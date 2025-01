‘The Bachelor’: Como ver a segunda temporada do reality show

O reality show de namoro longo, The Bachelor, está de volta, e há um rosto familiar que é romântico em sua 29ª temporada.

As concorrentes desta temporada tentarão judicial Grant Ellis, que você pode se lembrar como um participante anterior da temporada do programa Jenn Tran, The Bachelorette. As coisas não funcionaram para Grant nesse programa, mas a derrota de Jenn parece ser o ganho de um dos 25 candidatos que lutam pelo ex -jogador profissional de basquete do New Jersey Care.

Grant, 31, que atualmente trabalha como comerciante intradía, descreve -se como um “filho da mãe auto -proclamada”.

É quando e onde sintonizar a 29ª temporada de The Bachelor.

Data de estreia do The Bachelor, 29 da temporada

A nova temporada de The Bachelor está programada para estrear nos EUA Segunda -feira, 27 de janeiro às 20h, horário leste/Pacífico, com um episódio de duas horas. Os episódios também chegarão a Hulu no dia seguinte. O programa transmitirá episódios toda semana ao mesmo tempo. As temporadas anteriores de The Bachelor normalmente tiveram entre nove e 13 episódios.

Olhe o solteiro nos EUA.

Vários serviços de transmissão oferecem acesso à ABC, com plataformas de transmissão de TV ao vivo, como TV YouTube, Hulu Plus Live TV e Sling, inclusive. Embora a Sling TV ofereça a ABC apenas em mercados selecionados, seu custo é de US $ 45 por mês para aqueles que podem obter estações locais da ABC. A TV do YouTube custa menos do que o serviço de TV ao vivo do Hulu, mas recomendamos que você selecione o que melhor se adapta à sua casa.

Honda TV/CNET A Sling TV é a melhor opção da CNET para o melhor serviço econômico de transmissão de TV ao vivo e inclui três pacotes separados. Os novos assinantes podem obter metade do desconto no primeiro mês, mas verifique se o ABC e outros canais locais estão disponíveis em sua área visitando Página de auxílio à SLING.

Sara Tew/Cnet A TV do YouTube transmite ABC em todo o país, inclui DVR ilimitado e custa US $ 83 por mês. Digite seu código postal em seu Página de boas -vindas Para ver o que outras redes locais estão disponíveis em sua área.

James Martín/Cnet Os novos episódios estarão disponíveis para transmitir em Hulu toda terça -feira, um dia após sua transmissão na ABC. As assinaturas do Hulu começam em US $ 10 por mês, com a opção de transmitir sem anúncios por US $ 19 por mês. Você também pode se registrar em um dos pacotes da Disney para economizar dinheiro e ter acesso ao Disney Plus e Hulu.

Veja no Canadá

Ciudadtv O CityTV transmitirá episódios da 29ª temporada a partir de segunda -feira, 27 de janeiro, às 8/7C (20:00 ET e 19:00 CT). Se você perder um episódio, poderá transmitir cada um para solicitar através do CityTV. Plataforma onlineNo entanto, você deve inserir os detalhes do seu fornecedor de TV.

Posso ver o Bacharel no Reino Unido?



Atualmente, não existe uma plataforma confirmada para esta nova temporada de The Bachelor, no Reino Unido.