TESS da NASA encontra o planeta com dissolução mais rápida de todos os tempos: o que você precisa saber

Os astrónomos identificaram o exoplaneta em desintegração mais rápida observado até à data, uma descoberta tornada possível pelo satélite Exoplanet Survey (TESS) da NASA. O planeta BD + 05 4868 Ab, localizado a cerca de 141 anos-luz da Terra, sofreu erosão a um ritmo extraordinário devido ao intenso bombardeamento da sua estrela, BD + 05 4868 A. O planeta está a perder uma massa equivalente à da lua da Terra. a cada milhão de anos e desaparecem completamente na trilha, tornando-se um achado raro para a comunidade científica.

Estudo de insetos

Como anunciado via space.com, de acordo com descobertas apresentadas por uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), BD+05 4868 está entre os exoplanetas mais próximos já observados. A sua condição única oferece aos investigadores uma rara oportunidade de explorar a estrutura interna dos planetas rochosos à medida que o seu material é ejetado para o espaço. Estas observações foram detalhadas na 245ª reunião da Sociedade Astronômica Americana em Maryland.

Marc Hon, pós-doutorado no MIT e líder da pesquisa, explicou ao space.com o significado desta observação, descrevendo os rastros da massa de poeira do planeta. Essas trilhas abrangem cerca de 9 milhões de quilômetros e consistem em duas seções distintas, formadas por grãos de poeira de diferentes tamanhos. Hon acrescentou que o sinal de passagem desta trilha bloqueia 1% da luz das estrelas durante 15 horas contínuas.

Pesquisa futura usando JWST

A pesquisa, conduzida por cientistas públicos da Universidade da Pensilvânia, visa obter uma compreensão mais profunda da desintegração dos planetas. A equipe da Penn State usou anteriormente técnicas semelhantes para estudar outro exoplaneta em desintegração, K2-22b. Jason Wright, professor de astronomia na Penn State, observou que BD + 05 4868 Ab oferece uma oportunidade excepcional devido ao brilho da sua estrela hospedeira, que é 100 vezes mais brilhante do que os planetas em desintegração estudados anteriormente.

Esforços estão em andamento para usar o Telescópio Espacial James Webb (JWST) para estudar BD + 05 4868 Ab mais de perto. As descobertas poderão lançar luz sobre a composição de tais planetas, fornecendo informações fundamentais sobre o interior dos planetas além do sistema solar.