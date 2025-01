Trump declara emergência energética para aumentar o excesso de produção de combustíveis fósseis

Angela Weiss/AFP via Getty Images

O presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordens executivas durante o desfile inaugural na Capital One Arena em Washington, DC, 20 de janeiro de 2025.

Embora em grande parte simbólica, a declaração de uma “emergência energética” do Presidente Trump poderá travar o desenvolvimento das energias renováveis ​​e minar a Lei das Espécies Ameaçadas.

ALIMENTAÇÃO CLIMA | Minutos após o início do seu segundo mandato, o Presidente Donald Trump declarou uma “emergência energética nacional” e disse que daria início a uma “era de ouro” de acessibilidade interna e domínio global.

Embora em grande parte simbólica, a decisão foi uma pílula particularmente amarga para os defensores do clima.

Eles não apenas contestam a necessidade de uma emergência energética – enquanto a produção de petróleo e gás dos EUA floresceu nos últimos anos – mas a decisão de Trump no primeiro dia surge depois de os ativistas terem fracassado durante quatro anos em convencer o ex-presidente Joe Biden a declarar uma emergência semelhante para as alterações climáticas.

Collin Rees, gerente de programa nos EUA do grupo ativista Oil Change International, disse que a rápida reviravolta de Trump mostra que ele entende o poder político de uma declaração de emergência.

Seu grupo há muito pressionava o governo Biden para que fizesse o mesmo em relação ao clima. Hoje, disse Rees, os apoiantes perguntam-se porque é que Biden nunca tomou esta medida – nem que seja apenas para mostrar aos seus apoiantes que ele levava a sério a ameaça do aquecimento global total.

“Isso teria mostrado que ele estava preparado para lutar e mobilizar todos os recursos do governo”, disse Rees.

Durante seu mandato, Biden fez da ação climática uma prioridade do governo federal e ajudou a aprovar uma das maiores leis climáticas da história dos EUA. Mas a sua equipa resistiu aos apelos para declarar o estado de emergência, mesmo quando ondas de calor provocadas pelo clima, secas, inundações, furacões e incêndios florestais mataram milhares de americanos.

Alguns grupos ambientalistas e legisladores democratas queriam que Biden fosse além das políticas climáticas que adotou. Eles esperavam que Biden usar uma emergência climática acabar com as exportações de petróleo bruto, parar a perfuração de petróleo offshore, reduzir o investimento dos EUA em projectos internacionais de combustíveis fósseis, expandir a produção doméstica de energia limpa e reconstruir sistemas de energia renovável em comunidades afectadas pelas alterações climáticas.

Por sua vez, Trump nem sequer esperou até ao final do seu discurso inaugural de quase 3.000 palavras para declarar uma emergência energética.

“Vamos reduzir os preços, reabastecer ao máximo as nossas reservas estratégicas e exportar a energia americana para todo o mundo”, disse Trump no seu discurso na rotunda do Capitólio.

O emergência energética destrói a Lei das Espécies Ameaçadas e declara, sem provas, que as políticas climáticas de Biden colocaram a nação em perigo e levaram a um “fornecimento de energia precariamente inadequado e intermitente e a uma rede cada vez mais pouco fiável”. A emergência cria uma definição de energia que não inclui a energia eólica e solar e diz que os chefes das principais agências federais devem usar a sua autoridade para “facilitar a identificação, arrendamento, localização, produção, transporte, refinação e geração de recursos energéticos nacionais”. particularmente nas costas oeste e leste, onde governadores democratas e legisladores estaduais bloquearam algumas infraestruturas de combustíveis fósseis. Ela enfrentará uma grande batalha legal nos próximos meses e anos.

Independentemente da linguagem utilizada, Trump não será capaz de concretizar plenamente a sua política energética com um toque de caneta, disse Michael Gerrard, diretor docente do Centro Sabin para Legislação sobre Mudanças Climáticas da Universidade de Columbia.

Grande parte desta questão será decidida nos próximos anos – após batalhas campais nos tribunais e no Congresso.

“Declarar uma emergência confere poucos poderes adicionais”, disse Gerrard. “Não é que isso permita substituir as leis federais ou estaduais em geral.” Há algumas coisas específicas que poderiam ser feitas, mas energeticamente são extremamente limitadas.”

Isto poderia incluir a proibição da importação ou exportação de certos tipos de energia, ou a utilização da Lei de Produção de Defesa para construir equipamentos energéticos. No entanto, Gerrard disse que a declaração de emergência energética foi, em última análise, “mais performativa do que substantiva”.

Para justificar a sua declaração de emergência, Trump disse na segunda-feira que os Estados Unidos estavam numa crise energética. Mas, desde o primeiro dia, Trump também tomou medidas para marginalizar a energia limpa – embora o sector tenha crescido significativamente durante a presidência de Biden e os especialistas digam que ainda tem potencial para impulsionar a independência energética dos Estados Unidos.

O Ministério da Energia acredita que o país tem energia renovável suficiente potencial para atender 100 vezes a demanda anual de energia dos Estados Unidos.

No entanto, Trump tem uma visão negativa das formas de energia mais limpas, especialmente da energia eólica. Seu escritório enviou um aviso aos repórteres na segunda-feira dizendo que Trump tomaria medidas para impedir o desenvolvimento de energia eólica onshore e offshore.

A medida irá provavelmente abrandar – mas não impedir – a expansão da energia limpa nos Estados Unidos. Mas Rees, da Oil Change International, disse que a avalanche de medidas energéticas de Trump mostra que os conservadores americanos têm actualmente a vantagem de transmitir a sua mensagem aos eleitores.

“Acho que é um indicador de como a direita está se saindo melhor na política neste momento”, disse Rees. “Trump compreende melhor a intersecção entre política e energia.”

Reimpresso de Notícias de E&E cortesia de POLITICO, LLC. Copyright 2025. E&E News fornece informações essenciais para profissionais de energia e meio ambiente.