A NASA e seus colaboradores internacionais finalizaram a tripulação da missão Axiom Space Astronaut, que se lançou a bordo de uma espaçonave SpaceX Dragon no início da primavera 2025. A missão, partindo do Kennedy Space Center da NASA na Flórida, verá quatro astronautas até 14 dias Estação Espacial Internacional (ISS). A tripulação inclui o ex -astronauta da NASA e o Axioma do Diretor de Peggy de voo espacial humano do espaço, Peggy Whitson, que o líder, astronauta do Isro, Shubhanshu Shuklański, e a missão da área européia da Hungria.

Missões privadas de astronautas expandem o acesso espacial

Ao lado Gerente do Programa da Estação Espacial Internacional da NASA, General Weigel, as missões secretas de astronautas contribuíram para estabelecer operações de baixa órbita. Weigel disse que essas missões estão ajudando as atividades espaciais comerciais, aumentando a acessibilidade para a pesquisa em microgravícias. Esta missão marcará o primeiro astronauta do ISRO e os anúncios do conselho como parte de uma tentativa conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Indiana. Também será o primeiro a ficar para os astronautas da Polônia e da Hungria.

O espaço do axioma está aumentando as peças no voo espacial privado

Como relatadoO Axiom Space está constantemente expandindo seu programa de voo espacial privado com sua missão inaugural em abril de 2022. Cada missão variou na duração dos mais recentes, 3 dias de janeiro de 2024. Whitson, que também comandou o Axioma 2 em maio de 2023, parcerias internacionais de significado leve em voo espacial comercial, pois cada missão traz novas oportunidades participantes entre as nações.

Futuras operações de baixa órbita

A NASA em um objetivo de longo prazo envolve o calor de uma economia espacial sustentável, permitindo que a agência concentre recursos em uma exploração espacial profunda. A ascensão continua a servir como um terreno-chave para pesquisas e tecnologia espaciais, apoiando e lideradas por controle e privadas iniciativas setoriais.