Trump Funding Freeze pode coletar a recuperação após o sinistro “ por anos ”

Climatewire | O governo federal fechou o sistema on -line na terça -feira que usa para distribuir bilhões de ajuda a desastres depois que o presidente Donald Trump ordenou que as agências congelassem o fluxo de dinheiro público, alarmantes funcionários que acham difícil responder a desastres.

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências reduziu o acesso ao portal on -line, que envolve cerca de US $ 30 bilhões por ano aos estados para gastos com desastres que variam de detritos a reparos de infraestrutura, após a ordem prolongada de Trump para interromper o financiamento federal enquanto a Casa Branca examina a despesa Programas, Toddd DeVoe, coordenador de emergência de Inglewood, Califórnia, Politico News.

“Podemos ver a recuperação atrasada por anos”, disse DeVoe, que é o segundo vice-presidente da Associação Internacional de Gerentes de Emergência nos Estados Unidos. “O portal de subsídios, onde fazemos todo o trabalho de doação, é inacessível”.

A FEMA não respondeu aos pedidos de comentários. O intervalo de gastos descrito por um memorando publicado na noite de segunda -feira pelo escritório de administração e orçamento foi confuso dentro da agência de desastres, segundo pessoas da FEMA que não tinham permissão para falar com a imprensa. Um juiz federal bloqueou os gastos de Trump no congelamento na noite de terça -feira, alguns minutos antes de entrar em vigor até 3 de fevereiro.

“Isso desacelerará as coisas quando já houver frustração com o tempo que leva às comunidades para se recuperar”, disse o ex -chefe de gabinete da FEMA, Michael Coen, para a E&E News, referindo -se ao financiamento de distúrbios. “É apenas mais uma coisa com a qual eles agora precisam enfrentar.”

O intervalo de gastos deveria entrar em vigor às 17h. A geada atribuiu os programas através do governo enquanto o governo realizou um exame amplo para garantir que eles cumpram as ordens executivas de Trump, em particular a redução de fundos para diversidade, equidade e inclusão.

Uma cessação das despesas da FEMA pode afetar todos os estados que foram atingidos por uma grande tempestade, incêndios florestais ou outro desastre na última década ou mais quando estão esperando o governo federal reembolsá -los para projetos de recuperação. A FEMA paga 75 a 100% dos custos de reconstrução e sempre reembolsa os estados por desastres que ocorreram duas décadas atrás.

“Eles estão no limbo no momento, tentando determinar se serão financiados ou não”, disse DeVoe. O intervalo poderia “realmente ter um impacto nos estados e comunidades de baixa renda”.

Muito depende da duração do final do financiamento da FEMA. “Se não for um pequeno intervalo”, disse Devoe, “pode ​​não haver mal, nem culpa”.

Não sabemos como uma parada afetará os esforços de recuperação ligados a incêndios florestais no sul da Califórnia ou Hurglans Helene e Milton, que venceram a Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, além da Carolina do Norte.

Os estados do sudeste ainda limpam os detritos deixados por furacões, mas ainda não pediram ajuda da reconstrução da FEMA. Os incêndios florestais da Califórnia ainda estão ativos. A FEMA concordou em pagar uma parcela significativa dos custos de limpeza por furacões e incêndios e por moradias de emergência.

“A categoria B paga por muitas pessoas na Carolina do Norte em quartos de hotel”, disse Coen, referindo -se a um desastre da FEMA para proteção de emergência. “Também paga financiamento na Califórnia pela resposta imediata aos incêndios florestais”.

O representante Brad Sherman (D-Califórnia), que representa a região de Pacific Palisades danificados fortemente de Los Angeles, acusou Trump de interromper fundos inadequados que foram aprovados pelo Congresso.

“Eles não sabem se têm um lugar para dormir”, disse Sherman sobre milhares de vítimas de incêndio que ficam em hotéis e contando com a FEMA para pagar a conta.

“Eu sei que os americanos estão frustrados com o governo”, disse Sherman. “Mas jogar uma chave de macaco é ruim e atingir as vítimas do fogo com a chave do macaco na cabeça é pior”.

O senador Thom Tillis (rn. “Se você falar sobre o financiamento subsequente da resiliência, esse tipo de coisa, pude ver onde o atraso pode ser lógico para entender como gastá -lo”.

As famílias provavelmente não são afetadas

Embora o reembolso da FEMA aos estados pareça estar suspenso, a agência deve continuar a dar às famílias afetadas por desastres de pequenas quantidades de assistência para despesas de emergência.

“A assistência que vai diretamente para os indivíduos não será afetada por esse intervalo”, disse os jornalistas que o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a jornalistas na terça -feira. Por meio de exemplos, Leavitt enfatizou os pagamentos por meio de programas de segurança social, seguro de saúde e bem-estar.

A FEMA concedeu quase 24.000 famílias no sul da Califórnia, uma média de US $ 2.150 ajuda e aprovou milhares de solicitações todos os dias desde que Trump assumiu o cargo, os arquivos da FEMA.

Muitos sobreviventes de incêndios em Los Angeles estão limpando mulheres, paisagistas e babás que perderam o emprego e suas casas por causa das chamas, disse Joseph Tomás McKellar, diretor executivo da Pico California, um confessionário de rede comunitário.

“Esse é o tipo de necessidades desesperadas e imediatas que as pessoas têm para ajuda direta em dinheiro”, disse McKellar. “O que precisamos agora não é mais caos, mas compaixão.”

O exame mais amplo dos programas da Casa Branca dos Federais poderia atribuir constantemente ajuda aos desastres da FEMA a estados e indivíduos. Os dois foram alterados ao longo dos anos para cumprir os decretos relativos à equidade e à justiça ambiental que Trump revogou na semana passada.

O governo Biden revisou o Programa de Assistência Individual da FEMA para ajudar as famílias minoritárias a se qualificarem. A FEMA expandiu a lista de documentos que podem ser usados ​​para provar a residência, em grande parte para ajudar os negros no sul que não tinham atos de bens herdados porque seus ancestrais haviam sido excluídos do sistema jurídico.

A FEMA também fornece controle adicional a projetos de reconstrução “que podem causar efeitos desproporcionalmente altos e negativos a populações de baixa e minorias”. O controle pretende cumprir com um decreto histórico do presidente Bill Clinton em 1994 para proteger as comunidades desfavorecidas. Trump revogou a ordem de Clinton na semana passada.

Além disso, os subsídios anuais, segundo os quais os prêmios da FEMA por meio de competições nacionais poderiam enfrentar a revisão após o exame da Casa Branca. O maior programa de concessão da FEMA – Construindo Infraestrutura e Comunidades Resilientes – planeja distribuir US $ 750 milhões este ano para projetos estaduais e locais que oferecem proteção contra desastres naturais.

O sistema de notação da FEMA, desenvolvido sob o presidente Joe Biden, favorece projetos que ajudam a “comunidades desfavorecidas” de acordo com a demografia e as condições ambientais e de saúde.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.