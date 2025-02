Trabalhar remotamente? Você não pode se qualificar para uma dedução do escritório em casa

A partir da pandemia, o trabalho remoto mudou radicalmente nossa concepção de “o escritório”. O Pew Research Center estima que 14% de todos os adultos empregavam mais de 18, ou aproximadamente 22 milhões de pessoas, são Atualmente trabalhando em casa o tempo todo.

No entanto, se ele é um trabalhador remoto que apresenta seus impostos, pode não ser capaz de reivindicar a dedução do Ministério do Interior. A dedução do Ministério do Interior permite que os contribuintes elegíveis reduzam sua obrigação fiscal, descartando seu espaço de trabalho como uma despesa comercial legítima. Na maioria dos casos, a dedução do Ministério do Interior se aplica apenas a contratados independentes e independentes, e não aos contratos tradicionais classificados como funcionários remotos.

Tudo depende de como o IRS classifica seu emprego e se o seu escritório for usado apenas para negócios. Continue lendo para obter mais informações sobre como a dedução do escritório em casa em 2025 funciona.

Quem se qualifica para a dedução do escritório em casa?

Embora o teletrabalho tenha sido generalizado para os funcionários tradicionais do W-2, a dedução do escritório da Câmara é aplicada especificamente a pessoas totalmente independentes ou contratados independentes que usam uma área designada para empresas regularmente ou exclusivamente. Isso significa que você provavelmente se qualifica se trabalha para você ou tem uma pequena empresa e atribuiu uma parte de sua casa como seu principal espaço de trabalho.

Os funcionários completos do W2 W2 são elegíveis em casa?

Se for um funcionário remoto do W-2 contratado por um período de tempo para concluir o trabalho em andamento na folha de pagamento de uma empresa, provavelmente não pode reivindicar a dedução do escritório em casa.* Então, mesmo que seu chefe o tenha dado o verde Luz para lidar com as reuniões de zoom em seu quarto ou cozinha, o único benefício real que você obtém é que você pode trabalhar de pijama.

No entanto, existem alguns avisos. Por exemplo, se você usar seu escritório em casa como um espaço dedicado para fazer negócios para uma agitação secundária independente, ou seja, durante as horas fora do seu trabalho regular, você poderá tirar proveito da dedução, de acordo com Lisa Greene -Lewis , CPA e especialista em Turbotax.

Nesse caso, você pode reivindicar uma parte das despesas como interesses da hipoteca habitacional, impostos, aluguel e serviços públicos, dependendo da porcentagem da casa usada para sua agitação lateral, disse Greene-Lewis.

Prepare despesas exatas para um negócio paralelo dedicado não é fácil de estimar. Se você está tentando equilibrar sua renda W-2, além do trabalho por conta própria, é inteligente consultar um profissional tributário.

*Observe que isso se aplica aos funcionários do trabalho da lei de cortes de impostos e empregos de 2017, que está em vigor até 2025. Está atento às possíveis mudanças no futuro.

Que tipo de espaço é elegível para a dedução do Ministério do Interior?

Para reivindicar a dedução, seu escritório em casa deve ser reservado para o trabalho que você faz para ganhar a vida, não apenas para empregos ocasionais ou incidentais.

“O espaço tem que ser um espaço dedicado onde você faz negócios”, disse Greene-Lewis. “Não pode ser a mesma área em que você e sua família jantam e seus filhos fazem a lição de casa”.

Segundo o IRS, ele não atende aos requisitos se a área for usada para ambos Fins comerciais e pessoais. Para se qualificar, seu escritório em casa deve ser usado “exclusivamente e regularmente como seu principal local de negócios” ou em algum lugar “ou tráfico de pacientes, clientes ou clientes no curso normal de seu comércio ou negócio”.

Isso se aplica, independentemente de ele mora em uma casa, apartamento ou condomínio, ou se ele aluga ou possui. E o espaço também não precisa estar dentro de sua casa. Por exemplo, se você é um músico que cria um estudo na garagem, pode aproveitar a dedução do escritório em casa.

Existem algumas exceções ao guia de “uso exclusivo”, incluindo armazenamento de inventário ou o uso de sua casa como berçário. Se você perguntar se seu espaço de trabalho atende aos critérios, o IRS tem um Página útil com exemplos de acordos que se qualificam.

O que você deve fazer para reivindicar a dedução do escritório em casa?

É possível que o IRS queira verificar se é realmente elegível para a dedução do Ministério do Interior. Planeje manter cópias de todos os seus recibos de despesas (como comprar uma nova mesa e uma cadeira, por exemplo) e qualquer registro que mostre que o espaço do escritório é usado exclusivamente para uso comercial.

“É importante que os contribuintes mantenham bons registros e certifique -se de fazer um backup que siga as regras de elegibilidade se o IRS tiver seguido as perguntas -up em uma correspondência ou se o contribuinte terminar em uma auditoria”, disse Garrett Watson, diretor de política Análise na fundação fiscal.

Para mostrar que seu escritório em casa é o negócio real, você pode usar o IRS “Método simplificado“O Método regular para seu cálculo. O método simplificado é baseado em uma quantidade estabelecida, que permite reivindicar US $ 5 por pé quadrado a um total de 300 pés quadrados, sem precisar deduzir despesas específicas para o uso comercial de sua casa.

Você pode considerar o método mais difícil de calcular as despesas, que podem dar frutos com uma dedução maior. Por exemplo, se você estiver executando um berçário de licença em sua casa, precisará determinar quanto espaço é usado para os negócios e que porcentagem de tempo está ocupada para o negócio.

Que outras deduções do IRS ou despesas comerciais posso reivindicar como trabalhador remoto?

Se você estiver trabalhando remotamente como funcionário do W-2, não há muitas opções para detectar deduções para despesas de trabalho.

No entanto, se você trabalhar por conta própria e trabalhar em casa, sua lista de possíveis deduções é bastante longa. Qualquer coisa que você esteja gastando dinheiro para alimentar sua empresa (um novo computador, um novo software para gerenciar suas faturas, cartuchos de tinta para sua impressora e muito mais) pode ser uma despesa comercial que reduzirá sua conta de impostos.

Posso reembolsar as despesas comerciais do meu empregador?

A obtenção de reembolso para despesas comerciais depende de quem trabalha, onde você mora e do acordo que você tem com seu empregador. Se sua empresa implementou um mandato de volta ao escritório que exige que você esteja no escritório vários dias por semana, não espere um reembolso.

No entanto, alguns locais devem ajudar legalmente os funcionários que cobrem custos comerciais em casa. Segundo Paycor, 11 estados (juntamente com Washington, DC e Seattle) têm leis que exigem reembolso de uma parte de certas despesas, como serviço de Internet e telefones celulares.

O que mais devo saber sobre impostos este ano?

Independentemente da categoria tributária em que você está, há uma data em que você precisa de um círculo em seu calendário: terça -feira, 15 de abril, o prazo de imposto de 2025.

Se você estiver preocupado em ter seus formulários completamente até então, poderá solicitar uma extensão de seis meses. Certifique -se de pagar sua conta de imposto estimada antes disso. Caso contrário, acabará pagando uma penalidade tardia.

Os impostos não são fáceis de navegar. Quanto mais complicada sua situação pessoal, é mais provável que se beneficie de encontrar assistência especializada. Desde a contratação de um profissional tributário dedicado por seu retorno a aproveitar o software como um TurboTax e outros serviços de preparação de impostos conhecidos, ele pode se beneficiar da compreensão das nuances das deduções.