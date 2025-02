Trump interrompe o financiamento para construir mais carregadores de veículos elétricos em todo o país

Climatewire | O governo Trump congelou financiamento para um programa de US $ 5 bilhões para construir uma rede nacional de estações de carregamento de veículos elétricos.

Administração Federal de Rodovias enviou uma carta na quinta -feira Para os departamentos de transporte estadual, dizendo -lhes “nenhuma nova obrigação de financiamento pode ocorrer” dentro da estrutura do Programa Nacional de Infraestrutura em Veículos Elétricos.

A agência disse que suspendeu os planos de implementação do estado aprovados, que permitem que os estados de acesso aos fundos da NEVI alocassem automaticamente por meio de uma fórmula criada pelo Congresso. O FHA também interrompe a aprovação de novos planos; Os estados enviam planos a cada ano, descrevendo onde e como planejam construir os carregadores.

Essa decisão ocorre depois que dois juízes federais ordenaram que o governo Trump encerrasse sua vasta geada na ajuda federal.

A carta da FHA indicou que os estados não poderiam enviar novos planos – e, portanto, acessar os fundos – até que o Ministério dos Transportes não atualize as diretrizes do programa NEVI. A Liderança do DOT planeja trazer Nevi de acordo com uma ordem do Secretário de Transportes Sean Duffy para priorizar o financiamento das comunidades que possuem alta taxa de nascimento e casamento E para aqueles que aplicam a lei federal de imigração, de acordo com a carta.

A carta da FHA especifica que, embora congelasse novas obrigações, “o reembolso dos títulos existentes será autorizado para não interromper os compromissos financeiros atuais”.

A decisão de congelar os fundos da NEVI provavelmente atrairá disputas judiciais dos estados que apoiam o programa.

“Estou certo de que os estados que concluíram contratos para inúmeras obras nos últimos anos exigirão esclarecimentos sobre o que é declarado na lei” e o que está sujeito à mudança de política de pontos, disse Albert Gore, diretor executivo do transporte zero Transporte de associação.

O NEVI foi criado pela Lei de Infraestrutura Bipartida de 2021, como parte de um esforço de US $ 7,5 bilhões para estender a carga de EV. O programa está no terceiro ano em uma autorização de cinco anos, e grande parte do dinheiro já foi dispersa nos Estados Unidos, disse Ryan Gallenne, diretor geral da Advanced Energy United, um grupo de vendas para fabricantes de veículos e empresas de EV e empresas de cobrança .

“Os estados não têm obrigação de interromper esses projetos de acordo com este anúncio. Convocamos pontos estaduais e administradores de programas que continuem executando esse programa até que novas diretivas sejam finalizadas “, afirmou ele em comunicado.

O NEVI fazia parte dos esforços do governo Biden para promover veículos elétricos, que também incluíam bilhões de dólares em incentivos fiscais para fábricas e fábricas de baterias e um crédito fiscal de US $ 7.500 para compras de EV. Essas cenouras foram gêmeas com bastões regulatórios: a EPA escreveu padrões de emissão estritos para empurrar a indústria automotiva para veículos elétricos, e Dot escreveu padrões de economia de combustível para tornar os carros a gás mais eficazes.

O presidente Donald Trump foi feito contra os programas como um “mandato de EV” e está comprometido em se livrar dele.

Ele assinou um decreto executivo “Liberando a American Energy” especificamente direcionado Nevi fundou e pediu às agências que congelassem o financiamento da lei sobre a redução da inflação e a lei de infraestrutura. Enquanto dois tribunais ordenaram que o governo interrompeu seu congelamento de financiamento, o governo Trump foi lento para cumprir.

O objetivo de Nevi é criar uma rede de terminais rápidos de carga a cada 80 quilômetros nas principais rodovias, o que ajudaria a mitigar a ansiedade do alcance que muitos apoiadores do DEC consideram um obstáculo à sua adoção. O escritório que supervisiona os fundos, conhecido como Escritório Conjunto de Energia e Transporte, conseguiu convencer os fabricantes de carros a adotar um único padrão para o ônus de software e conectores que se conectam aos carros.

Mas o programa demorou a implantar, com o processo de redação de regras e aprovação de planos estaduais que se arrastaram tanto que nenhum carregador foi construído nos dois primeiros anos.

Alguns estados, em particular estados rurais como o Wyoming, também argumentaram que o programa As regras eram muito restritivas. Eles argumentaram que a obrigação de localizar os primeiros carregadores próximos às auto -estradas interestaduais exigiria construí -los nas áreas quase desertas longe das poucas cidades da região.

Alabama anunciado em janeiro Ele não construirá nenhum carregador usando fundos da NEVI.

Cerca de 59% dos fundos de cobrança de US $ 7,5 bilhões no governo foram totalmente forçados, e há uma alta demanda pelos US $ 3,3 bilhões restantes, Gabe Klein, diretor executivo do escritório conjunto, disse em janeiro.

