Testamos medicamentos que inibem especificamente o NOX2 e verificamos a probabilidade de as câmaras superiores do coração desenvolverem ritmos elétricos irregulares.





Paralelamente, geramos células cardíacas atriais humanas a partir de células-tronco e as tratamos com ácidos graxos para simular os efeitos da obesidade. Embora o nosso modelo de rato nos permitisse capturar os efeitos da obesidade no corpo como um todo, o nosso modelo celular permitir-nos-ia estudar como esta afecta o coração a nível celular.

Os eletrocardiogramas medem a atividade elétrica do coração. (Pedro Charlton, CC BY-SA)

Observamos que o aumento da atividade do NOX2 em camundongos obesos e células cardíacas humanas tratadas resultou em mudanças significativas nas propriedades elétricas do coração. Camundongos obesos sem NOX2 apresentaram fibrilação atrial menos grave do que camundongos obesos com NOX2.





Da mesma forma, ratos obesos tratados com inibidores de NOX2 também apresentaram melhorias na gravidade dos seus ritmos cardíacos irregulares, embora em menor grau. E o bloqueio do NOX2 nas células cardíacas expostas aos ácidos graxos reverteu as alterações celulares causadas pelo tratamento com ácidos graxos.





Em camundongos e células cardíacas humanas, a inibição do NOX2 reduziu o estresse oxidativo e normalizou a atividade elétrica do coração. Esta descoberta sugere que o NOX2 desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de ritmos cardíacos irregulares induzidos pela obesidade.





Em particular, notamos que o NOX2 desempenha um papel importante no aumento da atividade de um gene chamado PITX2que está ligado a alterações na função elétrica do coração.





Nossos dados mostraram que a atividade do PITX2 foi aumentada tanto em camundongos obesos quanto em células cardíacas humanas, mas a redução da atividade do NOX2 reduziu diretamente os níveis de PITX2. Estes resultados sugerem que o estresse oxidativo e os fatores genéticos desempenham um papel no desenvolvimento de ritmos cardíacos irregulares.





Tratamento da fibrilação atrial

Os tratamentos atuais para a fibrilação atrial, particularmente em pacientes obesos, concentram-se mais em gerenciar sintomas do que abordar as mudanças fisiológicas que a causam.





Embora longe de atingir o estágio clínico, nossa pesquisa sugere que direcionar o NOX2 poderia oferecer uma nova estratégia de tratamento para prevenir ou reduzir a gravidade dos ritmos cardíacos irregulares.





Uma melhor compreensão das vias genéticas envolvidas na fibrilação atrial, como o PITX2, poderia levar a tratamentos mais personalizados no futuro.

Ao estudar os mecanismos moleculares por trás dos ritmos cardíacos irregulares, os pesquisadores podem desenvolver abordagens mais direcionadas que abordem as causas profundas e melhorem os resultados para pacientes que sofrem de obesidade e doenças cardíacas.

Arvind Sridharpesquisador de pós-doutorado em cardiologia, Universidade de Illinois em Chicago

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.