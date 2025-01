Testamos uma colher elétrica de sal que pode ajudá-lo a manter sua dieta com baixo teor de sódio

Sejamos honestos: a maioria dos alimentos com baixo teor de sódio não são tão bons, tornando difícil para muitos de nós fazer a mudança para reduzir a pressão arterial e evitar doenças cardíacas. Entre os dispositivos e as novas tecnologias da CES poderá estar a solução para esse problema.

A colher de sal elétrica Kirin pode dar à sua comida um sabor salgado sem nenhuma das desvantagens da adição de sódio. Foi um dos produtos de destaque na CES deste ano e conquistou o lugar de melhor tecnologia estranha em nossa lista de prêmios da CES.

O aparelho envia eletricidade da colher para a língua para dar a sensação de salgado. Acredite, você não é o único que acha que eletricidade e idiomas geralmente não combinam. Felizmente, é uma corrente elétrica fraca.

A colher de sal elétrica Kirin vem em duas peças: a colher e a alça removível, que abriga todas as peças tecnológicas. A alça possui botões de menu para alterar os quatro níveis de salinidade. A colher é bastante grossa na mão, embora não seja totalmente surpreendente com as baterias e os componentes eletrônicos que contém.

Embora a ideia seja ótima, temos que admitir que, ao testar a colher de sal elétrica Kirin, pensamos que estava… OK. A melhor maneira de descrever a mudança de sabor do caldo fornecido na demonstração é que ele ficou mais “cheio” quando a carga estava funcionando. A diferença de sabor foi ligeiramente perceptível entre as intensidades. Kirin notas em uma declaração que a experiência irá variar dependendo da pessoa e a sensação pode variar dependendo da comida.

A colher faz o que diz, embora ligar a corrente possa parecer alinhar as estrelas para alguns. O cabo é grosso, com sensores nas costas da colher que é preciso tocar para ativá-la. Dependendo da sua destreza, pode ser necessário cercá-lo com o punho, da mesma forma que uma criança pequena faria. No segmento da colher há um sensor diferente que o alimento deve tocar para receber o jato de sal. A alça possui uma luz azul sob o botão que fica branca quando pronta. Se a comida cair do sensor da colher, ela perderá energia e a comida não ficará salgada.

Tocar nos sensores na parte de trás do cabo e mover a comida para o lugar certo na colher para ativar a corrente pode ser um ato de equilíbrio que envelhece rapidamente.

A colher elétrica de sal Kirin é um conceito interessante com a importante missão de reduzir a ingestão de sódio. Pude ver esta colher movendo a agulha significativamente para pessoas que precisam reduzir rapidamente a ingestão de sódio por motivos de saúde. Quando experimentamos a colher, ela aumentou o sabor do caldo conforme descrito. No entanto, eu ainda não confiaria totalmente nesta colher. Os passos para fazê-lo funcionar são complicados e não podemos descartar a possibilidade de que o efeito placebo possa estar em jogo, até certo ponto.

A colher de sal elétrica Kirin está disponível no Japão e deve estar disponível na América do Norte este ano. Custará cerca de US$ 125, o que pode ser difícil de justificar por uma colher. Kirin afirma que pessoas que usam marcapassos ou outros dispositivos médicos não devem usar colher.