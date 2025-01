Três maneiras de ainda reduzir sua fatura tributária para 2024

Com as férias no retrovisor, outra época menos festiva se aproxima: a época dos impostos. Se você já está preocupado com sua próxima fatura ou espera maximizar sua restituição de imposto, ainda existem algumas etapas que você pode seguir.

Aqui estão três maneiras de ainda reduzir sua fatura tributária em 2024.

1. Contribua para um IRA tradicional

Você tem até 15 de abril para financiar uma conta de aposentadoria individual para o ano fiscal anterior, independentemente de ser um IRA tradicional ou um Roth IRA. Em outras palavras, o prazo para maximizar sua contribuição para o IRA de 2024 é 15 de abril de 2025.

Mas como um IRA tradicional é financiado com dólares antes dos impostos, enquanto um Roth IRA é financiado com dólares depois dos impostos, você teria que escolher um IRA tradicional se quisesse reduzir sua renda tributável do ano.

Você poderá deduzir toda a sua contribuição tradicional do IRA, dependendo de sua renda e se você ou seu cônjuge têm acesso a um plano de aposentadoria no local de trabalho. A tabela a seguir apresenta as regras de dedutibilidade para 2024 e 2025.

Regras tradicionais de dedução do IRA para 2024 e 2025 Estado civil para efeitos fiscais 2024 2025 Qualquer status de declaração de imposto de renda se nem você nem seu cônjuge estiverem cobertos por um plano de trabalho A contribuição é totalmente dedutível. A contribuição é totalmente dedutível. Solteiro (coberto por um plano de trabalho) A contribuição é totalmente dedutível se a renda for de US$ 77.000 ou menos; Uma eliminação progressiva se aplica se a renda for de US$ 77.000 a US$ 87.000; não dedutível se a renda for superior a $ 87.000 A contribuição é totalmente dedutível se a renda for de US$ 79.000 ou menos; Uma eliminação progressiva se aplica se a renda for de US$ 79.000 a US$ 89.000; não dedutível se a renda for superior a $ 89.000 Casado arquivando em conjunto (se coberto por um plano de trabalho) A contribuição é totalmente dedutível se a renda combinada for de US$ 123.000 ou menos; Uma eliminação progressiva se aplica se a renda for de US$ 123.000 a US$ 143.000; não dedutível se a renda for superior a $ 143.000 A contribuição é totalmente dedutível se a renda combinada for de US$ 126.000 ou menos; Uma eliminação progressiva se aplica se a renda for de US$ 126.000 a US$ 146.000; não dedutível se a renda for superior a $ 146.000 Pedido de casamento em conjunto (se você não estiver coberto por um plano de trabalho, mas seu cônjuge estiver) A contribuição é totalmente dedutível se a renda combinada for de US$ 230.000 ou menos; Uma eliminação progressiva se aplica se a renda for de US$ 230.000 a US$ 240.000; não dedutível se a renda for superior a $ 240.000 A contribuição é totalmente dedutível se a renda combinada for de US$ 236.000 ou menos; Uma eliminação progressiva se aplica se a renda for de US$ 236.000 a US$ 246.000; não dedutível se a renda for superior a US$ 246.000 Casado declarando separadamente (se um dos cônjuges tiver plano de trabalho) A contribuição é parcialmente dedutível se sua renda for inferior a US$ 10.000; nenhuma dedução se a renda for superior a US$ 10.000 A contribuição é parcialmente dedutível se sua renda for inferior a US$ 10.000; nenhuma dedução se a renda for superior a US$ 10.000

Se você tiver menos de 50 anos, poderá contribuir com até US$ 7.000 para um IRA tradicional, um Roth IRA ou uma combinação de ambos em 2024 e 2025. Você pode fazer uma contribuição adicional de US$ 1.000 em ambos os anos fiscais se tiver idade 50 anos ou mais, o que eleva sua contribuição máxima para US$ 8.000.

2. Financie sua HSA

Uma conta poupança de saúde permite que você economize e invista dinheiro antes dos impostos. Se você usar seus fundos HSA para despesas médicas qualificadas aprovadas pelo IRS, suas retiradas também serão isentas de impostos e penalidades. Assim como os IRAs, os HSAs permitem que você contribua até o dia do imposto de qualquer ano, para que possa financiar seu HSA de 2024 até 15 de abril de 2025.

Os fundos não utilizados da HSA são transferidos de ano para ano, mesmo se você mudar de emprego ou de seguro saúde. Você pode até usar o dinheiro da HSA para despesas não médicas sem multa quando tiver 65 anos, embora as retiradas contem como renda tributável se o dinheiro não for usado para despesas de saúde.

Limites HSA para 2024 e 2025 Tipo de cobertura Limite de 2024 Limite de 2025 só você mesmo US$ 4.150 US$ 4.300 Família US$ 8.300 US$ 8.550

Se você tiver 55 anos ou mais, poderá fazer uma contribuição adicional de US$ 1.000 em 2024 e 2025.

Lembre-se de que, para financiar uma conta poupança de saúde, você precisará ter o que é conhecido como plano de saúde com franquia alta. Isso significa que você normalmente pagará mais do próprio bolso por muitos serviços de saúde antes que seu seguro entre em vigor.

3. Use um SEP IRA ou Solo 401(k) para renda de trabalho autônomo

Se você tiver renda de trabalho autônomo, poderá usar um SEP IRA ou um plano individual 401 (k) para economizar para a aposentadoria. No entanto, você não precisa ser proprietário de uma empresa em tempo integral para tirar vantagem disso. Você pode economizar nessas contas se ganhar dinheiro como freelancer ou se trabalhar como motorista do Uber ou também entregar mantimentos na Instacart.

Regras do SEP IRA

Você pode contribuir com até US$ 69.000 para um SEP IRA em 2024 e até US$ 70.000 em 2025, ou até 25% de sua renda de trabalho autônomo, o que for menor. Você pode financiar um SEP IRA mesmo se estiver coberto por um plano de aposentadoria no local de trabalho em um emprego regular. No entanto, se você possui uma empresa com funcionários, precisará contribuir com a mesma porcentagem para cada funcionário elegível.

Você tem até a data de declaração de impostos comerciais para abrir e financiar um SEP IRA. Isso significa que geralmente você pode contribuir para um SEP IRA para 2024 até 15 de abril de 2025 ou 15 de outubro se registrar uma extensão de imposto.

Regras 401(k) individuais

Um 401(k) individual às vezes é chamado de 401(k) solo e é basicamente um 401(k) que você mesmo configura.

Você pode contribuir até os limites padrão 401(k) de US$ 23.000 em 2024 e US$ 23.500 em 2025 como empregador, além de um adicional de 25% de sua remuneração como proprietário de empresa, mas as contribuições totais não podem exceder US$ 69.000 em 2024 ou US$ 70.000 em 2025. Se você tiver 50 anos ou mais, poderá recuperar até US$ 7.500 em contribuições de recuperação para ambos os anos fiscais.

O prazo para fazer suas contribuições como empregado expirou, mas você ainda pode fazer contribuições até o prazo final do imposto como empregador. Isso significa que você tem até 15 de abril de 2025 para fazer as contribuições patronais, ou 15 de outubro de 2025, se solicitar uma prorrogação.