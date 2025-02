Trump dá à EPA uma semana para decidir abandonar os regulamentos sobre poluição climática

Climatewire | O administrador da EPA, Lee Zeldin, tem uma semana para contar ao presidente Donald Trump se a agência poderia abandonar seu poder de regular a poluição climática sob a Lei Limpa.

Sua decisão é lançar a EPA em uma luta monumental em sua capacidade de reduzir as emissões de carbono, potencialmente reverberante além da presidência de Trump.

Se Zeldin tentar perturbar a conclusão científica de 2009, que sustenta todas as regras de gases de efeito estufa – conhecidas como conclusão em risco – ele poderia ser repreendido pelos tribunais. Mas se os juízes confirmassem a decisão da EPA de reverter a observação, isso aceleraria os esforços de Trump para desmantelar uma infinidade de regras climáticas promulgadas pelo presidente Joe Biden, enquanto ergue os obstáculos legais para futuras administrações que desejam frear a poluição climática.

“Acho que eles podem fazer isso, e só espero que o administrador esteja bem informado para que ele possa tomar a decisão certa”, disse Myron Ebell, que liderou a EPA da equipe de transição Trump em 2017, em uma entrevista recente.

A EPA não respondeu a um pedido de comentários.

Trump publicou um decreto do gerente do primeiro dia Zeldin e outros líderes da agência para informar a Casa Branca até 19 de fevereiro sobre “A legalidade e a aplicabilidade contínua” da conclusão em risco.

A conclusão, publicada durante o primeiro mandato do presidente Barack Obama, argumenta que as emissões de gases de efeito estufa “podem razoavelmente ter que pôr em risco a saúde ou o bem-estar público”. Este é o pré -requisito para as regras da lei do ar limpo, direcionando poluentes pedestais, como dióxido de carbono e metano. A observação originalmente dizia respeito à poluição climática de veículos, mas abriu a porta para regulamentos sobre usinas de energia e infraestrutura de petróleo e gás. E poderia apoiar regulamentos futuros sobre fontes adicionais de poluição climática, como descargas, refinarias e fábricas industriais.

Livrar -se da observação desmontaria o clima da EPA rege uma questão da documentação de rotina, disse um especialista. Os regulamentos podem ser cancelados graças a regiões simples e rápidas. Nenhuma regra de substituição seria necessária.

“A abolição da conclusão da ameaça de 2009 realmente seria quase uma formalidade virtual para eliminar todas as regras da estufa para CO2 e metano”, disse Joe Goffman, gerente da EPA Air sob Biden.

A EPA deve sempre excluir os resultados específicos do setor das regras escritas em um artigo -chave na Lei da Lei Limpa – conhecida como artigo 111 – disse ele. Mas quando a poeira estiver instalada, a EPA pode regular as instalações de petróleo e gás para poluentes que formam o ozônio sozinho, e não para o metano – reduzindo consideravelmente os requisitos da indústria. E as usinas queimam combustíveis fósseis não seriam regulamentadas para o carbono.

O primeiro governo de Trump decidiu não contestar a conclusão da ameaça, embora tenha sido convidado pelas críticas conservadoras dos regulamentos climáticos como Ebell, que na época questionava os fundamentos da ciência do clima de seu poleiro ao competitivo Instituto de Enterprise.

Não está claro se a EPA escolherá de maneira diferente desta vez.

Como membro do Congresso, Zeldin votou contra um piloto de crédito que direcionou a conclusão da ameaça. David Fotouhi, A escolha de Trump de ser o vice de Zeldin na EPAcontribuiu para a decisão para o primeiro mandato de evitar desafiar a conclusão. E muitos grupos industriais se opõem à abolição da observação – porque excederia a EPA de sua autoridade reguladora sobre as mudanças climáticas.

O Edison Electric Institute, a Associação Profissional de Serviços Públicos pertencentes a investidores, apresentou um breve resumo da Amicus apoiando a EPA em um caso da Suprema Corte em 2022, alertando que a autoridade da SAP poderia levar a “uma multiplicidade de procedimentos criminais” contra a indústria que procuraria “ditar” político por instalações fechadas e através das questões ordenadas pelo tribunal.

Tentar excluir a conclusão de perigo também pode drenar a EPA de um tempo e recursos preciosos se ele for derrotado perante o tribunal. A agência é necessária dois ou três anos para usar as regras de uma administração anterior – como as regras de poder de Biden e metano – e para finalizar os padrões de reposição. Essas novas regras serão discutidas. Se o Tribunal estiver lutando pelo risco de conclusão por parte desta parte desse processo, o governo Trump pode não ter a oportunidade de defender seus próprios padrões.

Daren Bakst, diretora do Instituto de Energia e Meio Ambiente do Concorrência Competitivo, um grupo de reflexão que há muito tempo recomenda se livrar da conclusão em risco, concordou que “apresentaria desafios legais”.

Mas ele disse que o risco valeu a pena.

“Se a EPA observar que não há perigo e que isso sobreviva no tribunal, teria o efeito importante de impedir que a EPA regulamenta os gases de efeito estufa”, declarou a -t.

Em relação ao prazo para a próxima semana, ele disse que Zeldin só pode enviar recomendações preliminares ao escritório de administração e orçamento, em vez de uma decisão completa de desafiar a conclusão ou transmiti -lo.

Ebell, que já havia dirigido o mesmo programa CEI, disse as notícias do Politico no mês passado que o decreto de Trump no primeiro dia de Trump sugeriu que o governo poderia estar pronto para desafiar a conclusão da ameaça. Além de direcionar Zeldin a fazer “recomendações” na conclusão na próxima quarta -feira, o pedido também pediu que ele assumisse a liderança para decidir se a EPA e outras agências deveriam continuar usando um custo social da métrica dos gases de efeito estufa de métricas nos regulamentos e outras decisões que podem ter consequências para o clima.

A decisão da EPA sobre o custo social dos gases de efeito estufa deve -se em 21 de março, de acordo com a ordenança.

Ebell disse que, se a conclusão permanecesse intacta e que as regras ou decisões permitidas não atacam as mudanças climáticas aplicando o custo social dos gases de efeito estufa, essa omissão criaria dores de cabeça legais para o governo Trump.

“O Circuito de DC (Tribunal de Apelação) dirá a eles:” Bem, você precisa considerar os efeitos das mudanças climáticas devido à conclusão da ameaça. E você deve incluir isso neste regulamento e removeu a tabela a ferramenta principal para medi -la ”, disse ele, referindo -se à métrica de custo social.

A reunião da observação de 2009 não exigiria necessariamente a EPA para questionar os resultados científicos das mudanças climáticas, disse Ebell. Em vez disso, a agência poderia argumentar que o ato limpo da Lei não era “adequado para o objetivo” como uma ferramenta para processar emissões climáticas. A EPA pode indicar três regras falecidas da usina – incluindo os padrões de Trump – para afirmar este caso.

Mas os advogados ambientais observaram que os tribunais rejeitaram as queixas anteriores da EPA, segundo as quais ele pode optar por não emitir uma conclusão de ameaçada de extinção com base em outros fatores que não a ciência – como quando a agência argumentou que a Lei do Ar Limpo é mal adequado lutar contra a poluição climática.

David Doniger, advogado sênior e estrategista do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, disse que o governo George W. Bush havia avançado argumentos semelhantes para defender sua decisão de não emitir uma conclusão que apoiaria os regulamentos sobre gases de efeito estufa nos veículos.

Mas a Suprema Corte em 2007 rejeitou esse ponto de vista Massachusetts vs EPAdisse Doniger.

“A única questão que a lei torna relevante é a questão científica de colocar em risco a saúde ou o bem-estar”, disse ele.

O consenso científico que conecta as emissões de carbono a desastres relacionados ao clima foi fortalecido durante os 18 anos desde a decisão do Supremo Tribunal Massachusetts vs EPA. Esses perigos são refletidos nas edições sucessivas da avaliação climática nacional – um relatório completo que Trump sugeriu Ele poderia tentar influenciar.

A EPA também reafirmou a conclusão da colocação das regras desde 2009 – algo que Goffman disse que poderia tornar mais difícil para a agência afirmar agora que o aquecimento não é perigoso.

“A história da disputa é um peso em torno de um tornozelo, e a própria ciência e o próprio registro da agência são um peso em torno do outro tornozelo”, disse Goffman.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.