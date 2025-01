Titan para revisar: um smartwatch de estilo para um preço provável

Titan é uma das poucas marcas da região, para que possa manter o legado do tradicional sonolento vivo, enquanto ainda se concentra mais nos relógios inteligentes modernos. A marca está lançando smartwatches no estilo da região para atrair a empresa Gen Z. Vimos muitos lançamentos no passado e entregamos a linguagem de design de estilo, juntamente com algum conjunto interessante de recursos. O que ele disse, o mais recente produto da marca em Titan, está definido para esse legado adiante. O smartwatch com preço de Rs 6.995 para variante de cinta de silicone com opção de correia metálica premium com preço de Rs 7,995.

O Titan tem muito esforço no último smartwatch e adicionou recursos interessantes, como uma tela amolerária curva, a IA certa, mais interface do usuário e muito mais. Então, não faz sentido comprar este smartwatch? Vamos descobrir esta revisão.

Design Titan: parece bom

Tamanho – 42mm

Material de caixa – alumínio

Cores – preto, prata, ouro rosa e titânio

O Titan está chegando com uma linguagem de design premium que carrega o legado da marca. O vestível vem com uma caixa de alumínio da série 6.000 em nível de aeronave que oferece um design leve e durável. Eu tenho uma opção de cor preta para revisar com a Mesa de retardamento metálico preto. No entanto, você também pode comprar o smartwatch em diferentes opções de cores, incluindo preto, prata, ouro rosa e titânio. Você também tem a opção de selecionar uma tira de silicone e diminuir a velocidade.

O Titan está vindo com a opção de flutuadores de silício e malha.

Mover o acidente certo vem com a coroa piezo-elétrica com os alto-falantes da esquerda. Os flertes podem vir facilmente, e eu posso usar as tiras de terceiros com este smartwatch. A coroa é suave ao operar no smartwatch. Quando um clique simples, você pode acessar o menu enquanto pressiona há muito tempo e abrir o assistente de voz.

O SmartWatch também vem com a classificação IP68, é isso que você pode afundar na água até 1,5 metros em 30 minutos. Coloque apenas, você pode usar smartwatch para as sessões de ginástica ou até mesmo usar na chuva sem cuidado também. A empresa também recebe a opção de drenar a água dos alto -falantes com um modo especial em configurações rápidas.

Titan Evolution Display: agudo

Tamanho da exibição – 1,85 polegada

Resolução – elementos 390×450

Tipo de exibição – AMOLER

Brilho de pico – 750nits

A evolução do Titan demora uma grande tela amolar curva de 1,85 polegadas. O SmartWatch vem com o mostrador Squariz e os molduras são finos comparados a outros relógios inteligentes neste segmento de preços. A tela oferece taxa de atualização de 60Hz, o que torna a animação que parece um fluido suave o suficiente para uso diário.

O SmartWatch vem com uma grande tela amolar curva de 1,85 polegadas.

Ostentâncias brilhantes o suficiente para usar, tudo graças ao pico de 750nits. Por tempo de revisão, nunca notou nenhum problema com a tela, mesmo os dias ensolarados. O smartwatch será feito sempre o que é um padrão. No entanto, você vai para as configurações> Sempre na tela para girá -lo.

Conversando com o rosto de assistir, você tem muito direito ao aplicativo. Há algum animado para assistir a um rosto que parece legal e agradável. Além disso, você pode ficar mais sonolento sobre o aplicativo Titan Smart World. Você também pode personalizar o rosto ao seu gosto.

Software para propósito de titã e aplicativo de compartilhamento: fácil de usar

Interface do usuário – Aurax UI

Membro de plataformas de aplicativos – Android, iOS

A evolução do Titan é carregada com o sistema operacional do cliente para oferecer suporte a todos os recursos da interface do usuário do Aurax. A empresa afirma que a nova interface do usuário é mais leve e fluida em comparação com os antecessores. Esta é uma maneira verdadeira. Achei toda a interface do usuário melhor do que outros smartwatches sênior do Titan. Você obtém muitas opções de personalização como uma seleção do layout do menu ou acessando seções diferentes em carsoul ou deslize o gesto.

No Titan Evolution, oferece uma interface de usuário suave.

A interface do usuário da água é bastante simples para navegar. Um toque simples à esquerda fornecerá 10 telas e oferece resumos, memórias, insights sobre ação diária, um curta para aplicações, sugestões e muito mais. Você também tem minha aptidão que oferece faixas, calorias e cronograma de sono. Além disso, você também pode obter muitos tipos de informações com um toque simples, como muitos métodos esportivos, música, clima, câmera, dados do sono e muito mais.

Uma pressão simples na coroa fornece o menu principal do qual você pode acessar aplicativos diferentes como um multitorno, saúde titã, telefone, voz da IA, aviso de evento, clima, música e muito mais. No entanto, existem alguns recursos que você só pode ter acesso ao Titan Smart World, disponível nas plataformas Android e iOS.

O SmartWatch vem com o Plethora Watch Face That Diverty.

A interface do aplicativo é bem direta. A tela inicial fornece dados rápidos de dormir, etapa e exercícios. É também uma guia da comunidade e ajuda a competir com outros proprietários do Titan Smartwatch. No geral, o aplicativo do participante é muito fácil de usar e não tem problemas em navegar.

Titan O desempenho do desenvolvimento e a bateria da vida, desempenho honesto, uma grande bateria de vida

Chipset – ATS3085S SOC

Sensores – Monitor de freqüência cardíaca, acelerômetro, altímetro, barômetro

Bateria – 350mAh

No titã do desenvolvimento do desempenho é honesto, a menos que seja grande. O SmartWatch oferece uma conexão Bluetooth estável, é isso que receberá notificações de vários aplicativos neste smartwatch. Você pode personalizar de qual aplicativo deseja notificar o aplicativo que é bom.

O Titan está chegando ao coração do monitor de taxas, acelerômetro e muito mais.

O escritório de chamada funciona bem, para que você possa receber diretamente chamadas do seu smartwatch. Além disso, você também pode discar um número de telefone ou chamar seu contato favorito logo fora do smartwatch. Mas não é ideal para um comportamento curto, e não para algumas chamadas, especialmente nas áreas frequentes, pois a saída do alto -falante é tão grande.

Chega ao rastreamento, o SmartWatch traz sua frequência cardíaca de supervisão, o que mostra resultados precisos em vários casos. Comparei os resultados com o equilíbrio do Haedpa e tive quase como ler. No entanto, descobri as etapas a serem calculadas como um pouco desanimadas, embora elas não estejam na linha. O sono estava no ponto A e um determinado resultados precisos.

O SmartWatch também vem com um novo Titan para executar o transporte e fornece um plano de treinamento para ajudá -lo a alcançar seus objetivos de cursor. Existem diferentes corridas disponíveis para ajudá -lo no fluxo. Eu gostei de você receber alguns tutoriais animados para alongar. Este é um recurso útil para quem deseja obter o hábito de correr.

O Titan é uma boa bateria de vida. No momento do teste, o smartwatch lutando mais de 9 dias sob uso moderado. Com o uso pesado, incluído usando o Everways-in, mantendo todas as notificações e em diferentes métodos de exercícios, no Smartwatch lutando cerca de seis dias sem muito aborrecimento. Mas você recebe ajuda rápida e rápida de carregamento. Pode-se chegar a dois dias de bateria de vida com um rápido crime de 15 minutos. Além disso, o SmartWatch é totalmente carregado em 0 a 100 % em uma hora.

Titan é uma evolução

Para concluir, o titã da evolução traz um conjunto interessante de recursos ao preço de Rs 7,999. Os pensamentos do design de premium esportivos e exibição de brilhante o suficiente para fazer as condições. A duração da bateria é boa e o aplicativo parceiro é fácil de usar. A contagem de etapas referidas está um pouco fora, mas também uma corrida interessante para iniciar sua jornada de corrida. O que ele disse, o mais recente smartwatch é o produto aprovado, que pode dar uma boa concorrência aos jogadores estabelecidos neste segmento de preços. Portanto, se você está procurando um smartwatch e parece elegante e oferece uma duração de bateria longa, pode considerar o Titan.