Trabalho em casa. Isso faz da minha Internet um cancelamento de impostos?

Se você é um dos milhões que trabalham de casa para tempo integral, sabe como é essencial ter Internet de alta velocidade. Mas, embora o empregador geralmente forneça o computador e os aplicativos necessários, as pessoas da WFH geralmente são responsáveis ​​por seu serviço de Internet, o que pode ser caro bastante rápido se você estiver procurando a conexão mais rápida.

Dito isto, é possível que seu empregador compense algumas ou todas as suas despesas necessárias, incluindo o serviço de Internet. Além disso, é possível que você possa deduzir suas despesas com a Internet para a temporada de impostos. Veja abaixo o que é necessário para se qualificar para compensação em sua fatura na Internet.

O reembolso do empregador da Internet em casa varia de acordo com o estado

Nenhuma lei federal exige que as empresas compensem funcionários remotos por despesas domésticas, como o serviço de Internet. A única exceção é se essas despesas diminuem o salário por tempo médio do funcionário abaixo do mínimo federal de US $ 7,25, De acordo com o Departamento do Trabalho. (Nota do editor: Esta página foi eliminada logo após o governo Trump assumir o cargo no final de janeiro).

As leis estaduais de emprego podem exigir que os empregadores cobrirem pelo menos parte da fatura da Internet ou de outras despesas de trabalho em casa. Califórnia, por exemplo, afirma em Código do Trabalho 2802 que um empregador “compensará seu funcionário por todas as despesas ou perdas necessárias incorridas pelo funcionário de acordo com o cumprimento de suas funções”.

Para funcionários remotos, os custos da Internet em casa certamente poderiam ser considerados uma “despesa necessária”. Pode ser “necessário”, quando o funcionário não tiver escolha a não ser trabalhar em casa. Se ir ao escritório é uma opção, mas o funcionário escolhe trabalhar remotamente, a remuneração das despesas do escritório em casa, incluindo a Internet, não é garantida.

Alguns estados selecionados, Illinois, Montana, New Hampshire, Dakota do Norte e Dakota do Sul, More Washington, DC, têm leis semelhantes. A maioria não, como meu estado nativo da Carolina do Sul. Nesses estados, uma empresa generosa pode ajudar a cobrir os custos da Internet ou outras despesas de trabalho em casa voluntariamente ou a pedido, mas não dependeria disso.

O que esperar se você é elegível para o reembolso da Internet em casa

Usamos a Internet para muito mais do que trabalho. Como o empregador está no gancho apenas para despesas relacionadas ao trabalho, tecnicamente não precisa cobrir o tempo gasto no uso da Internet para transmitir ou qualquer outra atividade não -laboral. Se eu trabalhasse 180 horas durante um ciclo de cobrança da Internet que cobre 720 horas, meu empregador teria que cobrir apenas um quarto da minha fatura, e isso é apenas nos estados em que as leis o exigem.

Da mesma forma, não seria necessário que um empregador me compense as taxas de superávit de dados porque muitas atividades não trabalhadoras também contribuem para o meu uso mensal de dados. Independentemente de quem paga a fatura da Internet, é melhor evitar superávits completamente ao administrar o uso de dados da Internet ou alterar para um fornecedor com dados ilimitados.

Mesmo nos estados em que as leis exigem, calcular o quanto seu empregador deve um pouco complicado e, para alguns, mais problemas do que você poderia usar. Alguns empregadores podem simplificar as coisas, oferecendo aos funcionários remotos uma bolsa mensal. A quantidade estabelecida pode obter faturas da Internet, equipamentos de escritório em casa ou outras despesas incorridas como resultado do trabalho em casa. Se você cobrir toda a conta da Internet, ótimo. Caso contrário, pelo menos é algo.

O que acontece se eu estiver em um estado e meu empregador está em outro?

Em geral, as leis de salário e compensação se aplicam ao estado em que o funcionário faz fisicamente o trabalho, não o estado onde está a empresa.

Se eu moro na Carolina do Sul, mas trabalho remotamente para uma empresa com sede em Washington, seria necessário que o empregador atenda aos requisitos salariais mínimos da Carolina do Sul, apesar do fato de Washington ter o salário mínimo de maior estado. (Tecnicamente, Washington, DC, tem a maior taxa mínima básica, mas não é um estado). A mesma lógica se aplica ao possível reembolso da Internet em casa.

O que acontece se eu moro na Califórnia, mas meu empregador está sediado em um estado em que as despesas de trabalho em casa não são cobertas? Isso é um pouco mais complicado e pode variar de acordo com o estado. Essas situações podem exigir uma conversa com recursos humanos ou, em casos graves, um advogado especializado em direito trabalhista.

Os custos da Internet dos impostos dedutíveis dos impostos são?

Outro balanço e falha aqui. Ele IRS deixa claro Que os funcionários (se você receber um W-2, isso significa que você) não é elegível para reivindicar a dedução do Ministério do Interior.

A lei tributária e empregos em 2017 suspendeu os cancelamentos de impostos para deduções de moradias para funcionários até 2025, para que a dedução possa retornar no futuro.

Como em qualquer boa lei fiscal, existem algumas exceções à dedução do Ministério do Interior para os funcionários. Os educadores elegíveis do ensino fundamental e médio podem se qualificar para dedução, juntamente com os funcionários incorrendo em despesas de trabalho relacionadas a uma deficiência, reservadas nas forças armadas, artistas performáticos qualificados e autoridades estaduais da base tarifária ou do governo local.

Melhor sorte para o auto -emprego

Os freelancers de trabalho da casa e os proprietários de pequenas empresas podem ser elegíveis para a dedução do Ministério do Interior. As condições se aplicam, mas de acordo com o IRS, o A principal qualificação é que a residência é o principal local de negóciosE há “uso exclusivo de uma parte da casa para realizar empresas regularmente”.

Aqueles que se qualificam e confiam na Internet para realizar negócios devem incluir custos com a Internet com despesas de serviço público ao concluir Formulário 8829. Se o contribuinte usar o mesmo serviço da Internet para o trabalho e o uso geral da casa, apenas a parte usada para o trabalho poderá ser deduzida.

Felizmente, existem outras maneiras de salvar

O serviço da Internet é uma despesa necessária ao trabalhar em casa, mas os empregadores não são obrigados a ajudar a cobrir os custos da Internet em muitos estados, e não há deduções fiscais disponíveis. Existem outras maneiras práticas de reduzir a fatura da Internet da sua casa. Usando seu próprio equipamento Wi-FiPara degradar seu plano ou alterar outro fornecedor, são apenas algumas maneiras pelas quais você pode economizar na internet em casa.

