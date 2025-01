Todos os recalls do Tesla Cybertruck desde o lançamento do veículo

O Tesla Cybertruck chegou às ruas em dezembro de 2023 e desde então chegou a todos os lugares, desde as ruas da cidade até Fortnite e Rocket League. Mas o caminho nem sempre foi fácil para o Cybertruck de ângulo agudo; Até agora, a Tesla emitiu sete recalls para a picape de aço inoxidável.

Tesla senta-se o topo da lista quando se trata do total de veículos recolhidos em 2024, com 5,1 milhões de carros em comparação com 4,3 milhões do Ford nº 2. O Cybertruck de aparência futurista é um dos veículos mais caros da Tesla, com preços variando entre US$ 80.000 e US$ 102.000, dependendo do modelo. . O preço também pode subir, com base em complementos como o modo Full Self-Driving, que custa US$ 8.000 (e não é totalmente autônomo, apesar do nome).

Embora a Tesla não tenha anunciado nenhum número oficial de vendas, a Forbes estimativas que 28.250 Cybertrucks foram vendidos até outubro de 2024. Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

Aqui estão todos os recalls emitidos para o Tesla Cybertruck até agora. de acordo com Site da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário.

Leia mais: Recall do Tesla Model X: o que os motoristas de EV devem saber sobre todos os recalls

Tamanho de fonte incorreto nas luzes de advertência

Data de retirada: 30 de janeiro de 2024

Veículos afetados: 2.193.869

Componente: sistema elétrico

Isso não foi apenas para o Tesla Cybertruck. Os veículos afetados incluíam o Tesla Model S 2012-23, o modelo 2016-24 e o ABS era muito pequeno, dificultando a leitura do motorista.

Para corrigir o problema, a Tesla lançou uma atualização gratuita pelo ar, evitando que os proprietários levassem seus Teslas às concessionárias para uma correção oficial.

Aceleração involuntária devido a pedal preso

Data de retirada: 17 de abril de 2024

Veículos afetados: 3.878

Componente: Controle de velocidade do veículo

Definitivamente o maior recall de Cybertruck, este afetou Cybertrucks fabricados de 13 de novembro de 2023 a 4 de abril de 2024. NHTSA disse em um relatório O pedal do acelerador em alguns Tesla Cybertrucks pode se soltar e ficar preso no acabamento interno, fazendo com que o veículo acelere incontrolavelmente. Os motoristas poderiam interromper a aceleração involuntária pressionando e segurando o pedal do freio, o que corta a energia dos motores elétricos do veículo.

Os proprietários de Tesla tiveram que levar seus Cybertrucks à concessionária, onde os técnicos consertaram ou substituíram o conjunto do pedal do acelerador gratuitamente. De acordo com o relatório da NHTSAO problema foi causado por lubrificante residual introduzido acidentalmente durante o processo de fabricação, que faria com que a pastilha caísse do conjunto do pedal e ficasse presa. Depois de reparado, o pedal não corria mais o risco de ficar preso.

Leia mais: Tesla faz recall do Cybertruck devido a defeito no pedal do acelerador

O limpador dianteiro pode falhar

Data de retirada: 19 de junho de 2024

Veículos afetados: 11.688

Componente: Visibilidade

De acordo com Tesla e a NHTSA, ocasionalmente era fornecida corrente elétrica excessiva ao controlador do motor do limpador dianteiro através de um componente defeituoso. Corrente excessiva acabaria por causar a falha do motor. Assim que o motor queimasse, o limpador dianteiro pararia de funcionar até ser consertado.

O problema afetou os Tesla Cybertrucks fabricados de 13 de novembro de 2023 a 6 de junho de 2024, totalizando 11.688 unidades. Para resolver o problema, os proprietários foram incentivados a levar seus Teslas à concessionária, onde o motor do limpador foi substituído por outro sem defeito no componente.

Leia mais: Cybertruck da Tesla chega a Fortnite e Rocket League

A moldagem da caixa do porta-malas mal aderida pode se soltar

Data de retirada: 19 de junho de 2024

Veículos afetados: 12.150

Componente: Estrutura

Este recall foi emitido no mesmo dia da questão do limpador de pára-brisa. Tesla disse que um aplique cosmético no caminhão, conhecido como aplique de vela, foi instalado incorretamente em alguns Cybertrucks. Os apliques utilizam um adesivo para aderir à estrutura do caminhão e alguns modelos tiveram o adesivo instalado incorretamente. O resultado é que a peça decorativa pode se soltar ou até cair com o tempo, causando perigo na estrada para outros motoristas.

Os proprietários do Cybertruck foram solicitados a levar seus caminhões à concessionária para resolver o problema. A solução incluiu a substituição das peças de acabamento faltantes, o uso de um promotor de adesão para fortalecer a adesão existente e o uso de fita sensível à pressão para fixar a peça. Os caminhões afetados foram fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 26 de maio de 2024.

A imagem da câmera retrovisora ​​pode não ser exibida

Data de retirada: 26 de setembro de 2024

Veículos afetados: 27.185

Componente: Voltar à prevenção

O Padrão Federal de Segurança de Veículos Motorizados afirma que uma câmera retrovisora ​​deve exibir uma imagem dentro de 2 segundos após o carro ser colocado em marcha à ré. Sob certas condições, o sistema do veículo pode não concluir o processo de desligamento antes de ser reinicializado novamente. Isso causa um atraso que pode impedir que a câmera retrovisora ​​exiba qualquer coisa por mais de 2 segundos, violando as regras federais.

Tal como acontece com o recall incorreto do tamanho da fonte, a Tesla conseguiu corrigir esse problema com uma atualização gratuita pelo ar que evitou que os proprietários tivessem que retornar à concessionária para reparos. Os Cybertrucks afetados incluem aqueles fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 14 de setembro de 2024.

A falha do inversor pode causar perda de potência do inversor

Data de retirada: 5 de novembro de 2024

Veículos afetados: 2.431

Componente: sistema elétrico

Este foi o segundo recall da Tesla que afetou o sistema elétrico do Cybertruck. Isso foi causado por transistores de efeito de campo semicondutores de óxido metálico defeituosos, também conhecidos como MOSFETs e comuns em veículos modernos. Um pequeno número de Cybertrucks tinha versões defeituosas desses transistores no inversor, o que poderia causar falha no inversor. A falha fez com que os caminhões parassem de produzir torque e, portanto, simplesmente parassem de se mover. A investigação da NHTSA observou que não havia sinais de alerta antes da falha, portanto o desligamento poderia ocorrer a qualquer momento.

A correção exige que os proprietários do Tesla Cybertruck vão até a concessionária onde o inversor foi substituído gratuitamente. Este recall é relativamente novo, então a Tesla ainda não informou formalmente os proprietários. A data de notificação de propriedade está prevista para a primeira semana de janeiro de 2025. Os caminhões afetados foram fabricados entre 6 de novembro de 2023 e 30 de julho de 2024.

Problema na luz avisadora da pressão dos pneus

Data de retirada: 17 de dezembro de 2024

Veículos afetados: 694.304

Componente: Pneus

A Tesla está fazendo recall de quase 700.000 veículos em 16 modelos diferentes devido a um problema com seu sistema de monitoramento da pressão dos pneus. O recall afeta os veículos Cybertruck 2024 e Modelo 3 2017-2025 e Modelo Y 2020-2025. de acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário.

Leia mais: Tesla faz recall de 700.000 veículos, incluindo Cybertruck, devido a problema de pressão dos pneus

A luz avisadora que monitoriza a pressão dos pneus pode não permanecer acesa, o que significa que os condutores podem não saber que a pressão dos pneus está baixa. Isso pode aumentar o risco de um acidente. A Tesla está lançando uma atualização de software gratuita para ajudar a corrigir o problema. Os proprietários dos carros afetados receberão cartas de notificação por correio a partir de meados de fevereiro de 2025.