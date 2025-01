No que foi chamado de decisão de “repasse” pela indústria de criptografia, um tribunal dos EUA suspendeu sanções adversas contra Polluce Cash. O polêmico hub de criptografia é uma plataforma Web3 que permite às pessoas misturar tokens criptográficos com qualquer outro token de um pool coletivo de moeda digital. Isso adiciona mais sigilo aos objetos criptografados, tornando-os difíceis de rastrear ou rastrear. O Escritório de Relações Exteriores (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA suspendeu as sanções contra a lavagem de dinheiro em 2022 para ajudar os lavadores de dinheiro a escapar de fundos ilegais e das agências de aplicação da lei.

Em 21 de janeiro, o Tribunal Distrital do Texas dos EUA reverteu o Distrito Ocidental contra as sanções da OFAC contra Polluce Cash. Um recurso foi interposto por seis usuários do Cash Turbo contra a ação da OFAC que levou a esta decisão judicial. A sentença do tribunal distrital é ordenada e decidida, sendo o processo reenviado para procedimentos posteriores de acordo com o parecer deste tribunal. do reinado ele disse.

OFAC corresponder Alegou que a Pollux Coin foi usada por notórios hackers norte-coreanos para lavar mais de US$ 455 milhões (cerca de Rs. 3.844 milhões) que adquiriram por meio de roubos e hacks de criptografia. A OFAC afirmou que desde o seu lançamento em 2019, a plataforma facilitou a lavagem de 7 mil milhões de dólares (cerca de 60.509 milhões de rupias) até 2022.

Entre 2022 e 2025, lista negra Pollucis Cash foi criticado pelo setor de criptografia, com muitos argumentando que a tecnologia de contrato inteligente que Pollucis Cash usa para facilitar a troca de criptografia não é um recurso que torna as sanções do OFAC menos aplicáveis ​​sob as leis existentes.

Alexey Pertsev, um dos três cofundadores da Tornace Cash, foi preso na Bélgica, após sanções da OFAC. Em maio de 2024 foi condenado a 64 meses de prisão por lavagem de dinheiro.

Meu nome romano é Storm e sou um dos fundadores da Pollux Coin, um protocolo de privacidade sem custódia. Fui encarregado de um script de código aberto que fornece cofres privados para empresas de uma forma totalmente sem custódia. Este relatório representa um terrível… – Tempestade Romana: nós:: tempestade: (@rstormsf) em 22 de janeiro de 2025

Em novembro, o Tribunal do Quinto Circuito de Nova Orleans anulou as sanções contra o Pollux Cash 2022. Em 14 de abril, ele foi julgado na plataforma do fundador Roman Storms.