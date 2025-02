Terremotos sob o vulcão do Alasca podem ser assinados, está prestes a estourar

Monte Spurr No Alasca – aumentar aproximadamente 3.370 metros ou 11.070 pés acima do nível do mar – pode estar prestes a estourar, com o número de pequenos e recentes terremotos na região agora em milhares.





O sismólogo do vulcão Matthew Haney, do Observatório Vulcão do Alasca em Anchorage, disse a Julia Jacobo para ABC News Que as chances de uma erupção estão agora em cerca de 50-50. É após um aumento notável da atividade nos últimos 10 meses.





Como o vulcão fica a apenas 130 quilômetros ou 80 milhas a oeste de Anchorage – 286.075 habitantes – existe um perigo real para a vida. A cidade pode ser mascarada em uma nuvem de poeira se ocorrer uma erupção, como aconteceu no passado.





O vídeo abaixo mostra as consequências de uma erupção de 1953 do mesmo vulcão, que puxou uma nuvem de cinzas Mais de 10.000 metros acima do nível do mar. Há imagens de pessoas limpando as cinzas de seus veículos e um instantâneo de um título de Anchorage Daily News Ele diz “City” cavando “”. Nenhuma morte foi associado à erupção::

“Os problemas continuam no Monte Spurr, com muitos pequenos terremotos vulcânicos rasos detectados sob o vulcão”, explica um recente recente Opinião do vulcão da Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS).





“Os terremotos estão localizados sob o lado norte da ventilação de Spurr durante o último dia”.





A imagem abaixo mostra o aumento regular de terremotos que se reúnem na região, bem como sua distância do vulcão.

A última erupção do Monte Spurr foi de fato três erupções, que ocorreu ao longo de vários meses em 1992. O aeroporto de Anchorage foi forçado a fechar por 20 horas devido à nuvem de poeira e cinzas que envolve a cidade, mas felizmente.





Houve apenas uma morte relatada – Ataque cardíaco Desencadeado pela escovação da queda de cinzas – bem como alguns milhões de dólares em danos. Então, como agora, houve vários meses de construção de atividades.

Além dos pequenos terremotos, os cientistas notaram que o vulcão incha cerca de 6,4 centímetros (2,5 polegadas), De acordo com Haney – Outro sinal de que algo se acumula abaixo da superfície, pronto para soprar.





No entanto, não é muito tempo para tomar medidas de emergência. Rumores semelhantes de Mount Spurr foram registrados em 2004 E 2012Mas não foram seguidos por erupções – e isso pode ser outro cenário semelhante.

Além disso, especialistas do USG dizem mais atividade sísmica do que vimos até agora antes de uma erupção, inclusive ao redor do fumaça ou aberturas na rocha. Esperançosamente, muitos avisos anteriores serão dados se uma erupção estiver prestes a ocorrer.





“Com base nas erupções anteriores, as mudanças em comparação com a atividade atual em terremotos, a deformação no solo, o cume do lago e os fumarols seriam esperados se o magma começar a se aproximar da superfície”. disse USG.





“Consequentemente, é muito provável que, se ocorrer uma erupção, ela seria precedida por sinais adicionais que permitiriam um aviso prévio”.

Os vulcanologistas agora ficam de olho no Monte Spurr para tentar ter uma idéia melhor do que está acontecendo no fundo da rocha. Como sabemos em uma história muito recente, essas erupções podem ser monumentais.