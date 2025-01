Três ações de IA preparadas para eclipsar Palantir até 2025

Numa notável reviravolta do destino, a Palantir Technologies emergiu como a empresa com melhor desempenho no S&P 500 no ano encerrado em 2024, com um impressionante aumento de 340%. Embora alguns investidores possam estar considerando aderir ao frenesi, observadores experientes do mercado alertam que pode haver oportunidades mais gratificantes em outras partes do setor de IA. Aqui estão três ações de IA atraentes a serem consideradas para 2025 que poderiam potencialmente superar a Palantir.

Essas ações de IA poderiam eclipsar as tecnologias Palantir em 2025?

O mundo financeiro ficou cativado quando a Palantir Technologies liderou o S&P 500 com um aumento surpreendente de 340% no final de 2024. Apesar deste desempenho fenomenal, os investidores são aconselhados a procurar um crescimento promissor noutras partes do sector da IA. Aqui, exploramos três ações de IA que poderiam potencialmente apresentar desempenho superior em 2025, alavancando inovações de IA e jogadas estratégicas no mercado.

Alphabet: preparado para expansão baseada em IA

Alphabet, a gigante da tecnologia por trás Googlealcançou um ganho notável de 36% no ano passado. No entanto, 2025 poderá ser o ano em que a Alphabet realmente brilhará, alimentada pelas suas iniciativas de inteligência artificial. Com os serviços Google Cloud melhorando suas capacidades de inteligência artificial e a Waymo expandindo sua tecnologia de veículos autônomos, a Alphabet está voltada para grandes transformações nos setores de tecnologia e transporte. A expansão da Waymo tem potencial para ter um impacto significativo nas soluções de mobilidade urbana até o final da década, apoiando ainda mais a trajetória de crescimento da Alphabet.

Nvidia: liderando a revolução da GPU

A Nvidia, já uma força formidável na indústria de inteligência artificial, registrou um crescimento de 171% no ano passado. O que diferencia a Nvidia é sua busca incessante por inovação, evidente na introdução de suas GPUs Blackwell. Essas GPUs tiveram uma demanda sem precedentes, estabelecendo firmemente a Nvidia como líder na área. Os avanços contínuos em suas linhas de produtos prometem manter os benchmarks de desempenho da Nvidia, um grande atrativo para os investidores. A comunidade tecnológica prevê que as inovações anuais da Nvidia manterão o seu domínio de mercado e aumentarão o valor das suas ações ao longo de 2025.

Microdispositivos avançados (AMD): antecipando um grande retorno

No ano passado, a AMD viu uma queda de 18% no preço das suas ações, em contraste com os seus concorrentes. No entanto, os últimos resultados financeiros da empresa dissipam qualquer pessimismo persistente, tendo alcançado receitas recorde. A vantagem competitiva da AMD reside em suas tecnologias de data center focadas em IA, que estão ganhando cada vez mais força. Embora 2024 tenha sido desafiador, a avaliação atual da AMD apresenta um ponto de entrada lucrativo para investidores otimistas quanto ao potencial de crescimento da empresa. Os analistas prevêem que a AMD se recuperará fortemente e fará avanços significativos no boom da IA ​​de 2025.

Principais insights e previsões

Estas ações representam oportunidades interessantes para investidores que procuram capitalizar o crescimento explosivo do setor de IA. Embora o sucesso da Palantir seja irrefutável, estas empresas possuem o potencial de eclipsar as suas conquistas, concentrando-se na integração da IA ​​e nos avanços da indústria. Ao priorizar iniciativas de IA e capitalizar tecnologias emergentes, a Alphabet, a Nvidia e a AMD estão bem posicionadas para redefinir as suas respetivas indústrias e gerar retornos potencialmente elevados durante o próximo ano.