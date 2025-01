Transmissão ao vivo da La Liga Soccer: como assistir Getafe x Barcelona de qualquer lugar

Assista na ESPN Assista ao futebol da La Liga nos EUA a partir de US$ 11 por mês ESPN+ 61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

Depois de uma semana de vitórias na copa, o Barcelona tentará levar essa forma para o campeonato quando enfrentar o Getafe, no sábado, pela La Liga.

A equipe de Hansi Flick deu sequência à brilhante vitória sobre o Real Madrid no último fim de semana na Supercopa da Espanha com uma goleada rotineira por 5 a 1 sobre o Real Betis na Copa del Rey, na quarta-feira. As atenções agora se voltam para a campanha vacilante na La Liga, com o Barça atualmente em terceiro lugar e 6 pontos atrás do líder Atlético Madrid, após derrotas consecutivas para Leganés e Atlético.

Eles enfrentam um time do Getafe que atualmente está apenas 3 pontos à frente da zona de rebaixamento, na 15ª colocação. Embora tenham o terceiro melhor histórico defensivo do campeonato, os homens de José Bordalás têm lutado para marcar nesta temporada. Eles marcaram apenas 13 vezes em 19 jogos até agora.

O Getafe enfrentará o Barcelona no Estádio Coliseu no sábado, 18 de janeiro. O início está previsto para 21h, horário da Europa Central hora local, tornando-se um 15h, horário do leste, e 12h, horário do Pacífico começar nos EUA, um 20:00 GMT começar no Reino Unido e um 7:00 AEDT Início de domingo na Austrália.

Abaixo descreveremos o melhor serviços de streaming de TV ao vivo para usar para assistir ao jogo enquanto ele acontece, em qualquer lugar do mundo.

Lamine Yamal foi um dos que marcou na vitória convincente do Barcelona por 5 a 1 sobre o Real Betis na Copa del Rey, no meio da semana. David Ramos/Getty Images

Como assistir Getafe x Barcelona nos EUA sem TV a cabo



Esta partida está disponível para transmissão nos EUA via ESPN Plus, que tem direitos de transmissão ao vivo em inglês e espanhol para a La Liga nos Estados Unidos.

Como assistir La Liga de qualquer lugar com VPN



Se você não pode assistir aos jogos da La Liga localmente, pode precisar de uma maneira diferente de assisti-los; É aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de evitar que seu ISP reduza suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade. para seus dispositivos e logins.

Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar o jogo. A maioria das VPNs, como a nossa Escolha do Editor, ExpressVPN, torna isso muito fácil.

Usar uma VPN para assistir ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os EUA, o Reino Unido e o Canadá, desde que você tenha uma assinatura legítima do serviço que está transmitindo. Você precisa ter certeza de que sua VPN está configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs são legais, o serviço de streaming pode encerrar a conta de qualquer pessoa que acredite estar contornando as restrições de bloqueio aplicadas corretamente.

James Martin/CNET Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 25% em testes de 2024Grade Mais de 3.000 servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas ExpressVPN é nossa principal escolha de VPN atual para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e funciona em uma variedade de dispositivos. Normalmente custa US$ 13 por mês, mas se você assinar uma assinatura anual por US$ 100, terá três meses grátis e economizará 49%. Isso equivale a US$ 6,67 por mês. Observe que ExpressVPN oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. 61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Transmissão ao vivo de Getafe x Barcelona no Reino Unido

A partida de sábado é uma das poucas partidas da La Liga a ser transmitida ao vivo nesta temporada pela emissora aberta ITV.

A cobertura começa no ITV4 às 19h30 GMT antes do início às 20h GMT. Isso também significa que você poderá transmitir o jogo online por meio do serviço online ITVX da rede.

TVI Como a partida é transmitida pela ITV4, isso significa que você também terá a opção de assistir ao jogo online gratuitamente por meio do serviço de streaming sob demanda da rede, ITVX (antigo ITV Hub). O serviço possui um aplicativo atualizado que está disponível para dispositivos móveis Android e Apple, além de diversas smart TVs.

Os direitos de transmissão da La Liga no Reino Unido também pertencem à Premier Sports, que transmitirá um mínimo de cinco jogos ao vivo por semana da principal liga espanhola nos seus canais Premier Sports 1 e 2, bem como na sua plataforma dedicada à La Liga. Esta partida será transmitida pela La LigaTV.

esportes de alto nível Uma assinatura apenas do canal La Liga dedicado da Premier Sports custa £ 8 por mês. Você também pode obter o canal por meio de uma assinatura completa do Premier Sports, que lhe dá acesso a todos os canais das redes, que possuem direitos de transmissão no Reino Unido para jogos da Premiership Escocesa, o BKT United Rugby Championship e Investec Champions Cup rugby, bem como NHL e NASCAR. . Uma assinatura completa do Premier Sports custa £ 10 por mês para clientes Sky e Virgin TV. Você também pode obter Premier Sports por meio do Amazon Prime Video como complemento por £ 15 por mês.

Transmissão ao vivo de Getafe x Barcelona no Canadá

A TSN é a detentora dos direitos de cobertura ao vivo dos jogos da La Liga na região, com partidas selecionadas exibidas em seus canais lineares e uma seleção mais ampla de jogos em sua plataforma de streaming TSN Plus. Esta partida será exibida no TSN Plus.

TSN TSN Plus é um serviço de streaming que custa CAD 8 por mês e também oferece cobertura de golfe PGA Tour Live, jogos da NFL, F1, NASCAR e todos os quatro torneios de tênis do Grand Slam.

Transmissão ao vivo de Getafe x Barcelona na Austrália

Os fãs de futebol australiano podem assistir aos jogos da La Liga ao vivo no BeIn Sports, que detém os direitos de transmissão ao vivo na Austrália dos jogos da primeira divisão espanhola. Esta partida será transmitida pelo BeIn Sports 2.

estar no esporte BeIn Sports está disponível na Austrália por AU$ 15 por mês ou um compromisso anual de AU$ 130.

