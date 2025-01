Tesla lançará um serviço de carro autônomo no Texas em junho, diz Elon Musk

No ano passado, o CEO da Tesla, Elon Musk, disse aos investidores que a empresa apontou um lançamento de 2025 de seu serviço de direção autônomo na Califórnia e Texas. A empresa parece estar a caminho de alcançar esse objetivo. Musk disse Durante o pedido do quarto trimestre de Tesla na quarta -feira O fato de o fabricante de automóveis estar a caminho de lançar seu serviço de direção autônomo já em junho de 2025, com Austin, Texas, como o mercado de testes.

“Temos certeza de que conseguirmos fazer um lançamento inicial de qualquer pessoa no carro sem supervisão, sem um motorista em Austin em junho”, disse Musk. “Já temos a Teslas operando autônoma sem supervisão, autônoma total em nossa fábrica em Fremont, e em breve o faremos em nossa fábrica no Texas”.

Um representante da Tesla não respondeu a um pedido de comentários.

A notícia de que Tesla estava trabalhando com Austin para obter a aprovação regulatória da cidade apareceu pela primeira vez em e -mails Obtido por Bloomberg Em dezembro, mas a Tesla ainda não havia escolhido Austin como a cidade de lançamento, já que a empresa tentou obter aprovação regulatória.

Musk estava leve nos detalhes, afirmando que havia “milhares de carros” dirigindo pela fábrica Fremont da empresa na Califórnia “sem ninguém neles”. Ele disse que a empresa estava preparada para lançar sua tecnologia sem um motorista sem supervisão “em muitas regiões dos EUA”. Até o final do ano, e os primeiros mercados são provavelmente Califórnia e Texas.

A expectativa original era que Tesla usasse seu hábil Cybercab. No entanto, a empresa planeja usar seu modelo e modelo Cars 3 até que o Cybercab seja lançado em 2027.

“Então, em conclusão, 2025 é um ano realmente fundamental para Tesla”, disse Musk. “Acho que podemos considerá -lo o ano mais importante da história de Tesla”.

Início difícil para carros autônomos

Musk enfatizou que Tesla iria demorar com o lançamento.

“Nós apenas queremos colocar o pé na água, verifique se está tudo bem, depois colocar mais alguns dedos na água e depois coloque os pés na água com a () a segurança do público em geral … e aqueles que eles estão no carro como nossa principal prioridade “, disse ele.

A ênfase da Tesla na segurança ocorre no meio de alguns anos para serviços de táxi sem motorista. Embora as estatísticas mostrem que os carros autônomos são mais seguros em geral do que os motoristas humanos, isso não impediu que os acidentes fossem notícias.

Califórnia, carros puxados sem motorista de cruzeiro fora do caminho Em 2023 devido a preocupações de segurança e Waymo Ele fez a notícia No início de 2024, depois que dois de seus veículos autônomos atingiram o mesmo caminhão, pois estava sendo rebocado duas vezes no mesmo dia.

Segundo Musk, a IA da Tesla não usará mapas locais de alta precisão, como a maioria da tecnologia de direção autônoma. Em vez disso, o Teslas usará a IA para analisar o caminho e tomar decisões à medida que dirige. Portanto, embora possa liderar em qualquer lugar, Austin, Texas, servirá como mercado de testes para garantir que os carros possam dirigir sem problemas antes que se estendam a outras regiões. A Tesla antecipa um lançamento mais amplo logo após Austin, desde que não haja problemas.