TikTok é proibido nos EUA: aqui estão 8 aplicativos substitutos

Byte foi desenvolvido pelo cofundador do Vine, Dom Hoffman, e está atualmente disponível em Android e iOS. A interface do aplicativo é semelhante ao TikTok. Você pode enviar um vídeo do seu telefone ou filmar um novo. Provavelmente tem menos recursos de efeitos especiais em termos de edição. Quando fiz um clipe, só consegui adicionar texto e uma música, e o aplicativo tinha opções bastante limitadas para ambos. Um recurso interessante que o Byte oferece é o modo fantasma: se você tocar no ícone fantasma durante a filmagem, sua imagem original parecerá desbotada, criando um efeito de sonho ou flashback.

Até você começar a seguir outros usuários, o Byte mostrará uma variedade de vídeos no seu feed inicial. Se você tocar na lupa, poderá começar a explorar. O aplicativo categoriza vídeos em diferentes categorias, como tópicos de tendência ou gêneros como comédia, anime, estranho, animais de estimação, magia e muito mais, em vez de hashtags, como o TikTok usa.