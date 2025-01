Trump ordena ajuda federal e congelamento de subsídios

O governo Trump interrompeu “qualquer assistência financeira federal”, cobrindo as áreas de infraestrutura nacional e projetos de energia com ajuda externa

Climatewire | Uma semana depois, o governo Trump expandiu seu ataque contra as funções do governo e mudou o controle das ações federais das bolsas de estudo mais adiante dos membros do Congresso.

O escritório orçamentário do presidente Donald Trump ordenou um congelamento total em “toda a assistência financeira federal” na segunda -feira, que poderia ser alvo de acordo com seus decretos anteriores, interrompendo o financiamento para uma ampla gama de prioridades – programas de projetos de infraestrutura e energia nacionais relacionados à diversidade e ajuda externa.

Em um Memorando de duas páginas Obtida pelo POLITICO, o escritório de administração e orçamento anunciou que todas as agências federais seriam forçadas a suspender os pagamentos – com exceção do seguro de segurança e saúde social.

“O uso de recursos federais para promover ações marxistas, transgêneros e políticas de engenharia social verde no New Deal é um desperdício de dólares de contribuintes que não melhoram a vida cotidiana daqueles que servimos”, de acordo com o memorando, que três pessoas têm autenticado.

A nova ordem pode afetar bilhões de dólares em subsídios aos governos de estados e estados, provocando interrupções em programas que beneficiam muitas famílias. Houve também uma confusão generalizada sobre a maneira como a nota seria implementada e se seria confrontada com desafios legais.

Embora o memorando indique que o intervalo de financiamento não inclui a assistência “fornecida diretamente aos indivíduos”, por exemplo, não esclarece se isso inclui o dinheiro enviado primeiro a estados ou organizações e depois fornecido às famílias.

O breve memorando não detalha todos os pagamentos que serão interrompidos. No entanto, ele geralmente ordenou que as agências federais “temporariamente” prendessem o envio de ajuda financeira federal que poderia ser afetada pelas ações executivas de Trump.

Isso inclui as ordens do presidente para congelar todo o financiamento da lei climática e das despesas dos democratas – a lei sobre redução da inflação e o pacote de infraestrutura bipartido promulgada em 2021. Também impõe um congelamento de 90 dias com ajuda externa.

O chefe da minoria do Senado, Chuck Schumer, em um comunicado à imprensa, criticou o anúncio como um exemplo de “mais anarquia e caos na América, enquanto o governo de Donald Trump desobedeceu à lei, mantendo quase todos os fundos vitais que apoiam programas em cada comunidade em todo o país.

O democrata de Nova York instou o governo a aumentar a geada.

“Eles dizem que é apenas temporário, mas ninguém deve acreditar”, disse ele. “Donald Trump deve ordenar que seu governo derrube o curso imediatamente e o dinheiro dos contribuintes deve ser distribuído ao povo. O Congresso aprovou esses investimentos e eles não são opcionais; eles são a lei.

Bobby Kogan, que trabalhou no Escritório de Orçamento do Orçamento durante o governo Biden, qualificou o memorando como “grande, largo e ilegal”, que viola a lei de forragem, que impede que os presidentes se mantenham unilateralmente do dinheiro sem o consentimento do Congresso.

“É tão ruim quanto tememos”, disse Kogan, que também era assistente democrata do Comitê de Orçamento do Senado e agora é diretor do centro esquerdo do progresso americano.

O Presidente do Conselho Nacional de Organizações Não Profit, Diane Yertel, disse em comunicado que a ordem “poderia dizimar milhares de organizações e deixar vizinhos sem os serviços de que precisam”.

O intervalo de financiamento, relatado pela primeira vez Com a jornalista Marisa Kabas, deve começar às 17h de terça -feira, um dia depois de enviar o memorando para as agências.

Carmen Paun e Adam Cancryn contribuíram para este relatório.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.