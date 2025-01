TGL 2025: Como ver e transmitir a liga de golfe amanhã de qualquer lugar

Veja na ESPN Veja a cobertura integral de golfe nos Estados Unidos a partir de US $ 12 por mês ESPN Plus 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

Prometendo arrastar o antigo esporte do golfe para o século XXI, a Tomorrow Golf League é um novo torneio que apresenta alguns dos nomes mais importantes do jogo que lutam nas ruas virtuais.

Encontrado pelo vencedor principal de 15 horas Tiger Woods e atual Palm Beach Gardens, Flórida, que organiza toda a série.

Cada equipe está programada para jogar cinco jogos em um formato de estilo Round-Robin entre agora e 3 de março, com os quatro lados de pontuação mais altos que ganham um lugar nos playoffs, que começam em 17 de março.

Os melhores jogadores que participarão incluem Xander Schauffele, Collin Morikawa, Hideki Matsuyama e Scottie Scheffler.

Continue lendo para descobrir os melhores serviços de transmissão de TV ao vivo para usar cada partida de torneio ao vivo onde quer que você esteja no mundo, bem como um cronograma completo para o TGL Golf.

Livestressam TGG Golf nos Estados Unidos



A cobertura TV TV TV Linear nos Estados Unidos está na ESPN. Isso significa que você pode transmitir cobertura através do Serviço Online da ESPN Plus, que também oferece ampla cobertura de transmissão do PGA Tour, incluindo os principais feeds de ação, grupos de letreiro, grupos excelentes e a cobertura de buracos pendentes.

Os serviços de transmissão Sling e Fubo também oferecem ESPN.

Como ver o TGL Golf online de qualquer lugar usando uma VPN



Se você não puder ver o Golf TGL localmente, pode precisar de uma maneira diferente de ver a ação, é aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir que seu ISP estrangula suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima idéia se você viajar e estiver conectado a uma rede Wi-Fi, e você deseja adicionar uma privacidade adicional camada para seus dispositivos e sessão.

Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. A maioria da VPN, como a escolha de nossos editores, a ExpressVPN, torna muito fácil de fazer.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considerar para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

Livestressam TGG Golf no Reino Unido

Os fãs de golfe no Reino Unido podem ver o TGL Golf ao vivo no Sky Sports. O torneio será transmitido através de seus canais de golfe Sky Sports e eventos principais, com maior cobertura em seu serviço de botão vermelho.

Os espectadores do Reino Unido podem ver o TGL Golf no Sky Sports Golf, com ampla cobertura do trabalho de cada dia. Os assinantes também podem transmitir a ação através do aplicativo Sky Go. A Sky Subidiária agora (anteriormente agora TV) oferece acesso à transmissão aos canais esportivos do Sky com uma associação de esportes agora. Você pode obter um dia de acesso por £ 15 ou se registrar em um plano mensal de £ 26 a mês.

Livestressream TGG Golf na Austrália

O TGL do Golf pode ser visto sob a Fox Sports através da Foxtel. Se não for um assinante da FOX, sua melhor opção é se registrar no Serviço de Transmissão Esportiva Kayo.

Uma assinatura esportiva da Kayo começa em Au US $ 25 por mês e permite transmitir em uma tela, enquanto seu nível premium custa AU $ 35 por mês para uma visualização simultânea em até três dispositivos. O serviço fornece acesso a uma ampla gama de esportes, incluindo F1, NRL, NFL, NHL e MLB, e não há contratos de bloqueio. Melhor ainda, se for um novo cliente, você pode aproveitar um teste esportivo Kayo gratuito de uma semana.

Stream TGG Golf no Canadá



A cobertura ao vivo da ação do TGL Golf estará disponível para ver no Canadá através da Sportsnet.

A SportsNet está disponível na maioria dos operadores de cabo, mas os cortadores de atacadores podem assinar o serviço de transmissão independente da rede SportsNet Plus, com preços que começam a US $ 20 por mês.

Quais jogadores estão em quais equipes?

Atlanta Drive GC

Justin Thomas, Patrick Cantlay, Billy Horschel, Lucas Glover

Boston Common GC

Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Keegan Bradley, Adam Scott

Júpiter links gc

Tiger Woods, Max Homa, Tom Kim, Kevin Kisner

Los Angeles GC

Collin Morikawa, Sahith Theegala, Justin Rose, Tommy Fleetwood

Nova York GC

Matt Fitzpatrick, Rickie Fowler, Xander Schauffele, Cameron Young

A baía do GC

Ludvig Aberg, Wyndham Clark, My Woo Lee, Shane Lowry

Qual é o cronograma para o TGL Golf?



Todos os tempos em ET:

7 de janeiro, 21:00: Nova York GC vs. A baía GC

14 de janeiro, 21:00: Los Angeles GC vs. Júpiter links gc

21 de janeiro, 19:00: Nova York GC vs. Atlanta Drive GC

27 de janeiro, 18:30: Júpiter vincula GC vs. Boston Common GC

4 de fevereiro, 21:00: Boston Common GC vs. Los Angeles GC

17 de fevereiro, 13:00: Atlanta Drive GC vs. Los Angeles GC

17 de fevereiro, 16:00: Atlanta Drive GC vs. A baía GC

17 de fevereiro, 19h: The Bay GC vs. Boston Common GC

18 de fevereiro, 19:00: Júpiter Links GC vs. Nova York GC

24 de fevereiro, 17:00: Los Angeles GC vs. Nova York GC

24 de fevereiro, 21:00: Boston Common GC vs. Atlanta Drive GC

25 de fevereiro, 21:00: The Bay GC vs. Júpiter links gc

3 de março, 15:00: The Bay GC vs. Los Angeles GC

3 de março, 19:00: Nova York GC vs. Boston Common GC

4 de março, 19:00: Júpiter Links GC vs. Atlanta Drive GC

Playoffs

17 de março, 19:00: Semifinal 1

18 de março, 19:00: Semifinal 2

24 de março, TBD Time: Final, jogo 1 de 3

25 de março, 19:00: final, jogo 2 de 3

25 de março, 21:00: final, jogo 3 de 3 (se necessário)

