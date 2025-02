TIKTOK TO VIGIE OS USUERS ANDROID BOOWN APPL BY KITS EM SEU SITE

Tiktok disse que a sexta -feira está permitindo que os usuários do Android dos EUA baixem e se conectem a um pequeno aplicativo de vídeo pelos kits de pacotes em seu site, no esforço de circular restrições no popular no país.

A Apple e o Google não serão restaurados para Tiktok em suas lojas de aplicativos com uma lei dos EUA, em 19 de janeiro, exigindo seu mestre chinês ou enfrentar uma proibição.

O presidente Donald Trump, que assumiu o cargo depois que a lei entrou na maneira, assinou a ordem executiva buscando atraso em 75 dias da exação da lei.

Trump disse que estava conversando com muitas pessoas na compra de Tiktok e provavelmente escolherá o futuro do aplicativo este mês. São cerca de 170 milhões de usuários americanos.

O presidente assinou a ordem executiva na segunda -feira ordenando criaturas de movimentos do fundo no próximo ano, disse que poderia ser mais poderoso Tiktok.

A polícia dos EUA alertou que, sob o abismo, havia um risco de dados ou erros da América.

Os defensores da liberdade de expressão se opunham à proibição de Tiktok sob a lei, que foi aprovada pelo Congresso e assinada pela época do presidente Joe Biden.

O município diz que a polícia dos EUA, os laços da China, argumentando que o mecanismo de recomendação de conteúdo e as informações do usuário são fundados nos servidores de nuvem dos Estados Unidos operados pelo Oracle, enquanto nos Estados Unidos.

