Transtorno de despersonalização: o que sabemos sobre esta doença misteriosa

“Você vai pensar que sou louco”, disse Callum, olhando para as mãos enquanto as torcia no colo. “É que tudo parece um sonho. Eu sei que não estou sonhando – quero dizer – acho que estou realmente aqui, mas ao mesmo tempo não tenho certeza. De uma forma ou de outra, tudo parece estranho. ”





Um suspiro profundo. “Ninguém entende o que quero dizer.”





O jovem magro de 18 anos à minha frente parece derrotado, derrotado e completamente cansado. Isso é típico do meu trabalho. Não só porque sou um profissional de saúde mental, e raramente encontro pessoas que estão se divertindo muito, mas porque sou especialista em dissociação e despersonalização.





Callum, sentado na cadeira da minha sala de terapia, encontra o critérios diagnósticos para transtorno de despersonalização: um distúrbio confuso em muitos aspectos.

Tendo como principais sintomas uma profunda sensação de desapego e irrealidade, esse distúrbio deixa perplexos aqueles que o sofrem. “É tão estranho!” exclamou um cliente. “É como beber várias cervejas constantemente – mas é muito menos divertido”, disse outro.





Descrições comuns incluem ficar preso em uma bolha, preso atrás de um vidro ou olhar o mundo a uma grande distância. As pessoas também descrevem uma sensação de desconhecido, como se os seus próprios pensamentos e memórias – até mesmo o seu próprio corpo – pertencessem a outra pessoa.





Portanto, não é surpreendente que as pessoas que sofrem de transtorno de despersonalização passem muitos anos horas de ruminação sobre o que pode ter causado essas sensações estranhas, por que continuam acontecendo e o que podem fazer para impedi-las.





Na minha vida, conheci mais de uma pessoa que até fez uma tomografia cerebral para procurar tumores que eles acham que deveriam estar causando o problema. Também é bastante comum as pessoas explicarem que fizeram uma “bad trip”. consumir cannabis e nunca mais voltar à realidade.





Ironicamente, é isso preocupação constante Acredita-se que esta seja a causa da persistência do transtorno de despersonalização. Ao focar sempre nas sensações estranhas do transtorno, as pessoas acidentalmente garantem que perceberão até as sensações mais sutis. E ao temê-los, aumentam ainda mais a sua vigilância – e a sua níveis de estresse.





Porque a verdade surpreendente é que as experiências de despersonalização e desrealização que definem o transtorno de despersonalização são extremamente comum e completamente normalespecialmente quando sob estresse.





Então, por que Callum não é o primeiro a me dizer que ninguém entenderá suas experiências? Por que é tão difícil encontrar alguém que entenda?





A resposta mais óbvia é falta de linguagem temos experiências de despersonalização e desrealização. São coisas sutis, subjetivas e escorregadias, difíceis de avaliar com precisão. alfinete com palavras.





Estes são também aspectos do nosso sentido muito pessoal da realidade que raramente discutimos com os outros. Os primeiros dias do bloqueio da COVID foram provavelmente o único momento em que discutir a estranheza da vida quotidiana se tornou uma norma social. (“Parece que estamos vivendo um filme, não é?”, diz a voz desencarnada de um colega no Zoom).





Consciência ou treinamento insuficiente

A resposta mais complicada, porém, é que a grande maioria dos profissionais de saúde mental não receber nenhum treinamento sobre transtornos dissociativos. Como resultado, as pessoas que se apresentam aos serviços de saúde mental queixando-se de despersonalização têm, infelizmente, muito probabilidade de apresentar estes sintomas. perdido ou mal compreendido.





Talvez seja por isso que no Reino Unido demora, em média, oito a 12 anos para que o transtorno de despersonalização seja corretamente diagnosticado. Enquanto isso, as pessoas podem buscar tratamentos (sem sucesso) para depressão ou ansiedade, ou ver seus sintomas descartados como “apenas” parte de um distúrbio diferente do qual também podem sofrer.





Muitos mudam de um serviço para outro enquanto os médicos lutam para compreender como podem ajudar. Muitos são libertados sem apoio. Outros me disseram que pare de falar sobre o problema porque aprenderam que isso não os leva a lugar nenhum.





Os profissionais não são responsáveis ​​por isso. Afinal, você não sabe o que não sabe. E, de facto, com a crescente discussão sobre sintomas dissociativos redes sociaismuitos profissionais de saúde mental percebem que têm um ponto cego e buscam orientação, treinamento e recursos.





A Unreal, instituição de caridade do Reino Unido para transtornos de despersonalização, recebeu vários pedidos de treinamento em toda a organização em sua primeira semana, após introduzir um botão “solicitar um bate-papo” em seu site. site.





Os pesquisadores também estão fazendo a sua parte. A produção de um “auxiliar de memória” de referência infográficodescobrir todos os fios cruzados na comunicação entre os jovens e os profissionais do SNS, e mergulhar no cérebro físico Para entender melhor esse distúrbio, muito trabalho está em andamento. Finalmente, os esforços para desenvolver e melhorar uma psicoterapia sob medida.

Então, quando olho para Callum, reclinado em sua cadeira, sinto profunda empatia por seu sentimento de que o mundo não entende o que ele está passando. Mas também tenho esperança real de que as coisas melhorem para ele em breve.

Emma Chernisprofessor assistente de psicologia clínica, Universidade de Birmingham

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.